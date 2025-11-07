Bão số 13 gây nhiều thiệt hại tại các xã, phường phía Đông tỉnh Gia Lai

Cây xanh, trụ điện, biển quảng cáo, pa nô, áp phích... ngã đổ, nhiều nhà tốc mái, có nhà bị sập là những thiệt hại ban đầu do bão số 13 gây ra ở các xã, phường phía Đông tỉnh Gia Lai.
Theo ghi nhận, cây xanh ngã đổ la liệt trên nhiều tuyến đường nội thị ở các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam... Nhiều nơi cây ngã chắn ngang đường, gây cản trở giao thông.
Một số biển quảng cáo, pa nô, tiểu cảnh dọc đường Xuân Diệu, Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn) cũng hư hỏng, rơi xuống đường trước sức tàn phá của bão số 13.
Một số chung cư như: An Phú Thịnh, Ecolife... cũng ghi nhận hiện tượng vỡ kính, sụp la phông ở một số phòng, đặc biệt là tầng trệt do sức gió quá lớn. Ngoài ra, một số trụ sở cơ quan hành chính nhà nước, bệnh viện, trong đó có Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa bị gió thổi bay bảng tên ở một số khoa phòng...
Nhiều nhà dân ở xã Tuy Phước, phường An Nhơn Bắc, xã Xuân An... cũng bị tốc mái, có nhà đổ sập, gây nhiều thiệt hại đến đời sống người dân.
Bão số 13 gây mất điện diện rộng, hệ thống đường truyền Internet nhiều nhà mạng chập chờn, gián đoạn, khiến việc thông tin liên lạc gặp trở ngại.
Mặc dù tỉnh chưa có thống kê chính thức về thiệt hại nhưng trên mạng xã hội, người dân đã chia sẻ hàng loạt hình ảnh ghi lại cảnh tượng tan hoang sau bão.
Một số khu dân cư ở làng chài Vĩnh Lợi, xã An Lương hay ở thôn Vinh Quang 2 (xã Tuy Phước Đông) bị ngập sâu do triều cường dâng cao.
Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 6-11, khi bão số 13 đổ bộ vào khu vực ven biển, 4 tàu cá đang neo đậu tại cảng cá Đề Gi (xã Đề Gi) bất ngờ bị sóng lớn đánh bật khỏi vị trí neo. Triều cường dâng cao kết hợp gió giật dữ dội đã cuốn các phương tiện ra xa, khiến một số ngư dân trú bão trên tàu bị rơi xuống nước.
Nhờ mặc áo phao, số người này đã tự bơi vào bờ an toàn. Tuy nhiên, trong lúc vật lộn với sóng to gió lớn, một người không may bị gãy tay và được đưa đi cấp cứu kịp thời.
Hình ảnh do người dân ghi lại cho thấy, sóng dữ liên tục quăng quật nhiều tàu cá giữa đầm; một số tàu bị hư hỏng nặng, trong đó có một tàu bị đánh chìm hoàn toàn.
Hồ Định Bình điều tiết nước qua tràn lưu lượng 388 m3/s
Lúc 23 giờ ngày 6-11, mực nước hồ Định Bình là 77,35 /91,93 m, ứng với dung tích 78,494 /226,300 triệu m3 (đạt 34% dung tích thiết kế); lưu lượng đến hồ 1.286 m3/s, lưu lượng qua hồ 388 m3/s, qua thủy điện 20 m3/s. Lượng mưa trạm Định Bình 131 mm, trạm Sơn Lang 55,40mm, trạm An Toàn 113,80 mm, trạm Vĩnh Kim 52 mm.