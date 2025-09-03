Mãn nhãn với chương trình nghệ thuật "Gia Lai: Biển trời giao hòa, tinh hoa ngời sáng"

(GLO)- Hòa chung không khí hân hoan chào mừng Ngày Quốc khánh trên cả nước, tối 2-9, người dân Gia Lai đã nô nức tập trung về Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) để đón xem chương trình nghệ thuật với chủ đề “Gia Lai: Biển trời giao hòa, tinh hoa ngời sáng”.

Đây là chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng thời, chào mừng sự kiện sáp nhập 2 tỉnh Gia Lai-Bình Định thành tỉnh Gia Lai (mới).

Đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (ngoài cùng bên trái) cùng các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Đ.T

Chương trình do UBND tỉnh Gia Lai chủ trì; PGS.TS. Tạ Quang Đông-Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch chỉ đạo nội dung, tổng đạo diễn.

Về dự chương trình nghệ thuật có các đồng chí: Tạ Quang Đông-Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng đông đảo người dân theo dõi chương trình nghệ thuật "Biển trời giao hòa, tinh hoa ngời sáng". Ảnh: Đ.T

Ngoài ra, chương trình còn có sự hiện diện của các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn...

Cùng với đó, đoàn đại biểu của các tỉnh Attapeu, Salavan (nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào) và Preah Vihear, Stung Treng, Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) cũng đến tham dự chương trình.

Khúc giao hòa non nước

Không khí rộn ràng tại Quảng trường Đại Đoàn Kết trước giờ bắt đầu chương trình nghệ thuật. Clip: Bảo Ngọc

Mặc dù thời tiết Pleiku đổ mưa to vào thời điểm chuẩn bị bắt đầu chương trình nhưng rất đông người dân trong tỉnh, nhất là những người ở xa, vẫn tập trung về khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết để tìm cho mình một vị trí ưng ý nhất để thưởng thức trọn vẹn những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc.

Nhiều gia đình đến xem chương trình nghệ thuật đêm 2-9. Ảnh: Hoàng Hoài

Biết được thông tin về chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh tại tỉnh Gia Lai, chị Trần Thị Thương (xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi) cùng 7 thành viên trong gia đình đã vượt hơn 100 km đến Quảng trường Đại Đoàn Kết. “Trời đổ mưa to nhưng cả nhà tôi vẫn quyết định mặc áo mưa và đón đợi những tiết mục nghệ thuật hấp dẫn. Có lẽ đây là trải nghiệm khó quên của chúng tôi”-chị Thương chia sẻ.

Hiệu ứng âm thanh, ánh sáng rực sắc. Ảnh: Đ.T

Đúng 20 giờ, chương trình chính thức bắt đầu. Chương trình gồm 3 chương: Khúc ca nguồn cội, Hương sắc sóng ngàn và Mặt trời khát vọng, với thông điệp xuyên suốt là “Hòa quyện biển trời-Sáng ngời bản sắc”.

Khai màn là tiết mục “Khúc giao hòa non nước” với thanh âm vang vọng của cồng chiêng cùng với những đường võ oai phong và sức mạnh hòa ca của hàng trăm nhạc công, nghệ sĩ.

Thông điệp xuyên suốt của chương trình là “Hòa quyện biển trời-Sáng ngời bản sắc”. Ảnh: Đ.T

Tất cả như một bản trường ca, khắc họa và tôn vinh vẻ đẹp văn hóa-lịch sử trường tồn của 2 miền đất Gia Lai-Bình Định qua bao đời. Giờ đây, tất cả đã cùng quyện hòa với nhau trong hình hài của một Gia Lai mới, mang sức sống mới, đầy năng động, mạnh mẽ trong khát vọng vươn xa.

