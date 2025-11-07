Lực lượng vũ trang tỉnh ra quân khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Từ rạng sáng 7-11, khi bão số 13 quét qua địa bàn tỉnh Gia Lai, các lực lượng của Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đã xung kích ra quân khắc phục hậu quả của bão.

Bộ đội khắc phục sự cố ách tắc trên Quốc lộ 1A qua địa bàn xã Phù Mỹ. Ảnh: Thành Phúc

Tại xã Phù Mỹ, nhận được tin báo Quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn xã Phù Mỹ) bị ách tắc do cây xanh ngã đổ, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Đại tá Nguyễn Xuân Sơn-Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, các lực lượng của Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 1-Hoài Nhơn Nam đã cơ động khẩn trương đến hiện trường triển khai nhiệm vụ.

Sau 1 giờ nỗ lực, các lực lượng đã nhanh chóng tổ chức khắc phục sự cố, dọn dẹp cây ngã đổ, thông tuyến Quốc lộ 1A, bảo đảm an toàn giao thông.

Sức gió bão số 13 quá lớn đã làm nhiều gãy, ngã đổ nhiều mái hiên, khung sắt. Ảnh: H.P

Tại các trục đường chính của phường Quy Nhơn, trong sáng 7-11, lực lượng xung kích của Bộ CHQS tỉnh đã ra quân dọn dẹp các trụ đèn, cùng các loại biển, bảng bị gãy; cắt tỉa dọn dẹp các cây xanh bị bật gốc và quét dọn, vệ sinh lại các tuyến đường.

Bộ đội cắt tỉa, dọn dẹp cây xanh bị ngã đổ trên đường phố. Ảnh: H.P

Tại phường Quy Nhơn Nam, gần 100 cán bộ, chiến sĩ là bộ đội thường trực, dân quân, công an đang tích cực giúp người dân khu vực Quy Hòa dọn dẹp lại nhà cửa, khắc phục các hạ tầng thiết yếu bị gió bão quật hư hỏng.

Lực lượng dân quân phường Quy Nhơn Nam giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão số 13. Ảnh: H.P

Khu vực Quy Hòa có rất nhiều cây xanh bị ngã đổ. Ảnh: H.P

Tại khu vực phía Tây tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5-Ayun Pa đã và đang triển khai lực lượng ứng phó với ngập lụt, nhất là di dời các hộ dân ở khu vực xung yếu. Trong sáng 7-11, đơn vị đã kịp thời ứng cứu 2 người dân bị cô lập do nước lũ dâng cao.