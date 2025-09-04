“Ông lớn” mảng năng lượng tái tạo mang luồng gió mới cho thị trường bất động sản

(GLO)- Khác những "ông lớn" chuyên phát triển các dự án bất động sản, TTVN Group từ lâu nổi tiếng với các những dự án năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời, từng chiếm tới khoảng 8% thị phần tại Việt Nam.

Là một doanh nghiệp sản xuất với nhiều dự án điện tái tạo đã đi vào vận hành, TTVN Group có dòng tiền đều đặn và ổn định, đây là nguồn lực tài chính bền vững giúp tập đoàn thuận lợi lấn sân sang lĩnh vực bất động sản. Dòng tiền khỏe đảm bảo TTVN đủ năng lực kiến tạo những dự án quy mô và đảm bảo đưa các dự án cán đích đúng tiến độ, ít phụ thuộc vào sự biến động lên xuống của thị trường bất động sản.

TTVN Group – tiềm lực kinh tế và tầm nhìn dài hạn với thị trường Bất động sản Việt Nam

Hành trình mười ba năm (2012 - 2025) được ghi dấu bằng hàng loạt những dự án đã đi vào vận hành tại nhiều địa phương như: Nhà máy ĐMT Hòa Hội (tỉnh Phú Yên), Nhà máy ĐMT Bình Nguyên (tỉnh Quảng Ngãi), Nhà máy ĐMT Cát Hiệp (tỉnh Bình Định), Nhà máy Điện gió V1-2 (tỉnh Trà Vinh). Thêm vào đó trong tháng 9 này, TTVN dự kiến khởi công dự án điện khí hóa lỏng LNG 2,6 tỷ USD tại Thái Bình với công suất 1.500 MW, dự kiến sẽ sản xuất 9 tỷ kWh mỗi năm, tham vọng đưa TTVN Group trở thành doanh nghiệp tốp đầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Với kinh nghiệm đã triển khai thành công nhiều dự án năng lượng tái tạo trên toàn quốc, TTVN Group không che giấu "tham vọng" ứng dụng năng lượng sạch vào lĩnh vực cốt lõi còn lại trong hệ sinh thái của mình là bất động sản, kỳ vọng mang đến dòng sản phẩm “Bất động sản tái tạo” tiên phong trên thị trường.

Nếu như năng lượng tái tạo là động lực xanh cho tương lai, thì bất động sản tái tạo chính là cảm hứng về một lối sống khỏe mạnh và cân bằng cho cộng đồng hiện đại. Không chỉ kiến tạo một không gian sống & nghỉ dưỡng thông thường, TTVN Group ứng dụng nhiều công nghệ năng lượng sạch trong vận hành và quản lý đô thị gắn với những liệu pháp trị liệu gần gũi thiên nhiên, sẽ mang đến trải nghiệm phục hồi toàn diện cả thể chất và tinh thần cho khách hàng.

TTVN Group kiến tạo đô thị khoáng nóng sở hữu lâu dài tiên phong tại Gia Lai (Bình Định cũ)

Từ mạch ngầm khoáng nóng Hội Vân thuộc tốp siêu hiếm tại Việt Nam, với độ sôi trên 80 độ C, tại một vị trí chỉ cách sân bay Phù Cát 10 phút di chuyển, TTVN Group đang từng ngày kiến tạo một tổ hợp đô thị khoáng nóng tiên phong và độc đáo bậc nhất vùng duyên hải Nam Trung Bộ, mang tên Baia Retreat Hội Vân.

Khu đô thị được tư vấn quản lý vận hành và hợp tác đầu tư bởi Naniwa Issui

Baia Retreat Hội Vân mang đến cho thị trường bất động sản Gia Lai (Bình Định cũ) một sản phẩm “Bất động sản tái tạo” khác biệt kết hợp giữa yếu tố ở, yếu tố nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe chuyên sâu. Baia Retreat Hội Vân được thiên nhiên ưu ái với nguồn khoáng tự nhiên hiếm có, sở hữu hàm lượng khoáng chất dưỡng sinh quý hiếm rất có lợi trong việc trị liệu, chăm sóc sức khỏe và bảo vệ làn da. Nơi đây dự kiến sẽ là trải nghiệm nghỉ dưỡng “buộc phải thử” của du khách trong và ngoài nước khi đến du lịch tại Quy Nhơn trong tương lai.

