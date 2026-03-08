Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 4 xã phía Tây Gia Lai

(GLO)- Ngày 7-3, đồng chí Phạm Thị Tố Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 4 xã phía Tây tỉnh.

Theo đó, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại 10 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các xã Ia Boòng, Chư Prông, Bàu Cạn và Biển Hồ.

Đoàn kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 21 (làng Wẽh, xã Biển Hồ). Ảnh: Mạnh Hà

Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu đang được triển khai theo đúng quy định. Các địa phương đã kiện toàn tổ chức phụ trách bầu cử; xây dựng kế hoạch tuyên truyền; rà soát, lập danh sách cử tri; chuẩn bị cơ sở vật chất, địa điểm bỏ phiếu; đồng thời, tăng cường tuyên truyền để người dân nắm rõ quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử.

Đoàn kiểm tra việc niêm yết danh sách ứng cử viên tại khu vực bỏ phiếu số 22 (xã Chư Prông). Ảnh: Mạnh Hà

Đồng chí Phạm Thị Tố Hải ghi nhận sự chủ động của cấp ủy, chính quyền và Ủy ban bầu cử các địa phương trong triển khai nhiệm vụ. Nhiều điểm bỏ phiếu tại các xã Ia Boòng, Bàu Cạn và Biển Hồ đã được chuẩn bị chu đáo.

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra cũng lưu ý một số tồn tại tại các khu vực bỏ phiếu như: việc sắp xếp khu vực bỏ phiếu, hòm phiếu cần thực hiện đúng theo hướng dẫn; một số nội dung chuẩn bị còn chậm so với kế hoạch.

Đoàn cũng lưu ý các địa phương cần chú trọng bảo quản danh sách đại biểu và cử tri, nhất là trong điều kiện mưa gió; đồng thời, giữ gìn vệ sinh, bảo đảm cảnh quan khu vực bỏ phiếu sạch sẽ, thông thoáng.

Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát kỹ từng khâu, bảo đảm đúng tiến độ và quy trình; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bầu cử với tinh thần “bầu đúng, bầu đủ, bầu sớm”; đồng thời, bảo đảm an ninh trật tự và các điều kiện cần thiết để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.