Tuy Phước bị thiệt hại nặng nề do bão số 13

Theo đó, nhiều cây xanh ở các công viên nằm ở khu phố Trung Tín 1, Trung Tín 2 bật gốc, gãy đổ.
Theo ghi nhận của PV, một số tuyến đường như: Đào Tấn, Nguyễn Huệ... cây xanh gãy đổ la liệt. Đi dọc các tuyến đường vào sáng sớm, không khó nhận ra nhiều tấm tôn rơi trên đường. Hệ thống mái tôn ở các quán nhậu, hàng quán kinh doanh ăn uống bị hư hỏng nặng.
Đặc biệt, có khá nhiều cột điện bị nghiêng, nằm vắt bên đường gây mất an toàn giao thông. Trong khi đó, nhiều nhà dân ở các khu dân cư ở thôn Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 1, Quang Hy, Hanh Quang, Phong Tấn... bị tốc mái, hư hỏng nặng nề.
Đến 9 giờ sáng ngày 7-11, hệ thống điện sinh hoạt chưa được khôi phục. Ngoài ra, nước sạch cung cấp cho người dân trên địa bàn bị mất, chưa biết bao giờ được vận hành, cung ứng trở lại.
Hiện tại, nước lũ từ thượng nguồn bắt đầu đổ về hạ lưu, gây ngập úng nhiều đoạn tràn ở một số tuyến đường ở vùng thấp trũng của xã Tuy Phước.
Sáng nay, chính quyền xã Tuy Phước tập trung chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra, sớm ổn định cuộc sống sinh hoạt và sản xuất cho người dân.
Đồng thời, chính quyền xã đang thống kê thiệt hại về tài sản của Nhà nước và người dân trên địa bàn.
Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh: Đến 5 giờ ngày 7-11, toàn tỉnh ghi nhận 1 người chết (bà Nguyễn Thị Gia, 60 tuổi, phường An Nhơn, do sập mái nhà), 2 người bị thương (1 ở phường Quy Nhơn, 1 ở phường An Nhơn) do bão số 13. Có 43 ngôi nhà bị sập, 2.282 ngôi nhà bị tốc mái, 1 thuyền bị chìm và 3 điểm giao thông tại xã An Vinh bị sạt lở. Tại khu vực ven biển Hoài Nhơn Bắc, nước biển dâng gây ngập 10-80 cm, ảnh hưởng nhiều hộ dân. Hàng nghìn héc ta lúa và hoa màu bị hư hại, nhiều gia súc, gia cầm bị chết. Nhiều trụ điện, cây xanh, pa nô, bảng hiệu và cửa kính hư hỏng nặng; toàn tỉnh mất điện trên diện rộng, liên lạc bị chia cắt và chưa khắc phục được.