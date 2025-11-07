Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Lực lượng vũ trang tỉnh ra quân khắc phục hậu quả bão số 13

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
THÀNH PHÚC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Từ rạng sáng 7-11, khi bão số 13 quét qua địa bàn tỉnh Gia Lai, các lực lượng của Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đã xung kích ra quân khắc phục hậu quả của bão.

z7197965614390-0804fcdbf4337fd943322541c985b072.jpg
z7197966148720-b556cc1275d0247ee06a81ffa579dad7.jpg
Bộ đội khắc phục sự cố ách tắc trên Quốc lộ 1A qua địa bàn xã Phù Mỹ. Ảnh: Thành Phúc

Tại xã Phù Mỹ, nhận được tin báo Quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn xã Phù Mỹ) bị ách tắc do cây xanh ngã đổ, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Đại tá Nguyễn Xuân Sơn-Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, các lực lượng của Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 1-Hoài Nhơn Nam đã cơ động khẩn trương đến hiện trường triển khai nhiệm vụ.

Sau 1 giờ nỗ lực, các lực lượng đã nhanh chóng tổ chức khắc phục sự cố, dọn dẹp cây ngã đổ, thông tuyến Quốc lộ 1A, bảo đảm an toàn giao thông.

bo-doi-ra-quan-khac-phuc-hau-qua-bao.jpg
Sức gió bão số 13 quá lớn đã làm nhiều gãy, ngã đổ nhiều mái hiên, khung sắt. Ảnh: H.P

Tại các trục đường chính của phường Quy Nhơn, trong sáng 7-11, lực lượng xung kích của Bộ CHQS tỉnh đã ra quân dọn dẹp các trụ đèn, cùng các loại biển, bảng bị gãy; cắt tỉa dọn dẹp các cây xanh bị bật gốc và quét dọn, vệ sinh lại các tuyến đường.

z7197502046388-c7ca8dc39119d65e7f8d1d9c7992a6e0.jpg
z7197502061331-ca6de7f86680540938b0783b2b8d1537.jpg
z7197533009458-16a93d9885789b11775d807ceef0618c.jpg
Bộ đội cắt tỉa, dọn dẹp cây xanh bị ngã đổ trên đường phố. Ảnh: H.P

Tại phường Quy Nhơn Nam, gần 100 cán bộ, chiến sĩ là bộ đội thường trực, dân quân, công an đang tích cực giúp người dân khu vực Quy Hòa dọn dẹp lại nhà cửa, khắc phục các hạ tầng thiết yếu bị gió bão quật hư hỏng.

z7198151744283-d5370e5134201be78ddc4f2bef7234fa.jpg
Lực lượng dân quân phường Quy Nhơn Nam giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão số 13. Ảnh: H.P
bo-doi-ra-quan-khac-phuc-hau-qua-bao-so-13.jpg
Khu vực Quy Hòa có rất nhiều cây xanh bị ngã đổ. Ảnh: H.P

Tại khu vực phía Tây tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5-Ayun Pa đã và đang triển khai lực lượng ứng phó với ngập lụt, nhất là di dời các hộ dân ở khu vực xung yếu. Trong sáng 7-11, đơn vị đã kịp thời ứng cứu 2 người dân bị cô lập do nước lũ dâng cao.

z7198127954712-15cf3b5cfe44c27bb209d4fe81cbe9fa.jpg
Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5-Ayun Pa ứng cứu người dân bị cô lập do nước lũ dâng cao. Ảnh: Anh Tuấn
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Tin tức

(GLO)- Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 4-11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có phát biểu, trao đổi, thông tin về một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông Nguyễn Duy Ngọc làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Ông Nguyễn Duy Ngọc làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Nhân sự

Sáng 4/11, Bộ Chính trị công bố quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy gặp gỡ nhân sĩ trí thức, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: N.M

Phát triển bền vững từ tầm nhìn, kỷ cương

Đóng góp ý kiến các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Trong không khí hướng về Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Ðảng, Ðảng ủy phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, lấy ý kiến góp ý của toàn thể cán bộ, đảng viên vào các dự thảo văn kiện trình Ðại hội.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

Chính trị

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null