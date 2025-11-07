Bão số 13 gây nhiều thiệt hại tại các xã, phường phía Đông tỉnh Gia Lai

(GLO)- Đến 24 giờ ngày 6-11, bão số 13 không còn gây gió mạnh ở các xã, phường phía Đông tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, sau nhiều giờ quần thảo, cơn bão này đã gây nhiều thiệt hại đối với các địa phương.

Cây xanh, trụ điện, biển quảng cáo, pa nô, áp phích... ngã đổ, nhiều nhà tốc mái, có nhà bị sập là những thiệt hại ban đầu do bão số 13 gây ra ở các xã, phường phía Đông tỉnh Gia Lai.

Mái hiên của một nhà dân ở đường Thanh Niên đổ sập trước sức gió mạnh của bão. Ảnh: CTV

Theo ghi nhận, cây xanh ngã đổ la liệt trên nhiều tuyến đường nội thị ở các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam... Nhiều nơi cây ngã chắn ngang đường, gây cản trở giao thông.

Cây xanh ngã đổ trên đường Cần Vương, phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: CTV

Một số biển quảng cáo, pa nô, tiểu cảnh dọc đường Xuân Diệu, Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn) cũng hư hỏng, rơi xuống đường trước sức tàn phá của bão số 13.

Pa nô, bảng hiệu quảng cáo gãy đổ xuống đường Trần Hưng Đạo sau bão số 13. Video clip: CTV

Một số chung cư như: An Phú Thịnh, Ecolife... cũng ghi nhận hiện tượng vỡ kính, sụp la phông ở một số phòng, đặc biệt là tầng trệt do sức gió quá lớn. Ngoài ra, một số trụ sở cơ quan hành chính nhà nước, bệnh viện, trong đó có Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa bị gió thổi bay bảng tên ở một số khoa phòng...

Tôn bay xuống đường rất nhiều ở phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: CTV

Nhiều nhà dân ở xã Tuy Phước, phường An Nhơn Bắc, xã Xuân An... cũng bị tốc mái, có nhà đổ sập, gây nhiều thiệt hại đến đời sống người dân.

Gió quá mạnh khiến nhiều cửa sổ của Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quy Nhơn muốn bung bật. Ảnh: CTV

Bão số 13 gây mất điện diện rộng, hệ thống đường truyền Internet nhiều nhà mạng chập chờn, gián đoạn, khiến việc thông tin liên lạc gặp trở ngại.

Mặc dù tỉnh chưa có thống kê chính thức về thiệt hại nhưng trên mạng xã hội, người dân đã chia sẻ hàng loạt hình ảnh ghi lại cảnh tượng tan hoang sau bão.

Một số khu dân cư ở làng chài Vĩnh Lợi, xã An Lương hay ở thôn Vinh Quang 2 (xã Tuy Phước Đông) bị ngập sâu do triều cường dâng cao.

Triều cường dâng cao khiến nhiều nhà dân ở làng chài Vĩnh Lợi bị ngập nước. Ảnh: CTV

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 6-11, khi bão số 13 đổ bộ vào khu vực ven biển, 4 tàu cá đang neo đậu tại cảng cá Đề Gi (xã Đề Gi) bất ngờ bị sóng lớn đánh bật khỏi vị trí neo. Triều cường dâng cao kết hợp gió giật dữ dội đã cuốn các phương tiện ra xa, khiến một số ngư dân trú bão trên tàu bị rơi xuống nước.

Nhờ mặc áo phao, số người này đã tự bơi vào bờ an toàn. Tuy nhiên, trong lúc vật lộn với sóng to gió lớn, một người không may bị gãy tay và được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Hình ảnh do người dân ghi lại cho thấy, sóng dữ liên tục quăng quật nhiều tàu cá giữa đầm; một số tàu bị hư hỏng nặng, trong đó có một tàu bị đánh chìm hoàn toàn.

Video clip 4 tàu cá neo đậu tại cảng cá Đề Gi bị bão số 13 đánh bật khỏi vị trí neo đậu. Video clip do bạn đọc cung cấp