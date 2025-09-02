Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Rừng-biển kết nối

Đưa vị cơm lam, gà nướng Tây Nguyên hòa vào lòng phố biển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRẦN DUNG TRẦN DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Hơn 1 tháng nay, cơm lam, gà nướng-món ăn mang hương vị mộc mạc của núi rừng Tây Nguyên-đã được Chủ quán ẩm thực Nhà Bờm (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) Huỳnh Văn Sỹ đưa về “ra mắt” tại phố biển Quy Nhơn.

Sự kết hợp độc đáo của ẩm thực núi rừng trong không gian biển cả đã tạo nên những trải nghiệm mới lạ cho người dân và du khách thập phương.

“Bén duyên” với nghề ẩm thực từ năm 2020, sau khi tìm hiểu, anh Huỳnh Văn Sỹ quyết định chọn cơm lam, gà nướng làm món ăn chính của cửa hàng.

Với anh, cơm lam, gà nướng không chỉ là món ăn mà còn chứa đựng câu chuyện về văn hóa của dân tộc Jrai, Bahnar ở vùng đất Tây Gia Lai. Vì vậy, anh luôn nỗ lực để trở thành đầu bếp giỏi nhằm chuyển tải “câu chuyện văn hóa” ấy đến với mọi người qua ẩm thực.

b7603c4f2943a21dfb52.jpg
Anh Huỳnh Văn Sỹ đưa cơm lam, gà nướng về với phố biển, tạo ra những trải nghiệm mới lạ cho người dân và du khách thập phương. Ảnh: T.D

Anh Sỹ chia sẻ: Cơm lam, gà nướng là món ăn truyền thống xưa kia của người đồng bào dân tộc thiểu số trong những chuyến đi rừng, đi rẫy. Hương vị mộc mạc, bình dị mang đậm chất núi rừng ấy cần được gìn giữ và phát huy.

"Ngoài cơ sở chính ở phường Pleiku, tôi còn mở rộng thêm cơ sở cơm lam, gà nướng tại phường Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai). Nhận được sự hưởng ứng từ thực khách thập phương, tôi mạnh dạn đưa cơm lam, gà nướng “tiến” về phía biển ngay sau khi Gia Lai (cũ) và Bình Định hợp nhất thành tỉnh Gia Lai mới”-anh Sỹ cho hay.

Dù rằng cơm lam, gà nướng đã không còn xa lạ với mọi người nhưng để đưa đến hương vị đặc trưng vốn của ẩm thực Tây Nguyên, đòi hỏi anh Sỹ phải thực sự hiểu và đặt trọn tấm lòng của mình vào đấy.

Khi chế biến cơm lam, gà nướng cũng là khi người đầu bếp đang kể câu chuyện về văn hóa của một vùng đất. Bởi thế, cơm lam, gà nướng mới thực sự mang hương vị riêng có của núi rừng mà không hề pha lẫn.

3a4b65b670bafbe4a2ab.jpg
Chế biến cơm lam, gà nướng cũng là khi người đầu bếp kể câu chuyện văn hóa của
﻿một vùng đất. Ảnh: T.D

Anh Sỹ chọn đặt cơ sở cơm lam, gà nướng của mình tại số 491 Hoàng Văn Thụ (phường Lê Hồng Phong). Chỉ trong một thời gian ngắn “bắt nhịp”, hương vị của cơm lam, gà nướng do anh chế biến đã tạo được sức hút đối với người dân và du khách vùng biển.

Theo anh Sỹ, dù đưa món ăn truyền thống cơm lam, gà nướng đi bất cứ nơi đâu, anh vẫn giữ đúng bí quyết chế biến nguyên bản. Cơm lam phải có độ ngọt thơm như hương lúa; gà phải nướng “sa lửa” vừa đủ nhiệt để thịt chín ngon đậm vị.

“Cơm lam phải nấu từ hạt nếp ngon. Ống nứa dùng loại xanh, tươi, thân mỏng và đốt dài. Với món gà nướng, chọn gà thả vườn tầm 1,2-1,5 kg, tẩm ướp theo công thức truyền thống và phải có kỹ thuật nướng “sa lửa” để đảm bảo da gà giòn mà thịt bên trong không bị khô. Đặc biệt, để món ăn ngon hơn, tôi chế biến gia vị chấm đi kèm là muối lá é. Nguyên liệu này tôi hoàn toàn lấy từ các nhà vườn ở vùng Tây Gia Lai”-anh Sỹ cho biết.

96ea5ede4bd2c08c99c3.jpg
Anh Sỹ chọn nguyên liệu "chuẩn" từ vùng đất Tây Gia Lai mang về phố biển chế biến và
﻿phục vụ người dân, du khách gần xa. Ảnh: T.D

Những ngày đầu khi cơm lam, gà nướng xuất hiện đầu con hẻm, chị Võ Thị Bích Hiền (phường Lê Hồng Phong) khá tò mò. Sinh ra và lớn lên ở phố biển nên chị chưa từng thưởng thức món ăn này.