Tiết mục hòa tấu cồng chiêng và múa sử thi “Già làng kể khan-Cao nguyên thức giấc”. Ảnh: Đ.T

Không dừng lại ở đó, trên sân khấu rộng lớn, dưới Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên uy nghi, tiết mục hòa tấu cồng chiêng và múa sử thi “Già làng kể khan-Cao nguyên thức giấc” đã đưa người xem về với không gian văn hóa đặc sắc của buôn làng. Ở đó, hình ảnh già làng hát kể sử thi bên ánh lửa nhà rông bập bùng được tái hiện một cách chân thực và đầy cảm xúc.

Tiếp nối không gian đại ngàn ấy, khán giả lại được xuôi về miền biển với “Hùng thiêng đất võ trời văn”. Đây là một sáng tác mới của NSND Huỳnh Tú và Trường Lâm, trong đó, điểm nhấn là sự kết hợp độc đáo giữa âm hưởng tuồng Bình Định trên nhịp hò biển.

Anh Phạm Công Doanh (ảnh trên) và các thành viên trong đội trước giờ biểu diễn.

﻿Ảnh: Hoàng Hoài

Anh Phạm Công Doanh (phường Quy Nhơn) chia sẻ: “Tôi từng tham gia biểu diễn ở nhiều nơi nhưng đây là lần đầu tiên được trình diễn trên mảnh đất cao nguyên hùng vĩ, ở sân khấu có tượng đài uy nghi của Bác và trong ngày đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh của dân tộc. Đặc biệt hơn là sau khi 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai cũ vừa sáp nhập thành tỉnh Gia Lai mới nên cảm xúc rất vinh dự và tự hào.

Khán giả cũng rất nhiệt tình, dù trời mưa vẫn nán lại để xem và cổ vũ cho chương trình. Điều đó khiến anh em nghệ sĩ chúng tôi càng thêm động lực và hứng khởi để hoàn thành thật tốt vai trò của mình trên sân khấu”.

Tiếp nối không gian đại ngàn ấy, khán giả lại được xuôi về miền biển với “Hùng thiêng đất võ trời văn”. Ảnh: Đ.T

Trong không khí hân hoan của ngày Quốc khánh, lời Bác Hồ trong Thư gửi Đại hội Các dân tộc thiểu số miền Nam diễn ra tại Pleiku ngày 19-4-1946 vang lên, khiến tất cả mọi người có mặt ở Quảng trường Đại Đoàn Kết như lắng lại: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia rai hay Ê đê, Xơ đăng hay Ba na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”.

Cả cuộc đời mình, Bác Hồ luôn dành tình cảm yêu thương, sự quan tâm sâu sắc cho đồng bào các dân tộc thiểu số miền Nam nói chung và Tây Nguyên nói riêng. Ngược lại, đồng bào Tây Nguyên cũng luôn dành những tình cảm yêu quý nhất, kính trọng nhất đối với Người, với một lòng tin son sắt vào sự dẫn dắt của Đảng và vị cha già dân tộc. Và tình cảm ấy một lần nữa được khẳng định trong bài hát “Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên” (sáng tác của nhạc sĩ Lê Lôi), qua giọng hát trong trẻo và đầy tình cảm của ca sĩ Tố Loan và phần biểu diễn nhịp nhàng của tập thể vũ công trên sân khấu.

Ảnh: Đ.T

Chăm chú dõi theo tiết mục dưới mưa, em Hoàng Danh Tài (xã Đức Cơ) hào hứng cho hay: "Mấy hôm nay, em rất háo hức khi được bố mẹ hứa cho ra Pleiku xem văn nghệ và bắn pháo hoa. Chúng em cảm thấy rất tự hào và vô cùng biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu để bảo vệ nền độc lập dân tộc, để chúng em được an vui cắp sách đến trường".

