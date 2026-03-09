Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Nhân sự Quốc phòng - An ninh Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động trực quan về cuộc bầu cử

(GLO)- Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai vừa có công văn hỏa tốc về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, bổ sung hệ thống pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, phướn... tại khu vực trung tâm, khu hành chính của tỉnh, trụ sở cơ quan, đơn vị, địa phương, trên các tuyến đường chính, khu vực công cộng và các địa điểm bỏ phiếu, bảo đảm đúng định hướng chính trị, tính thẩm mỹ, tạo hiệu ứng tuyên truyền sâu rộng.

Đồng thời, chủ động khai thác, sử dụng hiệu quả các màn hình LED, bảng điện tử và hệ thống thông tin cơ sở phục vụ công tác tuyên truyền, cổ động trực quan.

gia-lai-tiep-tuc-day-manh-tuyen-truyen-co-dong-truc-quan-ve-cuoc-bau-cu.jpg
Tuyên truyền về bầu cử trên tuyến đường Anh Hùng Núp (phường Pleiku). Ảnh: M.T

Tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, không để xảy ra sai sót về nội dung, hình thức, khẩu hiệu tuyên truyền; thay thế kịp thời các pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu đã cũ, hư hỏng, bạc màu.

Vận động các hộ dân đồng loạt treo cờ Tổ quốc tại hộ gia đình, khu dân cư, tạo không khí trang nghiêm, phấn khởi, thể hiện niềm tự hào và trách nhiệm công dân.

Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên phải hoàn thành trước ngày 10-3.

Dòng sự kiện: Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Ngoài ra, tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Ủy ban bầu cử tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan về công tác tuyên truyền cuộc bầu cử, trong đó đẩy mạnh đợt tuyên truyền cao điểm giai đoạn trước, trong và sau ngày bầu cử.

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các loại hình truyền thông từ báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, tuyên truyền miệng đến các nền tảng số và mạng xã hội, góp phần tạo không khí phấn khởi trong toàn dân hướng về ngày bầu cử 15-3-2026.

Rà soát chặt chẽ danh sách, bảo đảm quyền bầu cử của cử tri

(GLO)- Với tinh thần chủ động, chính xác, không để sót, không để trùng, các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang triển khai đồng bộ, nghiêm túc việc rà soát, cập nhật danh sách cử tri, chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI cam kết đồng hành, thúc đẩy phát triển KT-XH vùng khó khăn

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 9-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI (nhiệm kỳ 2026-2031) tại đơn vị bầu cử số 6 tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc với cử tri phường Ayun Pa và các xã Ia Rbol, Ia Tul, Ia Sao. Tại đây, các ứng cử viên cam kết sẽ luôn đồng hành, thúc đẩy phát triển KT-XH vùng khó khăn.

Cử tri xã Nhơn Châu gửi gắm kỳ vọng đổi thay đảo tiền tiêu vào các ứng cử viên HĐND tỉnh Gia Lai

Chính trị

(GLO)- Sáng 9-3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 1 đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Nhơn Châu. Do điều kiện thời tiết bất lợi, hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa điểm cầu UBND tỉnh và xã đảo.

Cử tri 2 xã Vân Canh và Canh Vinh gửi gắm nhiều kỳ vọng đến ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 8-3, những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc với cử tri 2 xã Vân Canh và Canh Vinh. Đây là dịp quan trọng để người dân có cơ hội trao đổi, lắng nghe và bày tỏ những nguyện vọng, kỳ vọng của mình đến các ứng cử viên.

Rà soát chặt chẽ danh sách, bảo đảm quyền bầu cử của cử tri

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Với tinh thần chủ động, chính xác, không để sót, không để trùng, các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang triển khai đồng bộ, nghiêm túc việc rà soát, cập nhật danh sách cử tri, chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri 2 xã Đề Gi và Cát Tiến kiến nghị nhiều vấn đề về phát triển sản xuất và đời sống

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 8-3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 7 tiếp tục tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại 2 xã Đề Gi và Cát Tiến. Tại đây, cử tri đã kiến nghị nhiều vấn đề về phát triển sản xuất và cải thiện đời sống.

Đẩy mạnh tuyên truyền về ngày hội lớn của toàn dân

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Thực hiện kế hoạch tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các đơn vị trực thuộc ngành Văn hóa tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động, góp phần tạo không khí phấn khởi, nâng cao nhận thức của cử tri trước ngày hội lớn của toàn dân.

Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI cam kết đem tiếng nói, tâm tư của người dân đến nghị trường Quốc hội

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 7-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Gia Lai đã có buổi tiếp xúc với cử tri ở các xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thịnh và Vĩnh Quang để vận động bầu cử và cam kết đem tiếng nói, tâm tư người dân đến nghị trường Quốc hội.

Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 4 xã phía Tây Gia Lai

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 7-3, đồng chí Phạm Thị Tố Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 4 xã phía Tây tỉnh.

Cử tri 2 xã Hội Sơn và Xuân An kỳ vọng các ứng cử viên phát huy năng lực, trách nhiệm, gần dân, sát cơ sở

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 7-3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc cử tri tại 2 xã Hội Sơn và Xuân An. Qua đây, cử tri kỳ vọng các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ phát huy năng lực, trách nhiệm, gần dân, sát cơ sở...

Nhiều kiến nghị về dân sinh được gửi đến các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Chiều 6-3, những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 1 và số 7 đã tiếp xúc với cử tri phường Quy Nhơn Đông và xã Ngô Mây. Nhiều kiến nghị về dân sinh được cử tri nêu lên, với mong muốn các ứng cử viên có thể quan tâm khi trúng cử.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra công tác bầu cử tại 4 phường phía Đông Gia Lai

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 6-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 4 phường phía Đông tỉnh gồm: Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Tây và Hoài Nhơn Nam.

Các ứng cử viên HĐND tỉnh Gia Lai tại đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri phường Quy Nhơn Đông

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 6-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 1 với bà con cử tri các khu phố 1,2,3,4 (phường Quy Nhơn Đông).

null