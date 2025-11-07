Tuy Phước bị thiệt hại nặng nề do bão số 13

(GLO)- Sáng 7-11, người dân ở xã Tuy Phước bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, thu dọn cây xanh ngã đổ sau cơn bão số 13 (Kalmeagi). Cùng với đó, trụ điện, biển báo ở nhiều tuyến đường cũng đổ ngã.

Theo đó, nhiều cây xanh ở các công viên nằm ở khu phố Trung Tín 1, Trung Tín 2 bật gốc, gãy đổ.

Cây xanh ở các công viên ở xã Tuy Phước bật gốc. Ảnh: An Nhiên

Theo ghi nhận của PV, một số tuyến đường như: Đào Tấn, Nguyễn Huệ... cây xanh gãy đổ la liệt. Đi dọc các tuyến đường vào sáng sớm, không khó nhận ra nhiều tấm tôn rơi trên đường. Hệ thống mái tôn ở các quán nhậu, hàng quán kinh doanh ăn uống bị hư hỏng nặng.

Cây xanh ngã đổ la liệt trên đường. Ảnh: An Nhiên

Đặc biệt, có khá nhiều cột điện bị nghiêng, nằm vắt bên đường gây mất an toàn giao thông. Trong khi đó, nhiều nhà dân ở các khu dân cư ở thôn Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 1, Quang Hy, Hanh Quang, Phong Tấn... bị tốc mái, hư hỏng nặng nề.

Nhiều cột điện bị nghiêng sau khi bão số 13 càn quét. Ảnh: An Nhiên

Đến 9 giờ sáng ngày 7-11, hệ thống điện sinh hoạt chưa được khôi phục. Ngoài ra, nước sạch cung cấp cho người dân trên địa bàn bị mất, chưa biết bao giờ được vận hành, cung ứng trở lại.

Tôn bay nhiều nơi sau bão số 13. Ảnh: An Nhiên

Hiện tại, nước lũ từ thượng nguồn bắt đầu đổ về hạ lưu, gây ngập úng nhiều đoạn tràn ở một số tuyến đường ở vùng thấp trũng của xã Tuy Phước.

Nước lũ tràn về. Ảnh: An Nhiên

Sáng nay, chính quyền xã Tuy Phước tập trung chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra, sớm ổn định cuộc sống sinh hoạt và sản xuất cho người dân.

Nhiều cửa hàng kinh doanh bị thiệt hại tài sản sau bão số 13. Ảnh: An Nhiên

Đồng thời, chính quyền xã đang thống kê thiệt hại về tài sản của Nhà nước và người dân trên địa bàn.