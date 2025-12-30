Xây dựng công đoàn vững mạnh, xứng đáng là “điểm tựa” của đoàn viên

(GLO)- Với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai không ngừng kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động, chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức công đoàn

Những năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Tổng LĐLĐ Việt Nam; đồng thời, tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Liên đoàn Lao động tỉnh bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐVCC

Các đơn vị đã chủ động thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ hợp lý; kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện, ngành, công đoàn Khu kinh tế tỉnh và 2.318 công đoàn cơ sở (CĐCS) tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp hưởng 100% lương ngân sách nhà nước theo đúng quy định; đồng thời, triển khai mô hình công đoàn xã, phường mới bảo đảm tổ chức hoạt động ổn định, hiệu quả.

Toàn tỉnh đã thành lập mới 225 CĐCS và 17 công đoàn xã, phường; kết nạp 29.374 đoàn viên. Hiện nay, toàn tỉnh có 1.003 CĐCS với 80.136 đoàn viên, từng bước mở rộng phạm vi đại diện, củng cố vị thế của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

Công đoàn phường Diên Hồng Dù mới thành lập từ tháng 7.2025 nhưng đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. “Khi tổ chức công đoàn được kiện toàn kịp thời, hoạt động được đổi mới mạnh mẽ theo phương châm “hướng về cơ sở” sẽ tạo được sự gắn kết, tin tưởng trong đoàn viên”, bà Châu Hồng Nhi-Chủ tịch Công đoàn phường Diên Hồng-chia sẻ.

Cùng với kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn được xác định là khâu then chốt. Trong giai đoạn 2023 - 2025, có 399 lượt cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; 169 lớp tập huấn được tổ chức cho 15.721 lượt cán bộ công đoàn các cấp. Qua đó, đội ngũ cán bộ ngày càng được chuẩn hóa, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và kỹ năng hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Với những kết quả đã đạt được, tổ chức công đoàn ngày càng khẳng định vị thế là điểm tựa tin cậy của đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá, cùng cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thời gian tới, các cấp công đoàn sẽ tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động theo hướng: Tinh gọn, linh hoạt, chuyên nghiệp, hiện đại, hướng mạnh về cơ sở; thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn; tăng cường phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn”. Ông HÀ DUY TRUNG - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

Song song với đó, công tác quản lý tài chính công đoàn từng bước được hiện đại hóa. Đến nay, 85% CĐCS đã ứng dụng phần mềm kế toán tài chính công đoàn, góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn.

Thông qua các hoạt động sinh hoạt chính trị, tuyên truyền và tham gia đóng góp xây dựng văn kiện đại hội đảng các cấp, các cấp công đoàn đã phát huy vai trò trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền. Kết quả, 8.824 đoàn viên ưu tú được bồi dưỡng, giới thiệu cho cấp ủy xem xét, trong đó 4.370 đoàn viên vinh dự được kết nạp vào Đảng.

Chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động

Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 142 “Mái ấm Công đoàn”, “Nhà nhân ái” cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí hơn 6,135 tỷ đồng. Một trong số này là chị Nguyễn Thị Lắm, đoàn viên CĐCS Công ty CP Đầu tư An Phát (phường Tam Quan) được LĐLĐ tỉnh hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn” vào tháng 7-2025.

Chị Lắm bộc bạch: “Nhờ được LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng cùng sự giúp đỡ của người thân, gia đình tôi đã có được căn nhà mới kiên cố rộng 85 m2. Từ đó, tôi có thêm điều kiện, động lực để tập trung làm việc, đồng thời sẽ tích cực tham gia các hoạt động của CĐCS Công ty”.

Nhiều công đoàn cơ sở quan tâm tổ chức giao lưu thể thao, tạo sân chơi gắn kết đoàn viên, người lao động. Ảnh: ĐVCC

Không chỉ dừng lại ở nhà ở, trong giai đoạn 2023 - 2025, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai 28 chương trình phúc lợi với gần 10.000 lượt đoàn viên được thụ hưởng, tổng giá trị hơn 4,36 tỷ đồng. Đồng thời, đã huy động nguồn lực công đoàn và xã hội hóa để thăm hỏi, hỗ trợ, kịp thời chia sẻ khó khăn gần 450 nghìn lượt đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí 186 tỷ đồng.

Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề tiếp tục được chú trọng. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao, chăm sóc sức khỏe, chương trình “Cảm ơn người lao động”, dự án thiết chế công đoàn… được triển khai ngày càng đa dạng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, gắn kết.

Bằng tinh thần trách nhiệm và sẻ chia, các cấp công đoàn đã tích cực vận động đoàn viên tham gia các hoạt động xã hội, ủng hộ các quỹ an sinh, phòng, chống thiên tai, hiến máu tình nguyện… với tổng kinh phí hơn 31,6 tỷ đồng và gần 25.000 đơn vị máu được hiến tặng, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, truyền thống tương thân tương ái trong đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động.