OPPO Find N: Smartphone màn hình gập và những thay đổi trong trải nghiệm người dùng

(GLO)- OPPO Find N mang đến làn gió mới cho thị trường smartphone màn hình gập với trải nghiệm linh hoạt.

Dòng máy này không chỉ gây ấn tượng bởi thiết kế gập nhỏ gọn mà còn đáp ứng tốt nhu cầu làm việc, giải trí. Nhờ đó, Find N đang dần trở thành lựa chọn được nhiều người quan tâm khi muốn nâng cấp trải nghiệm.

Smartphone màn hình gập và xu hướng trải nghiệm mới

Smartphone màn hình gập khác biệt so với điện thoại truyền thống nhờ khả năng gập – mở linh hoạt, nhỏ gọn khi sử dụng hằng ngày. Người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các chế độ để phù hợp với từng tình huống sử dụng.

Trải nghiệm màn hình gập cho nhịp sống hiện đại

Người dùng ngày càng quan tâm đến màn hình gập vì nhu cầu sử dụng điện thoại ngày càng đa dạng. Màn hình lớn OPPO Find N giúp hiển thị nội dung rõ ràng, tạo cảm giác thoải mái hơn khi sử dụng. Đồng thời, màn hình gập đáp ứng tốt nhu cầu đa nhiệm khi có thể mở nhiều ứng dụng cùng lúc.

OPPO Find N trong công việc và sinh hoạt hằng ngày

OPPO Find N được thiết kế để đáp ứng linh hoạt cả nhu cầu làm việc lẫn sinh hoạt thường ngày. Thiết bị mang đến trải nghiệm tiện lợi, dễ sử dụng và phù hợp với nhiều đối tượng người dùng.

● Thiết kế gập nhỏ gọn, dễ cầm nắm: Thiết kế gập thông minh giúp tổng thể OPPO N nhỏ gọn khi đóng, dễ dàng cầm nắm và sử dụng bằng một tay trong sinh hoạt hằng ngày.

● Màn hình ngoài cho tác vụ nhanh: Màn hình ngoài hỗ trợ xem thông báo, nghe gọi và nhắn tin nhanh chóng, giúp xử lý các tác vụ cơ bản mà không cần mở máy.

● Màn hình trong mở rộng không gian hiển thị: Màn hình trong mang lại không gian hiển thị rộng rãi, hỗ trợ đọc nội dung, lướt web và theo dõi thông tin rõ ràng hơn.

● Hiệu năng ổn định cho sử dụng hằng ngày và đa nhiệm: OPPO Find N đáp ứng tốt nhu cầu lướt web, xem video, sử dụng mạng xã hội và chạy nhiều ứng dụng cùng lúc ổn định.

● Hỗ trợ làm việc linh hoạt, xử lý tác vụ nhanh: Khả năng chia đôi màn hình giúp soạn thảo văn bản, trả lời email và xử lý công việc thuận tiện ngay trên di động.

● Phù hợp cho học tập, giải trí, đọc tin tức: Màn hình lớn hỗ trợ học online, đọc tài liệu, theo dõi tin tức dễ nhìn và đáp ứng tốt nhu cầu giải trí cơ bản.

● Camera đáp ứng nhu cầu chụp ảnh, quay video cơ bản: Hệ thống camera phục vụ tốt nhu cầu chụp ảnh sinh hoạt, quay video ổn định và gọi video hằng ngày.

● Trải nghiệm liền mạch trong quá trình sử dụng: Quá trình gập mở và chuyển đổi giữa các chế độ diễn ra mượt mà, hạn chế gián đoạn khi sử dụng liên tục.

Thiết kế gập nhỏ gọn, tiện lợi khi di chuyển mỗi ngày

Gợi ý các mẫu OPPO Find N mang lại trải nghiệm hoàn toàn mới cho người dùng

Dòng OPPO Find N mang đến nhiều lựa chọn smartphone màn hình gập, phù hợp với từng nhu cầu và ngân sách khác nhau. Mỗi phiên bản đều sở hữu thiết kế hiện đại, trải nghiệm mới mẻ và mức giá dao động hợp lý.

OPPO Find N5

OPPO Find N5 sở hữu thiết kế gập cao cấp với kích thước gọn gàng, mỏng 8.93 mm khi gập và chỉ 4.21 mm khi mở, trọng lượng khoảng 229 g. Máy được trang bị màn hình trong AMOLED 8.12 inch độ phân giải QXGA+ (2480 × 2248 pixels) và màn hình ngoài AMOLED 6.62 inch FHD+ (2616 × 1140 pixels).

Linh hoạt xử lý công việc mọi lúc, mọi nơi

OPPO Find N5 sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite kết hợp RAM 16GB LPDDR5X và bộ nhớ trong 512GB UFS 4.0. Pin dung lượng 5600mAh hỗ trợ sạc nhanh SUPERVOOC lên đến 80W. Với mức giá niêm yết 44.990.000đ, dòng OPPO Find N phù hợp cho người dùng phân khúc cao cấp cần hiệu năng mạnh.

OPPO Find N3

OPPO Find N3 sở hữu thiết kế gập cân đối với kích thước gọn gàng, mỏng khoảng 5.8–6.0 mm khi mở và 11.7–11.9 mm khi gập. Máy trang bị màn hình chính OLED gập 7.82 inch độ phân giải QXGA+ (2440 × 2268 pixels) và màn hình ngoài OLED 6.31 inch FHD+, tần số quét 120Hz.

Màn hình gập mang đến trải nghiệm mới mẻ

Kính UTG cho màn hình trong và kính tinh thể nano cho màn hình ngoài giúp tăng độ bền và trải nghiệm hiển thị. Pin dung lượng 4805mAh đáp ứng tốt nhu cầu làm việc và giải trí hằng ngày. Với mức giá dao động từ 20 đến 30 triệu đồng, OPPO N3 là lựa chọn hợp lý cho người dùng muốn trải nghiệm smartphone gập với chi phí tối ưu.

OPPO Find N3 Flip

OPPO Find N3 Flip gây ấn tượng với thiết kế gập dọc nhỏ gọn, cao khoảng 166.4 mm khi mở và chỉ 85.5 mm khi gập. Máy sở hữu màn hình chính AMOLED 6.8 inch độ phân giải FHD+ (2520 × 1080 pixels), tần số quét 120Hz LTPO và màn hình ngoài 3.26 inch tiện lợi cho thao tác nhanh.

Màn hình ngoài hỗ trợ tốt các tác vụ nhanh

Dòng OPPO Find N được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 9200 cùng RAM 12GB LPDDR5X và bộ nhớ trong 256GB UFS 4.0. Mức giá ưu đãi tại CellphoneS dao động khoảng 13 triệu đồng phù hợp với nhiều đối tượng người dùng. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho người thích smartphone gập thời trang với chi phí hợp lý.

OPPO Find N đang được phân phối chính hãng tại CellphoneS với giá tốt, nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn. Khách hàng mua tại CellphoneS được trả góp 0%, bảo hành chính hãng, hỗ trợ 1 đổi 1 theo chính sách. Đến CellphoneS ngay để sở hữu OPPO N dễ dàng, tiết kiệm chi phí và yên tâm sử dụng.