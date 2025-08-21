Quỹ Tín dụng Nhân dân An Khê thông báo về việc sửa đổi bổ sung giấy phép hoạt động

(GLO)- Quỹ tín dụng Nhân dân An Khê thông báo về việc sửa đổi bổ sung một số khoản tại giấy phép hoạt động số 04/NH-GP ngày 04/11/1996 của NHNN chi nhánh tỉnh Gia Lai.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬA ĐỔI,

BỔ SUNG GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG

Quỹ tín dụng Nhân dân An Khê thông báo về việc sửa đổi bổ sung một số khoản tại Giấy phép hoạt động số 04/NH-GP ngày 04/11/1996 của NHNN chi nhánh tỉnh Gia Lai:

1. Căn cứ quyết định Số:111/QĐ_KV11 ngày 26/04/2025 của Ngân hàng Nhà nước khu vực 11 về việc sửa đổi bổ sung khoản 3 như sau:

“3. Vốn điều lệ: 7.450.250.000 đồng( Bảy tỷ bốn trăm năm mươi triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)

2. Căn cứ Quyết định Số: 359/QĐ-KV11 ngày 19/08/2025 của Ngân hàng Nhà nước khu vực 11 về sửa đổi bổ sung khoản 2 và khoản 7 như sau:

- Sửa đổi khoản 2:

“2. Trụ sở tại: 136A Đỗ Trạc, phường An Khê, tỉnh Gia Lai.

- Bổ sung nội dung hoạt động khoản 7:

“Đại lý cung ứng dịch vụ thanh toán cho Ngân hàng hợp tác xã đối với thành viên, khách hàng của QTDND An Khê”.