Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Căn cứ địa cách mạng Khu 10

Đại biểu dự lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Căn cứ địa cách mạng Khu 10, xã Krong. Ảnh: Minh Chí

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh: Ksor Phước - Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Hà Sơn Nhin - Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Dương Văn Trang - Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, hội, đoàn thể tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc dâng hương tại nhà tưởng niệm trong Khu Di tích lịch sử Căn cứ địa cách mạng Khu 10. Ảnh: Minh Chí

Trong không khí trang nghiêm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Thái Đại Ngọc và đồng chí Phạm Anh Tuấn đã thỉnh hồi chuông, hồi trống, dâng hoa, dâng hương tại nhà tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam; đồng thời tri ân các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thực hiện nghi thức thỉnh trống tại nhà tưởng niệm trong Khu Di tích lịch sử Căn cứ địa cách mạng Khu 10. Ảnh: Minh Chí

Trong hai cuộc kháng chiến, vùng rừng núi Krong từng là nơi đứng chân của Tỉnh ủy và các cơ quan lãnh đạo cách mạng của tỉnh. Giữa đại ngàn, trong sự đùm bọc của đồng bào các dân tộc, nơi đây đã hình thành một căn cứ cách mạng vững chắc - trung tâm chỉ đạo nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng của phong trào đấu tranh cách mạng tại Gia Lai và khu vực Tây Nguyên.

Căn cứ địa này từng được gọi với tên “Thị trấn Dân chủ”, gắn với các hoạt động của lực lượng cách mạng trên địa bàn và là điểm kết nối các tuyến hành lang chiến lược trong kháng chiến. Vùng đất Kbang cũng là quê hương của Anh hùng Đinh Núp - biểu tượng cho tinh thần quật khởi của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Đại biểu tham quan nhà trưng bày. Ảnh: Minh Chí

Từ phong trào đấu tranh của làng Stơr năm xưa, tinh thần yêu nước, đoàn kết đã lan tỏa mạnh mẽ, góp phần làm nên thắng lợi của Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975. Ngày 17-3-1975, tỉnh Gia Lai hoàn toàn được giải phóng, mở ra bước ngoặt trong lịch sử phát triển của địa phương. Sau 51 năm giải phóng, Gia Lai đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội; đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy.

Đặc biệt, năm 2026 tỉnh Gia Lai đăng cai Năm Du lịch Quốc gia, tạo cơ hội quảng bá hình ảnh vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và tiềm năng phát triển. Phát huy truyền thống anh hùng của các thế hệ đi trước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai quyết tâm đoàn kết một lòng, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc viết cảm tưởng. Ảnh: Minh Chí

Sau lễ dâng hoa, dâng hương, các đại biểu đã tham quan khu trưng bày hiện vật, các lán làm việc của cơ quan Tỉnh ủy thời kỳ kháng chiến và ghi sổ lưu niệm tại khu di tích. Những tư liệu, hiện vật được lưu giữ tại đây góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào về lịch sử quê hương cho các thế hệ hôm nay và mai sau.