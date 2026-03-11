(GLO)- Để phục vụ tốt Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, ngày 11-3, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản đề nghị tăng cường các chuyến bay đến Cảng Hàng không Phù Cát và Cảng Hàng không Pleiku.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 có nhiều hoạt động xuyên suốt diễn ra từ tháng 3 đến hết năm 2026, với các sự kiện mang tầm quốc gia và quốc tế như: Giải chạy VnExpress Marathon, Festival Bóng đá trẻ quốc tế, Lễ hội Du lịch hè “Gia Lai - Điểm đến kỳ thú”, Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam, Liên hoan phim Cánh diều Vàng… cùng nhiều sự kiện thể thao, văn hóa sôi động khác.

Tuần lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra từ ngày 23-3 đến ngày 30-3-2026; trong đó, Lễ khai mạc tổ chức vào ngày 28-3-2026 tại phường Quy Nhơn, dự kiến có khoảng 50.000 người tham dự.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của du khách trong thời gian tới và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch, UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (VietJet Air), Công ty Cổ phần Hàng không Việt Nam (Vietravel Airlines) và Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) rà soát, bố trí tăng cường các chuyến bay đến Cảng Hàng không Phù Cát, Cảng Hàng không Pleiku và ngược lại, đặc biệt trong thời gian diễn ra Tuần lễ Khai mạc và các sự kiện lớn trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

UBND tỉnh Gia Lai đề nghị tăng cường các chuyến bay đến Cảng Hàng không Phù Cát. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Cục Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho các hãng hàng không khi thực hiện các chuyến bay tăng cường đến Cảng Hàng không Phù Cát, Cảng Hàng không Pleiku, phục vụ tốt Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.