Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Căn cứ địa cách mạng Khu 10

(GLO)- Sáng 17-3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Căn cứ địa cách mạng Khu 10 (xã Krong) nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975-17/3/2026).

Đại biểu dự lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Căn cứ địa cách mạng Khu 10, xã Krong. Ảnh: Minh Chí

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh: Ksor Phước - Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Hà Sơn Nhin - Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Dương Văn Trang - Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, hội, đoàn thể tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc dâng hương tại nhà tưởng niệm trong Khu Di tích lịch sử Căn cứ địa cách mạng Khu 10. Ảnh: Minh Chí

Trong không khí trang nghiêm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Thái Đại Ngọc và đồng chí Phạm Anh Tuấn đã thỉnh hồi chuông, hồi trống, dâng hoa, dâng hương tại nhà tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam; đồng thời tri ân các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thực hiện nghi thức thỉnh trống tại nhà tưởng niệm trong Khu Di tích lịch sử Căn cứ địa cách mạng Khu 10. Ảnh: Minh Chí

Trong hai cuộc kháng chiến, vùng rừng núi Krong từng là nơi đứng chân của Tỉnh ủy và các cơ quan lãnh đạo cách mạng của tỉnh. Giữa đại ngàn, trong sự đùm bọc của đồng bào các dân tộc, nơi đây đã hình thành một căn cứ cách mạng vững chắc - trung tâm chỉ đạo nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng của phong trào đấu tranh cách mạng tại Gia Lai và khu vực Tây Nguyên.

Căn cứ địa này từng được gọi với tên “Thị trấn Dân chủ”, gắn với các hoạt động của lực lượng cách mạng trên địa bàn và là điểm kết nối các tuyến hành lang chiến lược trong kháng chiến. Vùng đất Kbang cũng là quê hương của Anh hùng Đinh Núp - biểu tượng cho tinh thần quật khởi của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Đại biểu tham quan nhà trưng bày. Ảnh: Minh Chí

Từ phong trào đấu tranh của làng Stơr năm xưa, tinh thần yêu nước, đoàn kết đã lan tỏa mạnh mẽ, góp phần làm nên thắng lợi của Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975. Ngày 17-3-1975, tỉnh Gia Lai hoàn toàn được giải phóng, mở ra bước ngoặt trong lịch sử phát triển của địa phương. Sau 51 năm giải phóng, Gia Lai đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội; đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy.

Đặc biệt, năm 2026 tỉnh Gia Lai đăng cai Năm Du lịch Quốc gia, tạo cơ hội quảng bá hình ảnh vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và tiềm năng phát triển. Phát huy truyền thống anh hùng của các thế hệ đi trước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai quyết tâm đoàn kết một lòng, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc viết cảm tưởng. Ảnh: Minh Chí

Sau lễ dâng hoa, dâng hương, các đại biểu đã tham quan khu trưng bày hiện vật, các lán làm việc của cơ quan Tỉnh ủy thời kỳ kháng chiến và ghi sổ lưu niệm tại khu di tích. Những tư liệu, hiện vật được lưu giữ tại đây góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào về lịch sử quê hương cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin liên quan

Toàn cảnh Gia Lai 24h: Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc các dự án tại Khu kinh tế

Toàn cảnh Gia Lai 24h: Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc các dự án tại Khu kinh tế

(GLO)-Sáng nay 12-3, đồng chí Thái Đại Ngọc - UV BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Nhơn Hội và định hướng phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Có thể bạn quan tâm

Chiến sĩ mới hồ hởi tham gia bầu cử.

Chiến sĩ mới hồ hởi tham gia bầu cử

Chính trị

(GLO)- Sáng 15-3, hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 573 (Quân khu 5) đã nô nức, hồ hởi tham gia bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tinh thần trách nhiệm cao.

Lãnh đạo tỉnh dự lễ khai mạc bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh

Lãnh đạo tỉnh dự lễ khai mạc bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 15-3, các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh, lãnh đạo các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và Ban Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tham dự lễ khai mạc bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh.

Trực tiếp: Gần 2,6 triệu cử tri Gia Lai nô nức "trẩy hội" non sông

LIVE Trực tiếp: Gần 2,6 triệu cử tri Gia Lai nô nức "trẩy hội" non sông

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Hôm nay (15-3), cùng với cả nước, gần 2,6 triệu cử tri tỉnh Gia Lai tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có mặt tại các điểm bầu cử đặc biệt để ghi nhận không khí hân hoan, phấn khởi của "ngày hội non sông".

Ia Le sẵn sàng trước "giờ G"

Ia Le sẵn sàng trước "giờ G"

Chính trị

(GLO)- Trước thời điểm chính thức diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, mọi công tác chuẩn bị tại xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đã hoàn tất. Không khí chào đón ngày hội lớn của toàn dân đang rộn ràng ở khắp các thôn, làng của xã.

Tra cứu ứng viên tại các đơn vị bầu cử trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Gia Lai

Tra cứu ứng viên tại các đơn vị bầu cử trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Gia Lai

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri và nhân dân tìm hiểu thông tin về các ứng viên tham gia bầu cử, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai hướng dẫn cách tra cứu danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và ứng viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031.

Gia Lai: Hoàn thành công tác bầu cử sớm tại Làng O2, xã Vĩnh Sơn

Hoàn thành công tác bầu cử sớm tại thôn O2 thuộc xã Vĩnh Sơn

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 14-3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai tổ chức bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 1 (thôn O2, xã Vĩnh Sơn). Đến dự có đồng chí Hồ Xuân Ánh - Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh.

Chính ủy Quân đoàn 34 Lê Minh Quang kiểm tra huấn luyện chiến sĩ mới

Chính ủy Quân đoàn 34 Lê Minh Quang kiểm tra huấn luyện chiến sĩ mới

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Từ ngày 10 đến 13-3, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 do Trung tướng Lê Minh Quang - Chính ủy Quân đoàn 34 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác tiếp nhận, quản lý và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026 tại Sư đoàn 320, Trung đoàn 24 và một số lữ đoàn trực thuộc đơn vị.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân dẫn đầu đoàn công tác tiến hành kiểm tra, giám sát thực tế công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tại các xã khu vực phía Tây thuộc Đơn vị bầu cử số 5.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã phía Tây tỉnh

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 13-3, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân cùng đoàn công tác đã kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các địa phương thuộc Đơn vị bầu cử Quốc hội số 5. 

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai sẵn sàng cho ngày hội non sông

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai sẵn sàng cho ngày hội non sông

Chính trị

(GLO)- Hướng tới cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị, từ tuyên truyền, tổ chức khu vực bỏ phiếu đến luyện tập sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo đảm bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.

