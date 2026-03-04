Fresia Riverside - Chuẩn sống ven sông dành cho gia đình trẻ

(GLO)- Với vị trí giao thông thuận tiện, lối thiết kế xanh hiện đại cùng chuỗi tiện ích cao cấp, Fresia Riverside trở thành không gian sống đáng mơ ước mà các gia đình trẻ đang khao khát.

Bài toán không gian sống đặt ra cho gia đình trẻ tại đô thị lớn

Ngày nay, người trẻ có xu hướng sống riêng, vun vén cho tổ ấm nhỏ và tận hưởng mọi tiện nghi hiện đại. Họ quan tâm và hướng đến nhiều hơn về một không gian sống phù hợp với mọi thành viên trong gia đình, đặc biệt hơn là những thiên thần nhỏ của họ.

Một căn hộ không chỉ để ở, mà còn cần cần đảm bảo không gian sống lành mạnh, môi trường phát triển toàn diện cùng đầy đủ những tiện ích để họ có thể vừa làm việc, vừa thư giãn, tận hưởng cuộc sống hoàn hảo ngay tại chính căn hộ của mình.

Nhiều gia đình tìm kiếm một chốn đi về đầy đủ mọi tiện nghi.

Thấu hiểu tâm lý này, các dự án căn hộ cao cấp trong thời gian gần đây được xây dựng và phát triển theo xu hướng đáp ứng đầy đủ mọi tiêu chí, đảm bảo mang lại những giá trị sống thực nhất cho khách hàng.

Tuy nhiên, thị trường bất động sản ngày càng trở nên đắt đỏ, khiến việc sở hữu nhà ở trở thành một bài toán tài chính đầy thách thức. Bởi thế, thay vì chạy theo những khu vực trung tâm đắt đỏ, họ ưu tiên tìm kiếm các dự án căn hộ vừa túi tiền, đầy đủ tiện ích, có diện tích vừa phải tại các khu trung tâm mới hoặc đô thị vệ tinh TP.HCM.

Lựa chọn không gian sống ven sông hoàn hảo tại Fresia Riverside

Bắt kịp xu hướng sống ấy, Fresia Riverside xuất hiện như làn gió mới, “được lòng” các gia đình trẻ khi đầu tư không gian sống xanh chuẩn resort cùng hệ thống tiện ích phong phú, thời thượng.

Với tầm nhìn chiến lược, chủ đầu tư TV Holdings mang đến mô hình căn hộ hiện đại với đa dạng sản phẩm, trong đó, căn hộ 2 phòng ngủ một WC (51,5 m2, chiếm 67%), căn hộ 2 phòng ngủ 2 WC (53,3-57,5 m2, chiếm 27%) và căn studio 29,2 m2 (chiếm 6%), phù hợp với nhiều khách hàng là các gia đình trẻ.

Đánh vào tâm lý khách hàng mục tiêu là những gia đình có con nhỏ với tổ hợp tiện ích khép kín từ hồ bơi công nghệ Ozone trong xanh, khu vườn thư giãn trên cao, đến những con đường dạo bộ dưỡng sinh, tất cả đều được chăm chút tỉ mỉ mang đến không gian thư giãn đúng nghĩa.

Từ chuỗi tiện ích phía trong như sảnh đón, gym, golf 3D, khu vui chơi trẻ em, nhà trẻ, minimart, phòng sinh hoạt cộng đồng đến các tiện ích bên ngoài như cổng chào, tường gốm nghệ thuật, công viên di sản, công viên trẻ em, quảng trường trung tâm và công viên TDTT ngoài trời. Tất cả tạo nên một không gian sống trọn vẹn, nơi mỗi khoảnh khắc đều là sự tận hưởng.

Fresia Riverside chuẩn resort tái tạo năng lượng mỗi ngày.

Không chỉ vậy, các cư dân Fresia Riverside còn được tận hưởng đặc quyền ngắm nhìn dòng sông mỗi ngày, cảm nhận bầu không khí trong lành mỗi ngày khi dự án sở hữu tới 90% căn hộ có tầm nhìn bao trọn dòng sông Đồng Nai hiền hòa. Không khí dịu mát từ dòng sông tạo cảm giác thư thái và giảm stress sau những giờ làm việc căng thẳng.

90% căn hộ Fresia Riverside có tầm nhìn bao trọn dòng sông Đồng Nai hiền hòa.

Đặc biệt, chất lượng sống Fresia Riverside được ghi điểm từ dịch vụ chăm sóc chu đáo với xe điện đưa rước cư dân đến tuyến metro hiện đại, không chỉ tiện lợi mà còn góp phần giảm thiểu khí thải, hướng tới một lối sống bền vững, thân thiện với môi trường.

Với mức giá chỉ từ 1,96 tỷ căn/ 2PN, bạn đã có thể sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ view sông tuyệt đẹp. Dự án đang áp dụng chính sách thanh toán nhàn tênh 2%/đợt. Ngân hàng hỗ trợ vay tới 75%, ưu đãi 0% lãi suất trong 18 tháng.

Thông tin liên hệ dự án Fresia Riverside : Hotline: 0936 656 929 Email: Info@skyads.com.vn Website: https://canhofresiariverside.com/

Cơ hội sở hữu căn hộ view sông tuyệt đẹp tại Fresia Riverside.

Fresia Riverside được giới chuyên gia đánh giá là dự án mang đến chuẩn mực sống mới, hướng đến các gia đình hiện đại đề cao chất lượng không gian sống. Dự án phù hợp với những cư dân mong muốn nâng cao chất lượng sống trong một môi trường tiện nghi, nhưng vẫn duy trì sự kết nối với cộng đồng quen thuộc tại khu vực đang sinh sống. Fresia Riverside hứa hẹn sẽ là lựa chọn cân bằng giữa thiên nhiên và tiện nghi hiện đại, đang rất được lòng các gia đình trẻ.