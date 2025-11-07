Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13

(GLO)- Ngày 7-11, Thiếu tướng Lương Đình Chung-Chính ủy Quân khu 5 và Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 đã đi thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên các lực lượng quân đội đang giúp người dân khắc phục hậu quả của bão gây ra trên địa bàn tỉnh.

Đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại do bão gây ra tại xã Tuy Phước Đông. Theo thống kê của địa phương, bão số 13 đã làm 18 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 152 nhà tốc mái, nhiều lồng bè nuôi thủy hải sản bị hư hại. Trước tình hình đó, Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều động hơn 650 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng địa phương ra quân khắc phục hậu quả.

thieu-tuong-luong-dinh-chung-tham-tang-qua-gia-dinh-ong-nguyen-hung-co-nha-bi-sap-hoan-toan.jpg
Thiếu tướng Lương Đình Chung (thứ 5 từ phải qua) thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Hưng (SN 1957 ở thôn Tân Giản, xã Tuy Phước Đông) có nhà bị sập hoàn toàn. Ảnh: H.P

Ngoài ra, Đoàn công tác cũng đã kiểm tra tình hình thiệt hại do bão số 13 gây ra tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai và một số trường học trên địa bàn tỉnh.

z7198795906744-3807e92c2828ee4597b71e90a63bd8b8.jpg
Lực lượng dân quân tham gia giúp người dân khắc phục hậu quả bão số 13. Ảnh: H.P
z7199257270141-268d7b8e0d7f1e06473f5a83980659fb.jpg
Thiếu tướng Trần Thanh Hải (thứ 2 từ trái qua) kiểm tra một khu vực xung yếu tại xã Tuy Phước Đông. Ảnh: H.P

Lãnh đạo Quân khu 5 đã động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực hỗ trợ nhân dân, các cơ sở y tế và trường học khắc phục hậu quả của bão một cách nhanh nhất, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

img-7559.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 giúp Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai dọn dẹp cây xanh bị ngã đổ. Ảnh: H.P
img-7549.jpg
Thiếu tướng Lương Đình Chung tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2. Ảnh: H.P

Dịp này, đoàn công tác của Quân khu 5 cũng đã tặng quà cho các gia đình bị thiệt hại nặng do bão số 13 ở xã Tuy Phước Đông; tặng quà, động viên các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả bão và thăm, chia sẻ, tặng quà cho thân nhân gia đình bà Phạm Thị Nga (SN 1966, ở phường An Nhơn)-người tử vong do nhà sập đè.

z7198665749587-8890ac237068f059960d6f682cfe1a5a.jpg
Thiếu tướng Lương Đình Chung (bìa phải) đến thăm, chia sẻ mất mát với thân nhân gia đình bà Phạm Thị Nga. Ảnh: H.P
(GLO)- Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 4-11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có phát biểu, trao đổi, thông tin về một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

