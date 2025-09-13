Công ty TNHH MTV Dịch vụ Logistics Cảng Quy Nhơn thông báo tuyển dụng

Theo dõi Báo Gia Lai trên

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2025

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Logistics Cảng Quy Nhơn có nhu cầu tuyển dụng nhân sự tại các vị trí như sau:

I. Vị trí tuyển dụng:

1. Nhân viên Kế hoạch Kinh doanh: 01 người.

1.1. Mô tả công việc:

- Kết nối và làm việc với các khách hàng sử dụng dịch vụ của Công ty.

- Xây dựng đơn giá các dịch vụ liên quan chuỗi cung ứng logistics; báo giá, đàm phán giá với khách hàng.

- Đàm phán ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện khách hàng mới.

- Triển khai các hoạt động logistics (giao nhận ủy thác, vận chuyển, quản lý kho bãi, bốc xếp đóng gói hàng hóa, khai thuê hải quan).

- Lập hồ sơ thủ tục liên quan đến công tác chuyên môn.

1.2. Yêu cầu công việc:

- Độ tuổi: Dưới 35 tuổi.

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên.

- Có ít nhất 02 năm công việc trong lĩnh vực cùng chuyên môn, lĩnh vực tài chính.

- Tối thiểu giao tiếp tiếng Anh thông thường, có kỹ năng đọc hiểu, viết mail tiếng Anh.

- Thành thạo chương trình ứng dụng xử lý văn bản, bảng tính.

2. Nhân viên Cung ứng nước ngọt: 01 người.

1.1. Mô tả công việc:

- Cung ứng nước và lập phiếu xác nhận khối lượng nước cung ứng cho các tàu.

- Kiểm tra, thực hiện khắc phục, sửa chữa nhỏ các thiết bị và đường ống cấp nước.

- Vệ sinh trong khu vực trạm và các hồ chứa nước.

- Hỗ trợ thu tiền cung ứng nước.

1.2. Yêu cầu công việc:

- Độ tuổi: Dưới 40 tuổi

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp THPT.

- Có thời gian công tác thực tế 02 tháng trong lĩnh vực tương đương. Am hiểu về lĩnh vực cung ứng nước ngọt và chất lượng cung ứng nước.

II. Yêu cầu về hồ sơ:

- Hồ sơ xin việc bao gồm: sơ yếu lí lịch; CV xin việc, đơn xin việc; giấy khám sức khoẻ (không quá 6 tháng); Bản sao y CCCD; sổ hộ khẩu và các văn bằng, chứng chỉ (hồ sơ có chứng thực).

III. Hình thức nộp hồ sơ:

- Qua Email: qnplogs@quynhonport.vn.

- Qua bưu điện: thời gian được tính theo ngày bưu điện chấp nhận. Gửi về địa chỉ: Phòng Hành chính Tổng hợp (Ms. Thuật, điện thoại: 0353930808) – Công ty TNHH MTV Dịch vụ Logistics Cảng Quy Nhơn – Số 05 Nguyễn Dữ, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

IV. Thời hạn nộp hồ sơ: Muộn nhất đến hết ngày 17/9/2025.