Hanwha Life Việt Nam trao học bổng cho học sinh trường chuyên Lê Quý Đôn Gia Lai

(GLO)- Ngày 5-9-2025, trong không khí hân hoan của ngày khai giảng năm học mới, Hanwha Life Việt Nam phối hợp cùng trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai trao tặng 30 phần học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR) “Trao bảo vệ, trọn an tâm” năm 2025 của công ty.

Đại diện Hanwha Life Việt Nam trao bảng tượng trưng cho đại diện trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

Về phía Hanwha Life Việt Nam có sự tham dự của ông Trần Hữu Lê Huỳnh Tâm - Giám đốc Kinh doanh Miền; ông Nguyễn Xuân Tấn - Giám đốc Kinh doanh Vùng; các Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý cùng đại diện kinh doanh khác tại địa phương.

Theo đó, Hanwha Life Việt Nam đã trao tặng 30 phần học bổng, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng đến 30 em học sinh thuộc nhiều lớp chuyên của trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực đạt được nhiều thành tích cao trong học tập cũng như trong các kỳ thi cấp huyện, tỉnh, Olympic....

Tại sự kiện, đại diện nhà trường bày tỏ sự trân trọng đối với chương trình của Hanwha Life Việt Nam, nhấn mạnh đây là sự chăm lo thiết thực và đúng thời điểm khi diễn ra trong bối cảnh năm học mới bắt đầu, không chỉ tiếp thêm niềm tin cho các em ngay từ những ngày đầu tiên, mà còn giúp thầy cô an tâm hơn khi thấy học trò của mình vững vàng trên con đường phía trước.

Đại diện Hanwha Life Việt Nam chia sẻ: “Ngoài ý nghĩa sẻ chia cùng những học sinh khó khăn, việc Hanwha Life Việt Nam chọn đồng hành với Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Gia Lai - một trong những ngôi trường chuyên hàng đầu cả nước còn mang giá trị đặc biệt. Bởi lẽ, các em học sinh trường chuyên chính là những gương mặt ưu tú được tuyển chọn từ nhiều địa phương, không chỉ có thành tích học tập vượt trội mà còn mang trong mình khát vọng, tiềm năng trở thành những nhân tài đóng góp cho sự phát triển của đất nước.”

“Chính vì vậy, học bổng không chỉ tiếp sức cho các em vượt qua trở ngại tài chính, mà còn là lời khẳng định và khích lệ để các “tinh hoa” của giáo dục tiếp tục tỏa sáng, chinh phục những cột mốc thành tích mới, từ đó lan tỏa tinh thần học tập và ý chí vươn lên cho bạn bè cùng trang lứa”, đại diện công ty nhấn mạnh

Các em học sinh nhận học bổng từ Hanwha Life Việt Nam.

Sự kiện CSR tại Gia Lai nằm trong chuỗi chương trình “Trao bảo vệ, trọn an tâm” năm thứ 2 của Hanwha Life Việt Nam. Trong năm 2024, Hanwha Life đã tổ chức thành công 39 sự kiện CSR, trao tặng hàng ngàn món quà ý nghĩa như học bổng, dụng cụ học tập, máy tính, xe đạp, quà tiền mặt, thẻ bảo hiểm y tế, lớp đào tạo tài chính cá nhân,... cho gần 2.500 người thụ hưởng tại 25 tỉnh, thành phố trên khắp Việt Nam. Nối tiếp thành công đó, công ty đã quyết định đưa “Trao bảo vệ, trọn an tâm” trở lại trong năm 2025 này với quy mô lớn hơn, triển khai tại nhiều tỉnh thành hơn để lan tỏa yêu thương đến nhiều mảnh đời cần được giúp đỡ trong xã hội.

“Hanwha Life sẽ luôn kiên định với mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam thông qua những sáng kiến xây dựng giá trị dài hạn cho người Việt dựa trên 3 mũi nhọn: Bảo vệ trẻ em, Thúc đẩy giáo dục và Chăm lo sức khỏe cộng đồng”, đại diện công ty chia sẻ.

Cam kết phát triển bền vững của Hanwha Life không chỉ được minh chứng qua các hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội, mà còn thông qua việc mang những giải pháp bảo vệ sức khỏe và tài chính toàn diện đến gần hơn với người dân cả nước, trong đó có Gia Lai. Tiêu biểu, vào tháng 8 vừa qua, hoạt động ra mắt sản phẩm bảo hiểm mới của Hanwha Life Việt Nam đã đến với phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. Sự kiện này chính là cơ hội để đội ngũ kinh doanh trực tiếp gặp gỡ, tư vấn và lắng nghe nhu cầu thực tế của người dân địa phương, từ đó mang đến các giải pháp tài chính phù hợp nhất cho khách hàng.

Đội ngũ kinh doanh Hanwha Life Việt Nam giới thiệu những giải pháp bảo hiểm thiết thực cho khách hàng tại sự kiện ra mắt sản phẩm mới.

Từ tháng 6/2025 đến nay, Hanwha Life đã liên tục ra mắt nhiều sản phẩm mới gồm: Bảo hiểm liên kết chung “Đồng hành vững bước”, Bảo hiểm liên kết đơn vị “Đồng hành sống thỏa chất”, “Bảo hiểm 100 bệnh hiểm nghèo” và “Bảo hiểm Đồng hành trước rủi ro do tai nạn” mang đến danh mục sản phẩm đa dạng với mức phí hợp lý và quyền lợi vượt trội, thiết thực, thể hiện nhất quán tinh thần “nâng tầm bảo vệ người Việt”.

Không dừng lại ở việc ra mắt sản phẩm mới, quyết tâm mang giải pháp bảo hiểm chất lượng đến với mọi miền, mọi nhà của Hanwha Life Việt Nam còn được thể hiện qua chiến lược mở rộng mạnh mẽ mạng lưới kinh doanh, trong đó Gia Lai là một trong những địa bàn trọng điểm. Gần nhất, vào tháng 7/2025, Hanwha Life Việt Nam đã khai trương thêm một văn phòng Tổng Đại lý tại số 90 Nguyễn Thị Định, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, nâng tổng số điểm phục vụ khách hàng của Hanwha Life Việt Nam tại Gia Lai lên 10. Văn phòng được đầu tư bài bản theo tiêu chuẩn thiết kế toàn quốc, sở hữu không gian hiện đại, mang đến trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp cho khách hàng, đồng thời là môi trường lý tưởng để đội ngũ kinh doanh phát triển và gắn bó lâu dài.

Với những giá trị đóng góp cho cộng đồng, Hanwha Life Việt Nam 4 năm liên tiếp (2021-2024) được vinh danh Giải thưởng CSR "Doanh nghiệp vì cộng đồng" của Saigon Times. Ngoài ra, công ty cũng được trao tặng hàng loạt các danh hiệu và giải thưởng danh giá khác như "Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín" 9 năm liên tiếp (2017 - 2025) và "Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam" (2020 - 2024) do Vietnam Report công bố.