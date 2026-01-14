Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thông tin quảng cáo

Việc làm

Gold Laundry - Đơn vị giặt ủi Quy Nhơn uy tín: Giặt sấy lấy ngay sau 2 giờ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Thời tiết Quy Nhơn nắng gió và mưa ẩm thất thường khiến việc bảo quản trang phục trở nên nan giải.

Giải quyết dứt điểm nỗi lo áo quần lâu khô hay ám mùi, Gold Laundry khẳng định vị thế thương hiệu "giặt ủi Quy Nhơn" hàng đầu với chất lượng chuẩn công nghiệp và cam kết trả đồ sạch thơm chỉ sau 2 giờ.

Nỗi lo khi tìm tiệm "giặt là Quy Nhơn"

Là thành phố biển, Quy Nhơn thường chịu ảnh hưởng của gió mang theo hơi mặn và bụi cát, khiến trang phục – đặc biệt là đồ sáng màu – rất dễ bám bẩn và xuống màu nhanh chóng. Bên cạnh đó, vào những ngày mưa hoặc nồm ẩm, việc phơi đồ tự nhiên thường gặp khó khăn: quần áo lâu khô, dễ sinh mùi ẩm mốc và tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

Chính vì những trở ngại này, người dân và du khách ngày càng ưu tiên tìm kiếm các giải pháp giặt sấy chuyên nghiệp để tiết kiệm thời gian và đảm bảo trang phục được chăm sóc tốt nhất, thay vì tự xử lý tại nhà.

Giải pháp "All-in-One" tiện lợi & giặt sấy lấy ngay 2 giờ

Gold Laundry xây dựng trải nghiệm khách hàng dựa trên sự tiện lợi tối đa và tốc độ xử lý vượt trội, đáp ứng nhịp sống hiện đại với 2 thế mạnh là Hệ sinh thái "All-in-One" (Tất cả trong một) và Công nghệ sấy Turbo Dry giặt sấy nhanh trong 2 giờ.

Cụ thể, Gold Laundry phát triển mô hình dịch vụ toàn diện để khách hàng có thể xử lý mọi nhu cầu làm sạch tại một điểm duy nhất. Từ giặt sấy quần áo hàng ngày, giặt hấp áo vest, giặt giày cho đến vệ sinh rèm cửa... tất cả đều được tích hợp trọn gói. Điều này giúp khách hàng tiết kiệm đáng kể công sức đi lại và thời gian chờ đợi.

Bên cạnh đó, đơn vị ứng dụng hệ thống máy sấy công nghiệp với luồng khí nóng đa chiều và lực vắt lớn. Công nghệ này giúp quần áo khô hoàn toàn chỉ sau 2 giờ nhưng vẫn giữ độ mềm mại cho sợi vải. Dù là khách du lịch cần gấp trang phục hay người dân bận rộn, dịch vụ giặt sấy Quy Nhơn của Gold Laundry luôn đảm bảo trả hàng đúng hẹn.

giat-say-quy-nhon-1.jpg
Giặt sấy Quy Nhơn lấy ngay sau 2 giờ.

Tiêu chuẩn phục vụ & Cam kết chất lượng

Uy tín của Gold Laundry được xây dựng trên 4 tiêu chuẩn vàng trong vận hành, đảm bảo sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng:

● Giao nhận tận nơi: Đội ngũ nhân viên hỗ trợ thu gom và giao trả quần áo tại các phường nội thành, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian.

● Cam kết "1 khách - 1 máy": Tuyệt đối không giặt chung. Đồ của mỗi khách được xử lý bằng máy riêng biệt để đảm bảo vệ sinh và tránh thất lạc.

● Nước giặt & nước xả cao cấp: Sử dụng 100% dòng sản phẩm chính hãng, nguồn gốc sinh học. Đảm bảo an toàn cho da nhạy cảm (kể cả da em bé) và lưu hương nhẹ nhàng, dễ chịu.

● Phân loại & kiểm soát kỹ: Nhân viên luôn tách riêng đồ trắng/đồ màu và xử lý sơ bộ các vết bẩn cứng đầu (tẩy điểm) trước khi đưa vào giặt.

giat-say-quy-nhon-2.jpg
Gold Laundry tiệm giặt ủi Quy Nhơn uy tín chất lượng.

Bảng giá các dịch vụ giặt ủi tại Quy Nhơn của Gold Laundry

Gold Laundry áp dụng chính sách giá niêm yết công khai, minh bạch cho từng hạng mục giặt ủi Quy Nhơn, với các dịch vụ chính như:

● Giặt hấp đồ vest, váy cưới, đồ si,...

● Giặt giày sneaker.

● Giặt mũ bảo hiểm.

● Giặt thú nhồi bông.

