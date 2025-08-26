Hanwha Life Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động ra mắt sản phẩm mới tại Gia Lai

(GLO)- Trong 2 ngày 23 và 24-8, chuỗi hoạt động ra mắt sản phẩm bảo hiểm mới của Hanwha Life Việt Nam đã đến với tỉnh Gia Lai, đánh dấu điểm dừng chân tiếp theo sau Huế, Đà Nẵng, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Bắc Ninh.

Thông qua chuỗi hoạt động này, Hanwha Life Việt Nam mong muốn mang các giải pháp bảo vệ sức khỏe và tài chính thiết thực đến gần hơn với người dân cả nước.

Sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Hanwha Life Việt Nam tại Gia Lai ghi nhận sự hưởng ứng tích cực của người dân địa phương.

Trong khuôn khổ sự kiện, đoàn xe mang hình ảnh thương hiệu của Hanwha Life Việt Nam đã di chuyển qua những cung đường trung tâm của phường Quy Nhơn và phường Quy Nhơn Nam, tạo điểm nhấn thị giác nổi bật trên các địa điểm quen thuộc với người dân như Quảng trường Quy Nhơn, Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Đại học Quy Nhơn, Quảng trường Chiến Thắng, Vòng xoay Quang Trung…

Không chỉ thu hút sự chú ý của người dân và du khách, hoạt động còn đánh dấu bước khởi đầu ấn tượng cho chiến dịch giới thiệu các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mới của Hanwha Life Việt Nam tại Gia Lai nói riêng và miền Trung nói chung.

Đoàn xe mang thương hiệu Hanwha Life Việt Nam nổi bật giữa Gia Lai.

Cùng với đó, tại sự kiện ra mắt sản phẩm mới, 100 khách hàng đã tham dự và trực tiếp lắng nghe đội ngũ kinh doanh của Hanwha Life Việt Nam giới thiệu chi tiết loạt sản phẩm bảo hiểm mới gồm: bảo hiểm liên kết chung “Đồng hành vững bước”, “Bảo hiểm 100 bệnh hiểm nghèo” và “Bảo hiểm Đồng hành trước rủi ro do tai nạn”. Với nhiều quyền lợi nổi bật, các sản phẩm mới được biết đến như những giải pháp tài chính đồng hành dài lâu, mang đến sự bảo vệ toàn diện và linh hoạt cho khách hàng cùng gia đình.

Đặc biệt, sự kiện ghi dấu ấn với phiên chia sẻ chuyên sâu về sức khỏe từ Bác sĩ Nguyễn Lưu Hồng Đăng, Bác sĩ Chuyên khoa 1 - Phó Giám đốc Y khoa Viện Di Truyền Y học (Gene Solutions), xoay quanh chủ đề phòng ngừa và ứng phó với ung thư. Phiên chia sẻ không chỉ cung cấp kiến thức chuyên môn sát với thực tiễn về các nguyên nhân, nguy cơ, phương pháp phòng ngừa ung thư, mà còn mở rộng thêm góc nhìn mới về việc bảo vệ sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh và chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực tài chính.

Đại diện Hanwha Life Việt Nam chia sẻ: “Với vị thế là một khu vực năng động về du lịch dịch vụ, sở hữu vị trí giao thương chiến lược của miền Trung, cùng với người dân ngày càng có ý thức cao về chất lượng sống, Gia Lai được xác định là một trong những thị trường trọng điểm của Hanwha Life tại Việt Nam. Thông qua sự kiện lần này, chúng tôi mong muốn giới thiệu đến người dân địa phương những giải pháp bảo hiểm thiết thực, làm tiền đề cho việc đồng hành bảo vệ sức khỏe và tài chính lâu dài trong tương lai.”

Đội ngũ kinh doanh Hanwha Life Việt Nam﻿ giới thiệu những giải pháp bảo hiểm thiết thực cho khách hàng.

Trong các sản phẩm mới của Hanwha Life Việt Nam, tâm điểm phải kể đến sản phẩm bảo hiểm liên kết chung “Đồng hành vững bước” - một giải pháp nổi bật chu toàn bảo vệ cho khách hàng và mở rộng cho người thân, mang đến sự an tâm cho cả gia đình. Nổi bật là quyền lợi gia tăng bảo vệ lên đến 130% số tiền bảo hiểm, kết hợp linh hoạt giữa tính bảo vệ và khả năng tích lũy. Với thời hạn bảo vệ lên đến 99 tuổi, sản phẩm sẽ giúp khách hàng xây dựng giải pháp tài chính bền vững và lâu dài. Bên cạnh đó, “Đồng hành vững bước” còn tích hợp khả năng tích lũy và tăng trưởng tài sản với các khoản thưởng duy trì hợp đồng và thưởng đặc biệt, giúp khách hàng gia tăng tài sản bền vững theo thời gian.

Còn với sản phẩm “Bảo hiểm 100 bệnh hiểm nghèo”, điểm ấn tượng của sản phẩm này là không chỉ chi trả cho hai bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm khác nhau, mà còn tiếp tục chi trả lên đến 100% số tiền bảo hiểm cho một bệnh hiểm nghèo giai đoạn muộn, mang đến cho khách hàng nguồn lực chữa trị ứng phó toàn diện. Ngoài ra, khách hàng còn được nhận thêm một khoản hỗ trợ tương đương 2% số tiền bảo hiểm (tối đa 10 triệu đồng) ngay khi có kết quả chẩn đoán như một “điểm tựa tinh thần” từ Hanwha Life Việt Nam sẽ luôn đồng hành xuyên suốt cùng khách hàng trên hành trình chiến đấu với bệnh tật.

Trong khi đó, “Bảo hiểm Đồng hành trước rủi ro do tai nạn” mang đến giải pháp bảo vệ trước các rủi ro thương tật do tai nạn với phạm vi chi trả rộng, cho phép linh hoạt lựa chọn số tiền bảo hiểm cho quyền lợi hỗ trợ viện phí do tai nạn, đồng thời chi trả lên đến 300% số tiền bảo hiểm khi khách hàng không may tử vong do tai nạn. Hơn nữa, với khả năng mở rộng bảo vệ cho người thân, sản phẩm gia tăng thêm 100% số tiền bảo hiểm nếu cả hai vợ chồng không may tử vong do cùng một tai nạn.

Sau 17 năm gắn bó tại thị trường Việt Nam, Hanwha Life liên tiếp được vinh danh tại nhiều giải thưởng uy tín như "Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín" 9 năm liền (2017-2025), "Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam" 5 năm liền (2020-2024) do Vietnam Report công bố, 4 năm liền là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” được công nhận bởi Tạp chí HR Asia (2022-2025),…