Chị Hiền bày tỏ: “Tôi rất thích thú khi được tận mắt chứng kiến cách chế biến món cơm lam, gà nướng. Quả thật rất cầu kỳ và hấp dẫn. Sau một vài lần thưởng thức tôi và gia đình rất thích hương vị này. Cơm và gà đều ngon đậm vị. Tôi đã giới thiệu cho bạn bè, người thân và cả du khách gần xa khi tới tham quan, trải nghiệm phố biển”.

Tương tự, chị Hồ Thị Cẩm Quyên (phường Ngô Mây) cũng rất bất ngờ khi được thưởng thức cơm lam, gà nướng ngay tại phố biển Quy Nhơn mà không cần phải đi đâu xa.

“Trước đây, mỗi lần đi du lịch tại một số vùng đất ở Tây Nguyên, tôi thường ăn cơm lam, gà nướng. Nhưng từ nay, tôi đã có thể tìm đúng hương vị cơm lam, gà nướng truyền thống giữa lòng phố biển. Từ cơm lam, gà nướng cho đến các món muối chấm thực sự rất cuốn hút. Dễ hiểu vì sao khách du lịch cũng đã nhanh chóng tìm đến đây để thưởng thức”-chị Quyên cho hay.

38b6c48ed1825adc0393.jpg
Thực khách thích thú với món ẩm thực truyền thống cơm lam, gà nướng. Ảnh: T.D

Hiện tại, mỗi ngày, cơ sở của anh Sỹ phục vụ hàng trăm lượt thực khách. Anh vui mừng vì món ăn truyền thống này được người dân địa phương và du khách thập phương nhiệt tình đón nhận. “Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để gìn giữ, phát huy cũng như quảng bá truyền thống văn hóa và tinh túy ẩm thực Tây Nguyên đến bạn bè gần xa”-anh Sỹ khẳng định.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Người kể chuyện đại ngàn, biển xanh

Người kể chuyện đại ngàn, biển xanh

Rừng-biển kết nối

(GLO)- Trên những cung đường của vùng đất Gia Lai, biết bao chuyện rừng, chuyện biển đã lắng thành trầm tích. Ai sẽ kể lại những câu chuyện ấy một cách hấp dẫn, say lòng người trên mỗi dặm hành trình nếu không phải là những hướng dẫn viên, thuyết minh viên.

Vùng đất An Phú là một vùng quê an bình, và trù phú nằm cửa ngõ ngõ thành phố. Ảnh: Bi Ly

Chuyện người Bình Định lập làng trên cao nguyên

Rừng-biển kết nối

(GLO)- Từ miền biển Bình Định, những lưu dân “nước mặn” vượt núi lên cao nguyên tạo nên làng người Việt đầu tiên ở cửa ngõ Pleiku vào những năm 1920. Không chỉ xây chùa, dựng đình, họ còn gieo cốt cách hào sảng, hiếu học của "đất võ, trời văn" cho vùng quê An Phú.

Con đường hàng thông trăm tuổi gắn liền với lịch sử hình thành đồn điền trà Biển Hồ trên cao nguyên. Ảnh: Hoàng Ngọc

Từ đại ngàn đến biển xanh: Hành trình gắn kết qua Famtrip Gia Lai

Du lịch

(GLO)- Ngành du lịch Gia Lai vừa tổ chức chương trình Famtrip đầu tiên sau hợp nhất tỉnh mới, quy tụ nhiều doanh nghiệp lữ hành khảo sát thực tế các điểm đến của cao nguyên. Famtrip Gia Lai được kỳ vọng sẽ mở lối cho tour tuyến mới, đánh thức cảm hứng trải nghiệm "một hành trình hai hệ sinh thái".

Tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh sau hợp nhất tỉnh

Tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh sau hợp nhất tỉnh

Tin tức

(GLO)- Chủ trương tiếp nhận học sinh từ Trường THPT chuyên Hùng Vương về Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và việc hỗ trợ con em cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo bố mẹ chuyển công tác về trung tâm hành chính sau hợp nhất tỉnh được nhiều người quan tâm.

Định hình cực tăng trưởng du lịch rừng - biển

Định hình cực tăng trưởng du lịch rừng - biển

Hành trang lữ hành

(GLO)- Việc hợp nhất hai tỉnh Gia Lai và Bình Định thành tỉnh Gia Lai (mới) không chỉ kiến tạo một không gian phát triển mới mà còn thúc đẩy ngành du lịch đột phá, với sự kết hợp khai thác tài nguyên du lịch rừng và biển, sẽ tạo ra chuỗi sản phẩm đa dạng, hấp dẫn.

null