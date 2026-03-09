Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 5 xã phía Tây Gia Lai

TRẦN THÚY
(GLO)- Ngày 9-3, Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai đơn vị bầu cử số 15 đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn các xã phía Tây tỉnh gồm: Ia Krái, Ia Chia, Ia O, Ia Grai, Ia Hrung.

Theo báo cáo, đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương cơ bản được triển khai đúng quy định. Các xã đã kiện toàn tổ chức phụ trách bầu cử; rà soát, lập danh sách cử tri; chuẩn bị cơ sở vật chất, địa điểm bỏ phiếu và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm rõ quyền, nghĩa vụ công dân.

Đoàn kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 4 (làng Dăng, xã Ia O). Ảnh: Huy Bắc

Kiểm tra thực tế tại 10 điểm bỏ phiếu, đồng chí Vũ Thị Thu - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đơn vị bầu cử số 15 và các thành viên trong đoàn công tác đã ghi nhận sự chủ động của cấp ủy, chính quyền các địa phương.

Nhiều điểm bỏ phiếu đã bố trí khu vực niêm yết danh sách cử tri, bàn viết phiếu bầu, khu vực bỏ phiếu và hệ thống trang trí đúng hướng dẫn, đồng thời ứng dụng công nghệ trong tra cứu danh sách cử tri.

Nhiều khu vực bỏ phiếu ở xã Ia Grai bước đầu ứng dụng công nghệ (mã QR) trong tra cứu danh sách cử tri. Ảnh: Huy Bắc

Đoàn kiểm tra đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện các điều kiện phục vụ bầu cử; chỉnh trang khu vực bỏ phiếu gọn gàng, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc đúng quy cách; tập trung tuyên truyền cho bầu cử.

Đồng thời, kiểm tra lại kích thước và số lượng hòm phiếu; thực hiện dán niêm phong theo quy định; huy động lực lượng Công an, Biên phòng và các đoàn thể tiếp tục tham gia công tác chuẩn bị.

Đoàn kiểm tra đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện các điều kiện phục vụ bầu cử. Ảnh: Huy Bắc

Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền để cử tri tích cực tham gia bầu cử; rà soát các trường hợp già yếu, đau ốm để bố trí hòm phiếu phụ; bảo đảm an ninh trật tự, góp phần để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng pháp luật, thành công.