Đáng chú ý, dự án được tư vấn quản lý vận hành và hợp tác đầu tư bởi Naniwa Issui - thương hiệu hơn 100 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển suối khoáng nóng tại Nhật Bản. Đây là yếu tố bảo chứng quan trọng cho khả năng khai thác hiệu quả, duy trì công suất phòng ổn định quanh năm, đồng thời gia tăng giá trị tài sản trong dài hạn.

Baia Retreat Hội Vân giới thiệu dòng biệt thự khoáng nóng dễ dàng sở hữu và mang lại dòng tiền tối ưu

Đồng hành cùng nhà đầu tư nhằm khai thác tối đa những ưu thế trên, đầu tháng 8 vừa qua Baia Retreat Hội Vân đã công bố chính sách vận hành minh bạch, giúp đảm bảo nguồn thu cho nhà đầu tư. Cụ thể, chủ đầu tư cam kết thuê lại sản phẩm sau khi bàn giao, với cơ chế chia sẻ doanh thu theo tỷ lệ 52% cho nhà đầu tư và 48% cho chủ đầu tư. Chính sách này giúp nhà đầu tư hoàn toàn yên tâm về dòng tiền mà không cần trực tiếp vận hành.

Chủ đầu tư cam kết thuê lại, chia sẻ doanh thu lên đến 52 %

Theo ông Đặng Hồng Lĩnh - Đại diện đơn vị phát triển kinh doanh dự án chia sẻ: “Hiện rất nhiều dòng sản phẩm trên thị trường đưa ra bài toán đầu tư về dòng tiền, nhưng không phải mô hình nào khi đi vào vận hành cũng đạt được hiệu quả như kì vọng. Câu chuyện khai thác vận hành của Baia Retreat Hội Vân là khả thi và có thể đạt được mức kì vọng vượt trội bởi dự án giải đáp được những điểm thiếu của thị trường”. Giả định, mỗi sản phẩm liền kề tại dự án xây dựng theo phương án Boutique Hotel có thể khai thác tối đa 10 phòng ước tính tổng chi phí đầu tư để có thể vận hành đi vào sử dụng khoảng 6 tỷ. Giả sử tỷ lệ lấp đầy trung bình 45%/năm, tương đương khoảng 164 ngày khai thác- đây là tỷ lệ lấp đầy dự kiến khá an toàn so với các dự án khoáng nóng đã đi vào vận hành. Mức giá thuê trung bình đạt 500.000 VNĐ/phòng/đêm - một mức giá dễ tiếp cận với khách hàng du lịch có thể xuống tiền. Sau khi chia sẻ doanh thu theo tỷ lệ 52% dành cho nhà đầu tư, chủ sở hữu sẽ nhận được hơn 426 triệu đồng mỗi năm, tương đương tỷ suất lợi nhuận dự kiến khoảng 7,11% – một con số rất cạnh tranh so với nhiều kênh đầu tư phổ biến hiện nay, chưa kể tiềm năng gia tăng giá trị tài sản theo thời gian, đặc biệt với dòng biệt thự nghỉ dưỡng khoáng nóng sở hữu lâu dài - vốn đang ngày càng khan hiếm trên thị trường.

Đáng chú ý, với giá bán chỉ từ hơn 4 tỷ đã có thể sở hữu biệt thự khoáng nóng diện tích đất từ 120 - hơn 160m2 và chính sách bán hàng từ hơn 400 triệu đồng để ký hợp đồng mua bán – tương đương 10% giá trị sản phẩm. Chủ đầu tư hỗ trợ vay tới 70% trong thời hạn 35 năm, ân hạn gốc và lãi trong 24 tháng, giúp giảm áp lực tài chính và dễ dàng khai thác dòng tiền ngay từ giai đoạn đầu. Ngoài ra, khách hàng thanh toán sớm có thể nhận chiết khấu lên đến 9,5%. Đặc biệt, trong đợt mở bán đầu tiên, chỉ với 50 triệu đồng đặt chỗ, khách hàng được hưởng thêm 3% ưu đãi - tương đương tới 200 triệu đồng.

Baia Retreat Hội Vân không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng chất lượng cao, mà còn mở ra cơ hội đầu tư toàn diện - vừa đảm bảo dòng tiền ổn định, vừa sở hữu tiềm năng gia tăng giá trị bền vững. Đây là thời điểm thích hợp để những nhà đầu tư nhạy bén xuống tiền, đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường.