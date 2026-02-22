Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chúc Tết tại Bidiphar và FLC Quy Nhơn Golf & Resort

(GLO)- Ngày 22-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết và nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh đầu năm mới tại Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) và Công ty cổ phần FLC Quy Nhơn Golf & Resort.

Lãnh đạo Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định cho biết, sau kỳ nghỉ Tết, các hoạt động sản xuất của đơn vị bắt đầu quay trở lại bình thường.

pct-ubnd-tinh-nguyen-thi-lich-chuc-tet-lanh-dao-va-nguoi-lao-dong-cong-ty-duoc-trang-thiet-bi-y-te-binh-dinh.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chúc Tết lãnh đạo và người lao động Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định. Ảnh: Hoàng Vũ

Năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt nhiều kết quả tích cực với tổng doanh thu 1.879 tỷ đồng, nộp ngân sách 141 tỷ đồng. Doanh nghiệp tiếp tục khẳng định thương hiệu qua các giải thưởng: Top 4 Công ty Dược uy tín, Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất.

Bên cạnh sản xuất kinh doanh, Công ty còn thực hiện tốt trách nhiệm cộng đồng khi dành hơn 5 tỷ đồng và 10.000 túi thuốc cho các hoạt động an sinh xã hội, cứu trợ bão lũ và hỗ trợ bệnh nhân nan y.

Năm 2026, Bidiphar đặt mục tiêu tăng trưởng hơn 10%, phấn đấu tổng doanh thu đạt trên 2.090 tỷ đồng, đưa ra thị trường ít nhất 30 sản phẩm mới.

Đồng thời, Công ty tập trung mọi nguồn lực để đạt chứng nhận GMP-EU cho dây chuyền thuốc tiêm ung thư tại Nhơn Hội; hoàn thành thẩm định và chính thức đưa vào vận hành Nhà máy sản xuất thuốc vô trùng…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chúc mừng và đánh giá cao khi Công ty Bidiphar đã không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, sản xuất kinh doanh và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Về định hướng phát triển trong năm mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Công ty tiếp tục đầu tư nghiên cứu đưa ra thị trường nhiều dòng sản phẩm chất lượng; đẩy mạnh phát triển, nhân rộng vùng dược liệu bền vững dưới tán rừng, phối hợp với người dân trồng, bảo tồn các loài cây dược liệu quý hiếm, từ đó nâng cao sinh kế cho người dân và phát triển rừng bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định, lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm đồng hành, hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, quyết tâm xây dựng cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh lớn mạnh.

pct-ubnd-tinh-nguyen-thi-thanh-lich-tang-qua-cho-cong-ty-duoc-trang-thiet-bi-y-te-binh-dinh.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch tặng quà cho Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định. Ảnh: Hoàng Vũ

Tại Công ty cổ phần FLC Quy Nhơn Golf & Resort, theo báo cáo, đơn vị đã khắc phục hậu quả cơn bão số 13 gây ra trong năm 2025, đưa vào vận hành hệ thống vui chơi, giải trí, sân golf, resort đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của du khách.

Dịp Tết Bính Ngọ, hàng nghìn lượt du khách trong và ngoài nước đã đổ về du lịch, nghỉ dưỡng. Bên cạnh lượng khách chơi golf đến từ Hàn Quốc, năm 2026, FLC Quy Nhơn sẽ kết nối, thu hút khách đến từ Canada, Mỹ và sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động Năm Du lịch quốc gia 2026 do tỉnh Gia Lai đăng cai.

pct-ubnd-tinh-nguyen-thi-thanh-lich-tang-qua-cong-ty-cp-flc-quy-nhon-golf-resort.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 5 từ trái sang) tặng quà cho Công ty cổ phần FLC Quy Nhơn Golf & Resort. Ảnh: Hoàng Vũ

Nhấn mạnh vai trò, đóng góp quan trọng của Công ty cổ phần FLC Quy Nhơn Golf & Resort trong phát triển du lịch của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị doanh nghiệp tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động du lịch, vui chơi, nghỉ dưỡng phục vụ du khách đảm bảo uy tín, chất lượng; chia sẻ, quảng bá slogan, các hoạt động Năm Du lịch quốc gia 2026 trong hệ sinh thái của Tập đoàn. Cùng với đó, đẩy mạnh việc đưa các sản phẩm, sản vật của tỉnh Gia Lai vào phục vụ du khách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Gia Lai có đầy đủ tài nguyên du lịch, có sự kết nối hài hòa giữa cao nguyên và biển đảo, giữa thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo. Năm Du lịch quốc gia sẽ là cơ hội để du lịch của tỉnh cất cánh và đòi hỏi cần có sự đồng hành giữa chính quyền và doanh nghiệp du lịch.

Nhân dịp xuân Bính Ngọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch gửi lời chúc mừng năm mới hạnh phúc, thịnh vượng đến toàn thể cán bộ, người lao động của 2 công ty và bày tỏ tin tưởng, các doanh nghiệp sẽ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra.

null