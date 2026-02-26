Mời chào giá cạnh tranh thanh lý lô hàng viên nén gỗ bị ướt

(GLO)- Công ty Cổ phần Năng Lượng An Việt Phát, Tổng Công ty Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội và Công ty TNHH Dịch vụ Giám định Kỹ thuật trân trọng thông báo mời chào giá cạnh tranh đối với lô hàng viên nén gỗ bị ướt do ảnh hưởng của Bão số 13 (ngày 06/11/2025) và Bão số 14 (ngày 19 – 20/11/2025).

Tóm tắt thông tin lô hàng & gói chào giá

• Hàng hóa: Viên nén gỗ bị ướt, khối lượng 3.132,04 tấn.

• Lưu giữ tại: Khu công nghiệp Long Mỹ, Phước Mỹ, Quy Nhơn, Gia Lai.

Thông tin chào giá (chi tiết có tại link dẫn: https://shorturl.at/veWNo):

• Khảo sát: 08h00 ngày 24/02/2026 → 12h00 ngày 03/03/2026.

• Nộp chào giá: trước 12h00 ngày 03/03/2026.

• Mở chào giá: 15h05 ngày 03/03/2026.

• Giá sàn: 4.870.322.200 đồng.

• Tiền cọc: 500.000.000 đồng (nộp từ 08h00 ngày 24/02/2026 đến 15h00 ngày 03/03/2026).

1. Địa điểm và hình thức nộp hồ sơ chào giá

Hồ sơ chào giá được lập thành tối thiểu 01 (một) bộ được đặt trong phong bì kín và gửi trực tiếp tới:

1.1. Bà Đinh Thị Diệu - Công ty Cổ phần Năng Lượng An Việt Phát (AVP) - Điện thoại: 0946 002 513. Địa chỉ: 62-70 Đường B4, Khu đô thị Sala, Phường An Khánh, TP. HCM;

1.2. Ông Vũ Văn Hoàng - Tổng Công ty Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) - Điện thoại: 0868 990 708. Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà số 89 đại lộ Lê Nin, khối 14, Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An;

1.3. Bà Nguyễn Thị Hiền - Công ty TNHH Dịch vụ Giám định Kỹ thuật (TAS) - Điện thoại: 0345 873 199. Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà 101 Láng Hạ, Phường Đống Đa, TP. Hà Nội.

2. Liên hệ và hướng dẫn:

- Đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn và giải đáp hồ sơ: Bà Nguyễn Thị Hiền – TAS (theo thông tin nêu trên).

- Đầu mối hướng dẫn xem hàng: Bà Đinh Thị Diệu - AVP (theo thông tin nêu trên).