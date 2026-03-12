Gia Lai: Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân trong thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp

Theo báo cáo tại hội nghị, cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 trên địa bàn tỉnh được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, bảo đảm chất lượng thông tin, tính khách quan, chính xác của số liệu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Thương

Toàn tỉnh đã tiến hành thu thập thông tin trên 556.000 hộ gia đình, trong đó có gần 545.000 hộ có hoạt động sản xuất nông - lâm - thủy sản (NLTS); 518 trang trại và 949 doanh nghiệp, hợp tác xã có hoạt động nông - lâm - thủy sản.

Kết quả sơ bộ cho thấy, tình hình nông thôn, nông nghiệp của tỉnh có sự chuyển biến toàn diện. Tại thời điểm ngày 1-7-2025, khu vực nông thôn có hơn 496,1 nghìn hộ. Trong đó, có hơn 362,97 nghìn hộ NLTS (chiếm 73,16% tổng số hộ nông thôn); hơn 119 nghìn hộ phi nông - lâm - thủy sản (chiếm 23,99%) và gần 14,16 nghìn hộ khác. Số lao động hoạt động trong ngành NLTS chiếm 74,81% lao động khu vực nông thôn, số lao động phi NLTS chiếm 28,19%.

Toàn tỉnh xây dựng được 516 trang trại (gồm 254 trang trại trồng trọt, 250 trang trại chăn nuôi, 6 trang trại thủy sản, 4 trang trại lâm nghiệp và 2 trang trại tổng hợp) và 145 cánh đồng lớn (135 cánh đồng lớn sản xuất lúa).

Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng nông thôn được cải thiện rõ rệt. Năm 2025, tỷ lệ xã có đường trục xã được nhựa hóa, bê tông hóa chiếm 99,66%; tỷ lệ thôn có đường ô tô kết nối với UBND xã đạt 99,95%; có 94 xã đã lắp hệ thống đèn chiếu sáng trên 100% chiều dài đường trục xã; 54 xã lắp hệ thống đèn chiếu sáng trên 100% chiều dài đường trục thôn; hơn 88% số xã có nhà văn hóa; hơn 98% số thôn có nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng.

100% xã có trạm y tế; 100% xã có trường mẫu giáo, mầm non; 99,66% xã có trường, điểm trường tiểu học; 94,58 xã có trường, điểm trường THCS ở khu vực nông thôn; hơn 10 xã có trường, điểm trường THPT ở khu vực nông thôn.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong triển khai thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025. Ảnh: Minh Hoàng

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của ngành Thống kê, các sở, ban, ngành, địa phương và lực lượng liên quan đã trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 phản ánh rõ hơn quy mô, cơ cấu và xu hướng chuyển dịch của khu vực nông nghiệp, nông thôn trong bối cảnh phát triển mới.

Đồng thời, đây là nguồn dữ liệu thống kê rất có giá trị, phục vụ trực tiếp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, điều chỉnh các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh trong giai đoạn tới.

Để tiếp tục hoàn thiện và phát huy hiệu quả kết quả của cuộc Tổng điều tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Thống kê tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Trung ương và các đơn vị liên quan hoàn thiện công tác xử lý, rà soát, làm sạch và tổng hợp dữ liệu điều tra; bảo đảm số liệu cuối cùng chính xác, thống nhất; chủ động tham mưu UBND tỉnh xây dựng các báo cáo phân tích chuyên sâu từ dữ liệu tổng điều tra nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và xây dựng chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh.

Các sở, ban, ngành căn cứ kết quả của cuộc tổng điều tra, chủ động nghiên cứu, phân tích số liệu theo lĩnh vực quản lý để đề xuất các cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển phù hợp; đặc biệt trong các lĩnh vực tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn.

Các địa phương và chính quyền cơ sở lưu trữ tốt dữ liệu, tăng cường khai thác, sử dụng dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước ở địa phương.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Thương

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 6 tập thể và 14 cá nhân; Thống kê tỉnh cũng tặng giấy khen cho 32 tập thể và 379 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 trên địa bàn tỉnh.