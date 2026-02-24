Chuỗi sự kiện cà phê đặc sản Gia Lai sẽ diễn ra vào tháng 11-2026

(GLO)- Theo kế hoạch của UBND tỉnh Gia Lai, chuỗi sự kiện cà phê đặc sản Gia Lai (Cà phê Show) hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 11 tại phường Pleiku.

Chuỗi sự kiện bao gồm: Triển lãm thương hiệu cà phê đặc sản Gia Lai; Hội thảo chuyên đề cà phê đặc sản và Hội nghị kết nối cung cầu; Chương trình “Cà phê Tour” tham quan, trải nghiệm du lịch gắn với các mô hình trồng, sản xuất, chế biến cà phê tại các trang trại và nhà máy tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Những hạt cà phê nhân sau khi ủ yếm khí lên men sẽ được phơi liên tục 3 tuần dưới nắng trước khi đem chế biến thành sản phẩm cà phê đặc sản Honey. Ảnh: M.T

Cụ thể, Triển lãm thương hiệu cà phê đặc sản Gia Lai sẽ kéo dài 5 ngày tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, với quy mô 200 gian hàng.

Các hoạt động chính của Triển lãm là trưng bày sản phẩm cà phê (cà phê nhân xanh; cà phê hạt rang; sản phẩm cà phê; máy móc rang xay, máy pha cà phê, dụng cụ pha chế...) cho du khách trải nghiệm, thưởng thức cà phê đặc sản Gia Lai.

Đồng thời, quảng bá các vùng trồng cà phê nổi tiếng (Chư Sê, Chư Pưh, Mang Yang, Ia Grai, Chư Păh, Đức Cơ, Chư Prông, Đak Đoa, Biển Hồ...), hình thành điểm đến du lịch của tỉnh.

Với Chương trình “Cà phê Tour”, du khách sẽ được tham quan mô hình trang trại cà phê, vườn cây chuyên nghiệp. Ảnh minh họa: V.T

Hội thảo chuyên đề cà phê đặc sản và Hội nghị kết nối cung cầu do UBND tỉnh chủ trì, dự kiến diễn ra trong 2 ngày; với sự tham gia của các chuyên gia, lãnh đạo sở, ngành liên quan, Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam, trường đại học, viện khoa học; các hội đoàn thể, doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân sản xuất cà phê đặc sản…

Với Chương trình “Cà phê Tour”, du khách sẽ được tham quan mô hình trang trại cà phê, vườn cây chuyên nghiệp; tham gia thực tế từ việc hái quả cà phê, phân loại, sơ chế (ướt/khô), phơi sấy đến rang xay và tự pha chế một tách cà phê cho riêng mình; tham quan nhà máy, công ty xuất khẩu cà phê uy tín trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, chương trình còn lồng ghép văn hóa, truyền thống địa phương thông qua giới thiệu các sản phẩm cà phê đặc sản.

Chuỗi sự kiện nhằm khẳng định vị thế của sản phẩm cà phê Gia Lai trên bản đồ cà phê đặc sản trong nước và quốc tế. Ảnh: M.T

Chuỗi sự kiện được tổ chức nhằm khẳng định vị thế của sản phẩm cà phê Gia Lai trên bản đồ cà phê đặc sản trong nước và quốc tế, gắn với chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn chất lượng bền vững.

Thông qua xây dựng thương hiệu, từng bước nâng cao giá trị gia tăng, gia tăng thu nhập cho người trồng cà phê, hợp tác xã và doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu. Định hướng phát triển tập trung vào hoàn thiện chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến sâu đến tiêu thụ, bảo đảm đồng bộ về chất lượng, mẫu mã sản phẩm…

Cà phê Show cũng nhằm góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, gia tăng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và hoạt động tham quan của du khách; bên cạnh hoạt động quảng bá ngành hàng nông sản, từng bước hình thành sản phẩm du lịch cà phê đặc trưng của tỉnh Gia Lai.