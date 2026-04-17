Đại tá Võ Tấn Tài giữ chức Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-4, tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam), Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: H.P

Dự hội nghị có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Lương Đình Chung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai và Đảng ủy Quân khu 5.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bìa phải) và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa trái) tặng hoa chúc mừng Đại tá Võ Tấn Tài (thứ 2 từ trái qua) và Đại tá Mai Kim Bình nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: H.P

Căn cứ Quyết định của Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ, Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi được điều động giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai; Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai được điều động giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi.

Hội nghị nhất trí với các nội dung biên bản bàn giao chức vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai giữa Đại tá Mai Kim Bình và Đại tá Võ Tấn Tài.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đại tá Mai Kim Bình trong thời gian giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai. Ảnh: H.P

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và Thiếu tướng Lương Đình Chung - Chính ủy Quân khu 5 chúc mừng Đại tá Mai Kim Bình và Đại tá Võ Tấn Tài được Bộ Quốc phòng tín nhiệm giao nhiệm vụ mới; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của hai đồng chí trong thời gian công tác.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và Quân khu 5 cũng nhấn mạnh việc hai đồng chí đổi vị trí cho nhau theo quy định của cấp trên bước đầu sẽ gặp nhiều khó khăn về địa bàn mới, cấp ủy, chính quyền địa phương mới, văn hóa, phong cách làm việc cũng sẽ khác... nên phải tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện; giải quyết tốt các mối quan hệ công tác với các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và trong lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị.

Đại tá Võ Tấn Tài khẳng định trên cương vị mới sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: H.P

Riêng đối với Đại tá Võ Tấn Tài, cần nhanh chóng tiếp cận công việc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo nghị quyết, kế hoạch năm 2026 đã được Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh Gia Lai xác định. Trọng tâm là nắm chắc tình hình mọi mặt, thường xuyên báo cáo, đề xuất và tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.