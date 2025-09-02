Đưa vị cơm lam, gà nướng Tây Nguyên hòa vào lòng phố biển

(GLO)- Hơn 1 tháng nay, cơm lam, gà nướng-món ăn mang hương vị mộc mạc của núi rừng Tây Nguyên-đã được Chủ quán ẩm thực Nhà Bờm (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) Huỳnh Văn Sỹ đưa về “ra mắt” tại phố biển Quy Nhơn.

Sự kết hợp độc đáo của ẩm thực núi rừng trong không gian biển cả đã tạo nên những trải nghiệm mới lạ cho người dân và du khách thập phương.

“Bén duyên” với nghề ẩm thực từ năm 2020, sau khi tìm hiểu, anh Huỳnh Văn Sỹ quyết định chọn cơm lam, gà nướng làm món ăn chính của cửa hàng.

Với anh, cơm lam, gà nướng không chỉ là món ăn mà còn chứa đựng câu chuyện về văn hóa của dân tộc Jrai, Bahnar ở vùng đất Tây Gia Lai. Vì vậy, anh luôn nỗ lực để trở thành đầu bếp giỏi nhằm chuyển tải “câu chuyện văn hóa” ấy đến với mọi người qua ẩm thực.

Anh Huỳnh Văn Sỹ đưa cơm lam, gà nướng về với phố biển, tạo ra những trải nghiệm mới lạ cho người dân và du khách thập phương. Ảnh: T.D

Anh Sỹ chia sẻ: Cơm lam, gà nướng là món ăn truyền thống xưa kia của người đồng bào dân tộc thiểu số trong những chuyến đi rừng, đi rẫy. Hương vị mộc mạc, bình dị mang đậm chất núi rừng ấy cần được gìn giữ và phát huy.

"Ngoài cơ sở chính ở phường Pleiku, tôi còn mở rộng thêm cơ sở cơm lam, gà nướng tại phường Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai). Nhận được sự hưởng ứng từ thực khách thập phương, tôi mạnh dạn đưa cơm lam, gà nướng “tiến” về phía biển ngay sau khi Gia Lai (cũ) và Bình Định hợp nhất thành tỉnh Gia Lai mới”-anh Sỹ cho hay.

Dù rằng cơm lam, gà nướng đã không còn xa lạ với mọi người nhưng để đưa đến hương vị đặc trưng vốn của ẩm thực Tây Nguyên, đòi hỏi anh Sỹ phải thực sự hiểu và đặt trọn tấm lòng của mình vào đấy.

Khi chế biến cơm lam, gà nướng cũng là khi người đầu bếp đang kể câu chuyện về văn hóa của một vùng đất. Bởi thế, cơm lam, gà nướng mới thực sự mang hương vị riêng có của núi rừng mà không hề pha lẫn.

Chế biến cơm lam, gà nướng cũng là khi người đầu bếp kể câu chuyện văn hóa của

﻿một vùng đất. Ảnh: T.D

Anh Sỹ chọn đặt cơ sở cơm lam, gà nướng của mình tại số 491 Hoàng Văn Thụ (phường Lê Hồng Phong). Chỉ trong một thời gian ngắn “bắt nhịp”, hương vị của cơm lam, gà nướng do anh chế biến đã tạo được sức hút đối với người dân và du khách vùng biển.

Theo anh Sỹ, dù đưa món ăn truyền thống cơm lam, gà nướng đi bất cứ nơi đâu, anh vẫn giữ đúng bí quyết chế biến nguyên bản. Cơm lam phải có độ ngọt thơm như hương lúa; gà phải nướng “sa lửa” vừa đủ nhiệt để thịt chín ngon đậm vị.

“Cơm lam phải nấu từ hạt nếp ngon. Ống nứa dùng loại xanh, tươi, thân mỏng và đốt dài. Với món gà nướng, chọn gà thả vườn tầm 1,2-1,5 kg, tẩm ướp theo công thức truyền thống và phải có kỹ thuật nướng “sa lửa” để đảm bảo da gà giòn mà thịt bên trong không bị khô. Đặc biệt, để món ăn ngon hơn, tôi chế biến gia vị chấm đi kèm là muối lá é. Nguyên liệu này tôi hoàn toàn lấy từ các nhà vườn ở vùng Tây Gia Lai”-anh Sỹ cho biết.

Anh Sỹ chọn nguyên liệu "chuẩn" từ vùng đất Tây Gia Lai mang về phố biển chế biến và

﻿phục vụ người dân, du khách gần xa. Ảnh: T.D

Những ngày đầu khi cơm lam, gà nướng xuất hiện đầu con hẻm, chị Võ Thị Bích Hiền (phường Lê Hồng Phong) khá tò mò. Sinh ra và lớn lên ở phố biển nên chị chưa từng thưởng thức món ăn này.

Chị Hiền bày tỏ: “Tôi rất thích thú khi được tận mắt chứng kiến cách chế biến món cơm lam, gà nướng. Quả thật rất cầu kỳ và hấp dẫn. Sau một vài lần thưởng thức tôi và gia đình rất thích hương vị này. Cơm và gà đều ngon đậm vị. Tôi đã giới thiệu cho bạn bè, người thân và cả du khách gần xa khi tới tham quan, trải nghiệm phố biển”.

Tương tự, chị Hồ Thị Cẩm Quyên (phường Ngô Mây) cũng rất bất ngờ khi được thưởng thức cơm lam, gà nướng ngay tại phố biển Quy Nhơn mà không cần phải đi đâu xa.

“Trước đây, mỗi lần đi du lịch tại một số vùng đất ở Tây Nguyên, tôi thường ăn cơm lam, gà nướng. Nhưng từ nay, tôi đã có thể tìm đúng hương vị cơm lam, gà nướng truyền thống giữa lòng phố biển. Từ cơm lam, gà nướng cho đến các món muối chấm thực sự rất cuốn hút. Dễ hiểu vì sao khách du lịch cũng đã nhanh chóng tìm đến đây để thưởng thức”-chị Quyên cho hay.

Thực khách thích thú với món ẩm thực truyền thống cơm lam, gà nướng. Ảnh: T.D

Hiện tại, mỗi ngày, cơ sở của anh Sỹ phục vụ hàng trăm lượt thực khách. Anh vui mừng vì món ăn truyền thống này được người dân địa phương và du khách thập phương nhiệt tình đón nhận. “Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để gìn giữ, phát huy cũng như quảng bá truyền thống văn hóa và tinh túy ẩm thực Tây Nguyên đến bạn bè gần xa”-anh Sỹ khẳng định.