Đỗ mai khoe sắc trên các cung đường cao nguyên

Đất trời cao nguyên đón mùa mới bằng sắc hồng phai báo xuân sang của loài đỗ mai. Theo cung đường dẫn về các thắng cảnh phía Tây cao nguyên, sắc đỗ mai hiện ra trên mọi ngả đường.

Ở khu vực cầu treo bờ Bắc Biển Hồ (xã Biển Hồ), hoa soi bóng xuống mặt nước phẳng lặng khi sương còn bảng lảng trên mặt hồ, tạo nên khung cảnh như một bức tranh thủy mặc vào sáng sớm.

Tại xã Biển Hồ, theo con đường ngang qua hàng thông trăm tuổi, đỗ mai bừng lên sắc hồng giữa nền xanh mênh mông của đồng chè. Dọc theo những luống trà xanh tít tắp, đỗ mai được trồng thành hàng dài làm bờ rào, khoe sắc chào đón mùa xuân đang về.

Gần đó, trong sân ngôi chùa cổ Bửu Minh, gốc đỗ mai to lớn cũng lặng lẽ tô điểm sắc hồng dịu dàng bên cội hoàng mai cổ thụ.

Qua khỏi chùa cổ, con đường dẫn vào đập Tân Sơn như được đánh dấu bằng những dải đỗ mai nở rộ hai bên đường. Hoa nở thành từng chùm dày, từ xa nhìn lại, những mảng hồng phai như được khắc lên nền xanh của rừng núi.

Đây cũng là đoạn đường được nhiều bạn trẻ chọn làm điểm du xuân sớm, dừng xe chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đầu năm giữa thiên nhiên.

Anh Nguyễn Thành Nhân - du khách đến từ An Giang - chia sẻ, đỗ mai được trồng ở nhiều nơi từ xứ lạnh đến xứ nóng, nhưng hiếm nơi nào hoa có sắc hồng phai dễ chịu và nở dày như ở cao nguyên Gia Lai.

“Tôi may mắn được đến cao nguyên Gia Lai nhiều lần vào đúng mùa đỗ mai. Loài hoa này không rực rỡ, nhưng lại hài hòa với cảnh quan đồi núi, những đồn điền trà, những triền đồi dốc ở đây một cách kỳ lạ. Lên đây ngắm hoa ở đâu cũng thấy rất đã” - anh Nhân hào hứng.

Những mảng hồng phai như được khắc lên nền xanh của rừng núi. Ảnh: Minh Châu

Theo kinh nghiệm của một số hướng dẫn viên kiêm nhiếp ảnh tour mùa hoa nở, thời điểm đẹp nhất để chụp đỗ mai là vào sáng sớm hoặc chiều muộn, khi ánh nắng dịu. Tránh thời điểm nắng gắt, bởi lúc đó rất khó “bắt” trọn vẹn sắc hồng phai đặc trưng của loài hoa này.

Ít ai biết rằng, hàng chục năm trước, đỗ mai chủ yếu được người dân trồng làm hàng rào, tạo cảnh quan cho các vườn cà phê, đồng chè, dọc bờ nước Biển Hồ.

Cây dễ thích ứng với khí hậu cao nguyên, chịu lạnh tốt, lại nở đúng mùa xuân tựa như hoa mai ở miền Trung hay hoa đào xứ Bắc, nên dần được xem như loài hoa báo xuân nơi cao nguyên Gia Lai.

Chị Nguyễn Thị Hồng (xã Biển Hồ) cho biết gia đình chị có rẫy cà phê ngay sát với đồn điền chè, được phân cách bởi những hàng đỗ mai.

“Cứ hễ thấy hoa nở là biết đã đến tháng Chạp, chuẩn bị đón Tết cổ truyền, nên thấy hoa là lòng cũng rạo rực lắm. Nhất là vào mùa này, ngày nào cũng thấy các nhóm bạn trẻ người địa phương lẫn du khách chụp hoa đỗ mai, không khí xuân mới càng thêm chộn rộn” - chị Hồng chia sẻ.

Cuốn hút mùa xanh rêu làng biển

Khi những đợt gió mùa Đông Bắc dần dịu lại, báo hiệu mùa Xuân mới đang về, mặt biển bớt dậy sóng cũng là lúc rêu xanh âm thầm trở mình. Làng biển Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông) nằm nép mình bên những gành đá nhấp nhô, hướng mặt ra biển Đông.

Vào khoảng tháng Chạp đến hết tháng Giêng âm lịch, khi thủy triều xuống thấp, những phiến đá lộ ra và được phủ kín bởi lớp rêu xanh mướt. Từ xa nhìn lại, cả gành đá như khoác lên mình tấm thảm nhung mềm mại, nổi bật trên làn nước biển trong xanh.

Buổi sớm, khi ánh nắng vừa chạm mặt nước, rêu ánh lên sắc xanh non. Đối với du khách, đó là khoảnh khắc khiến nhiều người phải dừng lại thật lâu để ngắm nhìn và ghi lại những tấm ảnh khi rảo bước bên gành đá phủ đầy rêu xanh, phía sau là sóng biển vỗ bờ và thuyền thúng, mang vẻ đẹp rất riêng của vùng biển Xuân Thạnh.

Trong 2 năm gần đây, rêu xanh xuất hiện ở làng biển Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông) thời điểm gần Tết đã thu hút nhiều du khách đến check-in. Ảnh: Đoan Ngọc

Làng biển Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông) những năm gần đây trở thành điểm check-in quen thuộc của du khách mỗi mùa rêu về. Không phủ trên gành đá tự nhiên như Xuân Thạnh, rêu ở Nhơn Hải trải dài trên những tảng đá dọc bờ kè chắn sóng, tạo thành một dải xanh mềm mại uốn theo đường bờ biển.

Vào những buổi sớm mai hay chiều tà, bờ kè rêu xanh trở thành phông nền lý tưởng cho những bộ ảnh nổi bật trên nền rêu và biển trời trong vắt. Sóng vỗ nhẹ vào bờ kè, để lại những vệt nước lấp lánh, khiến khung cảnh vừa nên thơ vừa gần gũi.

Mùa rêu luôn là lời hẹn ngắn ngủi, ai đến đúng dịp mới kịp chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp ấy. Và tại Xuân Thạnh và Nhơn Hải, sắc xanh của rêu chỉ đẹp nhất từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tạo những khung ảnh đẹp níu chân du khách khi tìm về.

Đến làng chài mùa rêu xanh, ngoài việc ngắm cảnh, chụp ảnh, du khách còn có dịp thưởng thức những món ngon mang đậm hương vị biển. Ở Nhơn Hải, nhiều du khách thích ngồi bên những quán nhỏ ven biển, gọi vài món nướng dân dã, vừa ăn vừa ngắm rêu xanh và nghe sóng vỗ.

Còn ở Xuân Thạnh, cảm giác quây quần cùng người dân địa phương, nghe họ kể chuyện biển, càng làm chuyến đi thêm ấm áp.