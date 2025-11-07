Giao thông qua đèo An Khê trở lại bình thường

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

PHƯƠNG DUNG
(GLO)- Lúc 8 giờ 30 phút sáng 7-11, theo ghi nhận của phóng viên, các phương tiện qua lại đèo An Khê (quốc lộ 19) đã diễn ra bình thường.

z7197744730967-f14afc492ff950c322e93bfaf3223ceb.jpg
Vị trí sạt lở đất đang được khắc phục. Ảnh: P.D

Khu vực đèo An Khê ghi nhận tình trạng sạt lở nhẹ tại Km 64 + 050. Tại đây, đất đá tràn xuống rãnh nước nhưng không ảnh hưởng đến mặt đường. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để khắc phục, đảm bảo tuyến đèo thông suốt, an toàn giao thông được duy trì.

z7197744684798-e6f53fd5a84fe06723e1cd57328571bc.jpg
Phương tiện lưu thông qua đèo An Khê. Ảnh: P.D

Trước đó, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và phương tiện trong thời gian bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai đã ban hành lệnh tạm thời “đóng” đèo An Khê để phòng ngừa rủi ro.

Việc phong tỏa được thực hiện từ 18 giờ ngày 6-11 đến 8 giờ ngày 7-11.

null