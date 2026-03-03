Gia Lai hôm nay
Khám phá và trải nghiệm

Hiệp hội Du lịch Gia Lai khảo sát xây dựng tour du lịch Café Farm tại Pleiku

HỒNG UYÊN

(GLO)- Ngày 3-3, Hiệp hội Du lịch Gia Lai phối hợp với một số sở, ngành tổ chức chương trình khảo sát xây dựng tour du lịch trải nghiệm Café Farm tại khu vực Pleiku.

Chương trình khảo sát nằm trong kế hoạch của UBND tỉnh Gia Lai về tổ chức chuỗi sự kiện Cà phê đặc sản Gia Lai (Cà phê Show) hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Hiệp hội Du lịch Gia Lai khảo sát vùng trồng của Công ty TNHH BaKa. Ảnh: Mạnh Hà

Gia Lai hiện có hơn 100 nghìn ha cà phê - một trong những vùng nguyên liệu trọng điểm của cả nước. Không chỉ xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, Mỹ và châu Âu, cà phê Gia Lai còn ngày càng khẳng định thương hiệu thông qua các sản phẩm chế biến sâu như: cà phê bột, cà phê hòa tan, túi lọc hay tinh chất cà phê.

Từ lợi thế đó, ý tưởng xây dựng tour du lịch trải nghiệm Café Farm được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới cho ngành du lịch địa phương.

Thay vì chỉ thưởng thức cà phê trong không gian quán, du khách có thể trực tiếp tham quan nông trại, tìm hiểu quy trình trồng, chăm sóc, thu hái, rang xay và chế biến cà phê. Qua đó, mỗi tách cà phê không chỉ là thức uống quen thuộc mà còn là câu chuyện về vùng đất, con người và văn hóa bản địa.

hiep-hoi-du-lich-tinh-khao-sat-quy-trinh-san-xuat-che-bien-ca-phe-tam-ba.jpg
Hiệp hội Du lịch Gia Lai khảo sát quy trình sản xuất chế biến Cà phê Tam Ba. Ảnh: Mạnh Hà

Trong chương trình khảo sát, đoàn đã đến thực tế tại một số vùng trồng và doanh nghiệp cà phê tiêu biểu trên địa bàn Pleiku như Tam Ba, Baka; tìm hiểu điều kiện cơ sở vật chất, không gian trải nghiệm và khả năng kết nối dịch vụ.

Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng sản phẩm du lịch nông nghiệp đặc thù, gắn kết sản xuất với trải nghiệm, gia tăng giá trị cho hạt cà phê Gia Lai.

Việc hình thành tour du lịch Café Farm không chỉ góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch của Gia Lai, mà còn quảng bá hình ảnh vùng đất cao nguyên năng động, thân thiện đến với du khách trong và ngoài nước.

