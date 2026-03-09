Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động trực quan về cuộc bầu cử

(GLO)- Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai vừa có công văn hỏa tốc về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, bổ sung hệ thống pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, phướn... tại khu vực trung tâm, khu hành chính của tỉnh, trụ sở cơ quan, đơn vị, địa phương, trên các tuyến đường chính, khu vực công cộng và các địa điểm bỏ phiếu, bảo đảm đúng định hướng chính trị, tính thẩm mỹ, tạo hiệu ứng tuyên truyền sâu rộng.

Đồng thời, chủ động khai thác, sử dụng hiệu quả các màn hình LED, bảng điện tử và hệ thống thông tin cơ sở phục vụ công tác tuyên truyền, cổ động trực quan.

Tuyên truyền về bầu cử trên tuyến đường Anh Hùng Núp (phường Pleiku). Ảnh: M.T

Tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, không để xảy ra sai sót về nội dung, hình thức, khẩu hiệu tuyên truyền; thay thế kịp thời các pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu đã cũ, hư hỏng, bạc màu.

Vận động các hộ dân đồng loạt treo cờ Tổ quốc tại hộ gia đình, khu dân cư, tạo không khí trang nghiêm, phấn khởi, thể hiện niềm tự hào và trách nhiệm công dân.

Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên phải hoàn thành trước ngày 10-3.

Ngoài ra, tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Ủy ban bầu cử tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan về công tác tuyên truyền cuộc bầu cử, trong đó đẩy mạnh đợt tuyên truyền cao điểm giai đoạn trước, trong và sau ngày bầu cử.

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các loại hình truyền thông từ báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, tuyên truyền miệng đến các nền tảng số và mạng xã hội, góp phần tạo không khí phấn khởi trong toàn dân hướng về ngày bầu cử 15-3-2026.