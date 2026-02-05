Tiệm Nghé - Địa chỉ cho thuê áo dài và phụ kiện tại Pleiku, Gia Lai

Trong những năm gần đây, nhu cầu thuê áo dài tại Gia Lai ngày càng tăng, không chỉ vào dịp lễ Tết mà còn trong các sự kiện như chụp ảnh kỷ yếu, đám hỏi - đám cưới, lễ tốt nghiệp hay những buổi chụp ảnh kỷ niệm gia đình. Giữa nhiều lựa chọn khác nhau, Tiệm Nghé - Cho Thuê Áo Dài & Phụ Kiện được nhiều khách hàng tin tưởng nhờ sự đa dạng mẫu mã, cách phục vụ gần gũi cùng mức giá phù hợp với nhiều đối tượng.

Đa dạng mẫu áo dài cho mọi lứa tuổi và nhu cầu

Điểm nổi bật của Tiệm Nghé chính là sự phong phú về kiểu dáng và đối tượng sử dụng. Tiệm không chỉ tập trung vào một nhóm khách hàng nhất định mà xây dựng bộ sưu tập áo dài đáp ứng gần như đầy đủ các nhu cầu phổ biến hiện nay, bao gồm:

● Áo dài trẻ em với màu sắc tươi sáng, thiết kế dễ thương.

● Áo dài học sinh, sinh viên phù hợp chụp kỷ yếu, lễ tốt nghiệp.

● Áo dài nữ truyền thống và cách tân cho chụp ảnh, dự tiệc.

● Áo dài bưng quả, sui gia, người lớn tuổi mang phong cách trang trọng.

● Áo dài cao cấp dành cho lễ cưới, sự kiện quan trọng.

● Áo dài bigsize và áo dài nam, đáp ứng nhiều dáng người khác nhau.

Nhờ sự đa dạng này, khách hàng có thể dễ dàng tìm được mẫu áo dài phù hợp với hoàn cảnh sử dụng, vóc dáng cũng như gu thẩm mỹ cá nhân.

Không gian tiệm mang đậm hơi thở nghệ thuật

Điểm khiến nhiều người nhớ đến Tiệm Nghé không chỉ nằm ở áo dài, mà còn ở không gian mang màu sắc nghệ thuật rất riêng. Tiệm được bài trí theo hướng mộc mạc, tinh tế, kết hợp hài hòa giữa ánh sáng, màu sắc và cách sắp xếp trang phục.

Mỗi bộ áo dài như được đặt trong một “góc kể chuyện” nhỏ, giúp người xem dễ dàng hình dung hình ảnh của mình khi khoác lên trang phục ấy. Chính sự nhẹ nhàng và có chiều sâu này khiến việc chọn áo tại Tiệm Nghé trở nên chậm rãi, thư thái hơn - không còn cảm giác vội vàng hay áp lực.

Chất lượng áo dài được chăm chút kỹ lưỡng

Bên cạnh mẫu mã, chất lượng sản phẩm cũng là yếu tố được Tiệm Nghé chú trọng. Áo dài tại tiệm được may từ các chất liệu phổ biến như lụa, gấm, voan…, tạo cảm giác dễ mặc và giữ form tốt.

Mỗi sản phẩm đều được giặt ủi, kiểm tra kỹ trước khi giao, đảm bảo áo sạch sẽ, phẳng phiu và chỉn chu. Từ các mẫu áo dài trẻ em cho đến áo dài cao cấp, tiệm đều duy trì sự đồng đều về chất lượng, giúp khách hàng yên tâm khi sử dụng trong các dịp quan trọng.

Phụ kiện đầy đủ - Tiện lợi khi thuê trọn gói

Để giúp khách hàng có một diện mạo hoàn chỉnh, Tiệm Nghé còn cung cấp nhiều loại phụ kiện đi kèm như nón lá, băng đô, hoa cài tóc, quạt chụp ảnh, túi xách, guốc,… Việc có sẵn phụ kiện giúp khách tiết kiệm thời gian, không cần tìm thêm ở nhiều nơi khác, đặc biệt thuận tiện với các nhóm chụp ảnh hoặc bưng quả.

Giá thuê hợp lý, phù hợp nhiều đối tượng

Một ưu điểm khác của Tiệm Nghé là mức giá thuê tương đối dễ tiếp cận, phù hợp với học sinh, sinh viên cho đến khách thuê áo dài dự tiệc, cưới hỏi. Tiệm luôn tư vấn rõ ràng để khách lựa chọn phương án phù hợp với ngân sách, đồng thời linh hoạt khi thuê nhiều mẫu hoặc thuê theo nhóm.

Lựa chọn đáng cân nhắc khi thuê áo dài tại Gia Lai

Với mẫu mã đa dạng, chất lượng ổn định, không gian dễ chịu và giá cả hợp lý, Tiệm Nghé - Cho Thuê Áo Dài & Phụ Kiện là một trong những địa chỉ thuê áo dài tại Gia Lai đáng để tham khảo. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm sự tiện lợi, chỉn chu và nhiều phương án lựa chọn cho các dịp quan trọng.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 51C Nay Der, Phù Đổng, Pleiku, Gia Lai

Số điện thoại: 032 884 2401

Facebook: fb.com/tiemnghegialai

Tiktok: tiktok.com/@tiemnghe

Website: https://tiemnghe.com.vn