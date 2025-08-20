Quỹ tín dụng nhân dân Thắng Lợi thông báo thay đổi mức vốn điều lệ và địa điểm đặt trụ sở

1. Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-GLA ngày 26/02/2025 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Gia Lai về việc sửa đổi mức vốn điều lệ ghi trong Giấy phép hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Thắng Lợi.

Vốn điều lệ: 4.064.016.400 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, không trăm sáu mươi bốn triệu, không trăm mười sáu nghìn, bốn trăm đồng chẵn).

2. Căn cứ Quyết định số 304/QĐ-KV11 ngày 29/07/2025 của Ngân hàng Nhà nước khu vực 11 về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với địa chỉ đặt trụ sở chính của Quỹ tín dụng nhân dân Thắng Lợi.

Địa chỉ trụ sở chính: Quỹ tín dụng nhân dân Thắng Lợi, Tổ 7, phường An Phú, tỉnh Gia Lai