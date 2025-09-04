Danh mục
Cảng Hàng không Pleiku thông báo mời chào giá

(GLO)- Cảng Hàng không Pleiku thông báo mời chào giá về việc sửa chữa máy soi chiếu hàng hóa Hi-Scan 100100T-2is. Thời hạn gửi báo giá: Bắt đầu nhận báo giá từ ngày 5-9-2025 đến trước 16 giờ ngày 11-9-2025.

CẢNG HÀNG KHÔNG PLEIKU THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

V/v: Sửa chữa máy soi chiếu hàng hoá Hi-Scan 100100T-2is

- Thông tin chi tiết về thông báo mời chào giá được đăng tải cụ thể trên trang web: www.pleikuairport.vn

- Thời hạn gửi báo giá: Bắt đầu nhận báo giá từ ngày 5-9-2025 đến trước 16 giờ ngày 11-9-2025.

- Phương thức gửi báo giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ nhận báo giá hoặc gửi fax, email (scan file .PDF).

- Địa điểm nhận báo giá:

+ Địa chỉ: Cảng hàng không Pleiku, Đường 17/3, P. Thống Nhất, Tỉnh Gia Lai.

+ Fax: 0269.3825.096

+ Email: vanthu.pxu@acv.vn

Pleiku, ngày 04 tháng 09 năm 2025

GIÁM ĐỐC

