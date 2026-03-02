Tích cực chuẩn bị hạ tầng và dịch vụ cho Năm Du lịch quốc gia 2026

(GLO)- Ngày 2-3, tại phường Pleiku, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và địa phương nhằm rà soát công tác chuẩn bị đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026.

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị đã báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ liên quan đến hạ tầng, cảnh quan, sản phẩm du lịch và công tác phối hợp tổ chức sự kiện.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: R’Piên

Nhiều nội dung cụ thể được đề xuất như: cần tập trung chỉnh trang không gian du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm vệ sinh môi trường tại các điểm tham quan trọng điểm.

Đối với khu vực Biển Hồ - Chư Đang Ya, các ý kiến đề xuất cần hoàn thiện hạ tầng giao thông, chỉnh trang cảnh quan, chăm sóc và phát triển hoa dã quỳ phục vụ lễ hội; đồng thời, nghiên cứu phương án tổ chức giao thông, bãi đỗ xe tại khu vực hàng thông trăm tuổi nhằm bảo đảm an toàn, thuận lợi cho du khách.

Các địa phương cũng kiến nghị hỗ trợ đầu tư, sửa chữa nhà rông và các hạng mục phục vụ du lịch cộng đồng tại làng Ia Nueng và làng Ớp. Chú trọng công tác quản lý, vận hành chợ đêm; thu gom, xử lý rác thải; bố trí hệ thống vệ sinh công cộng tại các điểm du lịch; hoàn thiện hồ sơ bảo tồn một số di tích có giá trị lịch sử, văn hóa…

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung cao độ cho chuỗi sự kiện khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 và các ngày hội văn hóa trọng điểm; toàn bộ kế hoạch phải được rà soát, phân công rõ việc, rõ tiến độ và báo cáo đúng thời hạn.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện hạ tầng, cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ du lịch; tập trung nâng cấp, hoàn thiện mô hình vận hành các làng du lịch cộng đồng.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan quảng bá hình ảnh Gia Lai, thống nhất sử dụng bộ nhận diện thương hiệu du lịch tại các cơ sở lưu trú, nhà hàng và điểm đến.

Các sở, ngành tiếp tục rà soát hệ thống cửa hàng, sản phẩm OCOP, dịch vụ du lịch; đồng thời, chú trọng bảo đảm vệ sinh môi trường tại các khu, điểm du lịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất chủ trương mở dải phân cách tuyến đường tại khu du lịch Biển Hồ; nghiên cứu mở tuyến đường lên núi lửa Chư Đang Ya theo hướng hiệu quả, tiết kiệm.

Đối với các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu rà soát, hoàn thiện các nội dung liên quan đến kinh tế đêm, không gian du lịch, thu gom và xử lý rác thải; bảo tồn di tích, cảnh quan; làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc và Lễ hội cồng chiêng.

Các đơn vị liên quan sớm triển khai các hoạt động như phiên chợ cuối tuần, cà phê cuối tuần nhằm tạo điểm nhấn, tăng sức hút cho du lịch Gia Lai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (bìa trái) khảo sát thực tế tại khu vực núi lửa Chư Đang Ya. Ảnh: R’Piên

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng đoàn công tác của tỉnh đã tiến hành khảo sát thực tế tại khu vực núi lửa Chư Đang Ya.

Tại thực địa, các thành viên trong đoàn đã rà soát hạ tầng, cảnh quan, thống nhất phương án xây dựng nhà rông nguyên bản do cộng đồng thực hiện, phương án bố trí nhà rông; trồng cây bản địa (kơ nia, pơ lang) và xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya, bảo đảm các điều kiện phục vụ du lịch.