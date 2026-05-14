Ông Bùi Danh Đại giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 14-5, Tòa án nhân dân (TAND) tối cao tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Bùi Danh Đại - Phó Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Gia Lai.

Dự buổi lễ công bố có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Về phía TAND tối cao có đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh án TAND tối cao, cùng lãnh đạo các cơ quan tư pháp của tỉnh tham dự.

Phó Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Tiến (bên phải) trao Quyết định bổ nhiệm ông Bùi Danh Đại giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Hồ

Tại buổi lễ, đại diện TAND tối cao đã công bố Quyết định bổ nhiệm ông Bùi Danh Đại - Phó Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Gia Lai, thay Chánh án tiền nhiệm chuyển công tác. Thời gian bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 15-5-2026.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Tiến ghi nhận quá trình công tác, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn của ông Bùi Danh Đại trong nhiều năm công tác trong ngành Tòa án.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (giữa) tặng hoa chúc mừng tân Chánh án TAND tỉnh Bùi Danh Đại (bên phải). Ảnh: Đức Hồ

Đồng thời, Phó Chánh án TAND tối cao đề nghị trên cương vị mới, ông Bùi Danh Đại tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức TAND tỉnh Gia Lai giữ vững đoàn kết nội bộ, nâng cao chất lượng công tác xét xử, đẩy mạnh cải cách tư pháp, bảo đảm công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Phó Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Tiến phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Chánh án TAND tỉnh Gia Lai Bùi Danh Đại. Ảnh: Đức Hồ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Danh Đại bày tỏ vinh dự khi được TAND tối cao tin tưởng giao trọng trách mới. Ông khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực cống hiến hết mình, cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng ngành Tòa án tỉnh Gia Lai ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.