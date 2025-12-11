Quân đoàn 34 gấp rút dựng mái ấm cho dân

(GLO)- Hưởng ứng “Chiến dịch Quang Trung”, các cơ quan, đơn vị của Quân đoàn 34 đang khẩn trương dựng lại 64 căn nhà cho người dân Gia Lai sau thiên tai. Từ những nền nhà đổ nát, nghĩa tình người lính góp sức giúp bà con sớm có chỗ ở mới, tiếp thêm niềm tin vào cuộc sống.

Khẩn trương từ sáng sớm đến chiều muộn

Từ nhiều ngày nay, trên những nền nhà sập sau mưa lũ ở xã Ngô Mây, nhịp lao động đã rộn vang từ sớm tinh mơ đến chiều muộn. 100 cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Quân đoàn 34 chia thành nhiều nhóm thi công để dựng lại mái ấm cho người dân.

Quân đoàn 34 đang khẩn trương giúp người dân Gia Lai bị thiệt hại do thiên tai xây lại nhà mới. Ảnh: T.D

Đại tá Bùi Văn Khiêm-Hiệu trưởng Trường Quân sự Quân đoàn 34-cho biết: “Nhận nhiệm vụ từ Quân đoàn, đơn vị triển khai quân số và phối hợp với chính quyền địa phương rà soát mức độ thiệt hại từng hộ, từ đó quyết định xây mới hay sửa chữa nhà. Người dân vừa trải qua mất mát nặng nề, nên mỗi viên gạch chúng tôi đặt xuống không chỉ dựng lại nhà mà còn vực dậy tinh thần. Thấy bà con an tâm hơn từng ngày khi thấy bộ đội làm việc, cán bộ, chiến sĩ càng cố gắng gấp đôi”.

Giữa công trường bộn bề, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, nhưng ánh mắt những người lính ánh lên sự kiên định khi từng mảng tường mới dần hiện ra. Người dân cũng góp sức bằng việc vận chuyển vật liệu, dọn dẹp nền móng, hỗ trợ bộ đội trong từng công đoạn. Sự gắn bó quân dân tạo nên sức mạnh chung, giúp công việc tiến nhanh mỗi ngày.

Nhìn căn nhà đang dần thành hình, ông Lê Đình Vỵ, thôn Cát Hội (xã Ngô Mây), xúc động: “Bão lũ cuốn mất tất cả. Nhờ các chú bộ đội giúp đỡ, nhà tôi được dựng lại rồi. Nhìn các chú làm quên thời gian, tôi xúc động đến nghẹn lời. Có lại mái nhà, chúng tôi có lại niềm tin để bước tiếp”.

Không chỉ tại xã Ngô Mây, không khí thi công khẩn trương còn tỏa lan rộng khắp ở nhiều nơi khác trong tỉnh. Tại phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc, 60 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 40 triển khai đồng loạt 6 nhà dân bị sập do thiên tai.

Trung tá Ngô Văn Chung-Phó Chính ủy Lữ đoàn-thông tin: “Từ ngày 4-12, 60 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị nhanh chóng cơ động về các địa phương, làm nhiệm vụ giúp dân sửa, xây nhà. Trước đó, chúng tôi khảo sát thực tế số nhà sẽ xây dựng, sửa chữa để có phương án, kế hoạch tối ưu. Đến nay, một số căn đã hoàn thiện phần móng, những căn còn lại đang dựng cột, xây tường. Chúng tôi đặt mục tiêu hoàn thành sớm nhất để bà con kịp dọn vào ở trước Tết Nguyên đán 2026”.

Thắm tình quân dân lúc gian khó

Trong “Chiến dịch Quang Trung”, Quân đoàn 34 đảm nhiệm việc xây dựng 80 căn nhà tại Gia Lai và Đắk Lắk. Trong tổng số 80 căn, Gia Lai chiếm phần lớn với 64 căn, trải rộng trên nhiều vùng dân cư, nơi chịu thiệt hại nặng nhất sau các đợt mưa lũ cuối tháng 11-2025.

Các đơn vị của Quân đoàn 34 gồm: Sư đoàn 31, Sư đoàn 320, Trường Quân sự, Lữ đoàn Pháo binh 40, Lữ đoàn Công binh 7, Lữ đoàn 273, Trung đoàn Thông tin 29, Bộ Tham mưu và Cục Hậu cần - Kỹ thuật sẽ xây dựng 64 căn nhà tại tỉnh. Tại Đắk Lắk, Sư đoàn 10 trực tiếp xây dựng 16 căn. Hiện các cơ quan, đơn vị đã đồng loạt ra quân triển khai xây dựng nhà cho người dân.

CBCS Lữ đoàn Pháo binh 40 xây nhà giúp dân làm nhà. Ảnh T.D

Tại xã Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Đông, Trung đoàn Thông tin 29 cũng đang thi công nhà cho dân với quyết tâm cao. Công tác hậu cần được tổ chức chặt chẽ để đảm bảo tiến độ.

Thượng tá Trần Quốc Việt-Phó Chính ủy Trung đoàn-cho hay: “Đơn vị được giao xây dựng 5 căn nhà cho người dân ở hai xã. Hiện cả 5 căn đã động thổ, 3 căn đang đổ trụ, 2 căn còn lại khởi công trong sáng 9-12.

“Chúng tôi không chỉ dựng nhà mà còn khơi thông mương thoát nước, dọn rác thải đường làng ngõ xóm, hỗ trợ bà con sắp xếp lại nếp nhà, vườn tược. Chứng kiến thiệt hại do thiên tai, ai cũng tự nhủ phải làm thật nhanh, thật chắc để Tết Nguyên đán năm nay không còn gia đình nào phải ở nhà tạm”-Thượng tá Việt nói.

Ở mỗi công trình, tinh thần kỷ luật và trách nhiệm của người lính hiện lên rất rõ. Bên cạnh xây mới, sửa nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai, cán bộ và chiến sĩ còn tham gia dọn vệ sinh môi trường, hướng dẫn người dân phòng, chống thiên tai và phổ biến kiến thức pháp luật.

Nhiều khu vực từng tiêu điều sau bão lũ nay đổi thay từng ngày. Trên nền đất cũ, những khung nhà mới vươn lên vững chãi. Ánh mắt người dân dõi theo từng bước đi, từng bay hồ, từng hàng gạch thành hình đều tăm tắp, cùng với niềm xúc động, hy vọng là niềm tin tràn trề vào quân đội.

Đại tá Bùi Văn Khiêm-Hiệu trưởng Trường Quân sự Quân đoàn 34-nhắn nhủ cán bộ, chiến sĩ: “Mỗi công trình phải là một địa chỉ của niềm tin. Thành công lớn nhất là khi người dân nhìn vào ngôi nhà mới và thấy có bóng dáng người lính trong đó”.