● Giặt rèm.

● Giặt thảm.

● Giặt ghế sofa

● Giặt topper

● Giặt nệm

● Giặt ủi cho khách sạn, nhà hàng, đồng phục công ty,...

Bảng giá giặt ủi Quy Nhơn chi tiết tại Gold Laundry

giat-say-quy-nhon-3.jpg
Bảng giá dịch vụ giặt ủi Quy Nhơn tại Gold Laundry

Khách hàng nói gì về dịch vụ giặt ủi Quy Nhơn tại Gold Laundry?

Chất lượng thực tế được kiểm chứng qua phản hồi của chính người dùng.

Anh Tuấn (32 tuổi, Phường Lê Lợi) chia sẻ: "Tôi hay chạy bộ dọc biển Xuân Diệu nên giày dính cát bụi kinh lắm. Tự giặt thì lâu khô mà hay bị ố đế. Mang qua Gold Laundry họ giặt kỹ, phom vẫn cứng cáp, mùi thơm dễ chịu. Thích nhất là 2 tiếng lấy liền kịp đi cafe luôn."

Chị Mai (Cư dân Phú Tài Residence) nhận xét: "Nhà ngay hướng gió biển nên rèm cửa nhanh bám bụi, mà bộ rèm 2 lớp dày máy ở nhà chịu chết. May bên này có thợ tới tháo mang đi, giặt hấp sạch bong, ly rèm thẳng tắp rồi tới lắp lại y nguyên. Đỡ cực bao nhiêu."

Với sự đầu tư bài bản về công nghệ và quy trình phục vụ tận tâm, Gold Laundry là giải pháp giặt ủi Quy Nhơn tối ưu cho cuộc sống hiện đại. An tâm, nhanh chóng và tiện lợi - đó là những gì khách hàng nhận được khi lựa chọn Gold Laundry.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Gold Laundry - Giặt Ủi uy tín hàng đầu tại Quy Nhơn

● Trụ sở chính: 282 Diên Hồng, P.Ngô Mây, TP. Quy Nhơn

● Hotline: 0777.779.711

● Website: https://giatsayquynhon.vn/

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Nghề giặt ủi thời hiện đại

Nghề giặt ủi thời hiện đại

(GLO)- Cùng với sự phát triển của đời sống xã hội, hiện nay, nghề giặt ủi truyền thống không chỉ gói gọn trong việc giặt hấp đồ dùng, quần áo mà còn mở rộng dịch vụ làm sạch vật dụng, phụ kiện theo nhu cầu của khách hàng.

Có thể bạn quan tâm

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai thông báo tạm hoãn tổ chức phỏng vấn tuyển dụng lao động hợp đồng

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai thông báo tạm hoãn tổ chức phỏng vấn tuyển dụng lao động hợp đồng

Thông tin quảng cáo

(GLO)- Căn cứ Kế hoạch số 130/KH-BCĐTKNQ18 ngày 21/09/2025 của Ban chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Chính phủ về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức bên trong hệ thống hành chính nhà nước.

Cảng Hàng không Pleiku thông báo mời chào giá

Cảng Hàng không Pleiku thông báo mời chào giá

Thông tin quảng cáo

(GLO)- Cảng Hàng không Pleiku thông báo mời chào giá về việc cung cấp và lắp đặt hệ thống camera giám sát trên PT-TTB tiếp cận tàu bay và thiết bị hỗ trợ trong cung ứng dịch vụ mặt đất tại Cảng hàng không Pleiku. Thời hạn gửi báo giá trước 16 giờ 00 ngày 17-9-2025.

Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai tiên phong trong công tác xóa mù lòa

Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai tiên phong trong công tác xóa mù lòa

Thông tin quảng cáo

(GLO)- Nhiều năm qua, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đã trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc và bảo vệ thị lực cho người dân khu vực Tây Nguyên, đặc biệt là trong các chương trình xóa mù lòa cho người cao tuổi và những hoàn cảnh khó khăn.

Sở hữu lâu dài biệt thự khoáng nóng tự nhiên với vốn khởi điểm chỉ hơn 400 triệu

Sở hữu lâu dài biệt thự khoáng nóng tự nhiên với vốn khởi điểm chỉ hơn 400 triệu

Thông tin quảng cáo

Dự án Baia Retreat Hội Vân (khu vực Bình Định cũ, tỉnh Gia Lai) chính thức mở bán sản phẩm biệt thự khoáng nóng sở hữu lâu dài với mức giá chỉ hơn 4 tỷ đồng bao gồm cả nhà và đất, đi kèm gói ưu đãi tài chính ưu việt và chương trình ủy thác cho thuê chia sẻ doanh thu hấp dẫn.

null