Sau âm vang của khúc ca nguồn cội, một Gia Lai hội tụ tinh hoa được tái hiện qua hoạt cảnh “Ngày hội non sông”; mashup “Về với Gia Lai” và “Đôi mắt Pleiku”; “Gia Lai-Nơi sắc hương hội tụ”; “Hò bả trạo”; mashup “Ra khơi” và “Bài ca tôm cá”…

Ca sĩ Anh Khoa cùng các vũ công cháy hết mình với mashup “Ra khơi” và “Bài ca tôm cá”. Ảnh: Đ.T

Cả sân khấu bừng sáng với những hình ảnh giàu sức sống, từ triền đồi bạt ngàn sắc trắng hoa cà phê, Biển Hồ lấp lánh như viên ngọc xanh, đến Eo Gió phóng khoáng, Biển Kỳ Co trong vắt như tấm gương trời, hay Ghềnh Ráng-Tiên Sa mềm mại tựa dải lụa vắt ngang biển xanh…

Hành trình vươn ra thế giới

Trong chương trình, khán giả đã được xem phóng sự “Gia Lai-Hành trình vươn ra thế giới”, giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, logistics với điểm nhấn hạ tầng giao thông, cảng biển, hội nhập quốc tế, kết nối vùng, phát triển về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo… Trên miền đất nơi đại ngàn gặp biển cả, Gia Lai đang kết nối với bạn bè năm châu để bay xa, vươn ra thế giới.

Gia Lai hôm nay đang mở ra một hành trình hướng tới tương lai-nơi khát vọng phát triển hòa cùng nhịp đập của đất nước hội nhập. Những thành tựu về kinh tế xã hội, sự phát triển về khoa học công nghệ cùng tiềm năng phát triển kéo dài từ Đông sang Tây đang biến “khát vọng hùng cường” không chỉ dừng lại ở trong lời ca, mà còn trở thành ngọn lửa kết nối những trái tim đồng điệu, cùng chung giấc mơ vẽ nên bức tranh không gian “biển trời giao hòa, tinh hoa hội tụ”.

Chương trình là sự giao hòa văn hóa giữa đại ngàn và biển cả. Ảnh: Đ.T

Cảm nhận trọn vẹn không khí hân hoan trong ngày đại lễ, bà Nguyễn Thị Hiền (xã Ia Hiao) bày tỏ: “Tôi cảm thấy vô cùng mãn nhãn khi xem các tiết mục thể hiện sự giao hòa giữa núi rừng và biển cả. Hy vọng rằng Gia Lai sẽ phát triển phồn vinh, giàu bản sắc”.

Không giấu được niềm phấn khởi, ông Trịnh Hữu Thịnh (cựu chiến binh phường Thống Nhất) cũng cho hay: Là người con của tỉnh Gia Lai, đặc biệt là người lính Bộ đội Cụ Hồ, ông cảm nhận rõ ý nghĩa thiêng liêng của hòa bình, độc lập. Mong rằng tỉnh Gia Lai mới sẽ đúng như chủ đề của chương trình nghệ thuật hôm nay: “Biển trời giao hòa, tinh hoa ngời sáng”, tiếp tục vươn mình cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.

“Tôi tin tưởng và mong muốn rằng, thời gian đến, nhất là sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh sắp tới, sẽ tiếp tục có những quyết sách đúng đắn để xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển, đảm bảo cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân như ý nguyện của Bác Hồ”-ông Thịnh bày tỏ.

Với phần dàn dựng nghệ thuật kết hợp 3D Mapping, tiết mục “Tinh hoa hội tụ-vững mạnh vươn xa” do Vũ đoàn TRE biểu diễn đã đem đến hình ảnh những di sản văn hóa, lợi thế phát triển của Gia Lai mới, khẳng định mục tiêu phát triển vững mạnh, hành trình rộng mở. Cùng với đó là thành tựu, tinh hoa, mang bản sắc dân tộc trong hơi thở thời đại: “Tinh hoa hội tụ-vững mạnh vươn xa".

Sự xuất hiện của ca sĩ Thanh Lam đã làm "nóng" không gian chương trình. Ảnh: Đ.T

Khán giả phố núi cũng vỡ òa cảm xúc trước phần trình diễn của NSND Thanh Lam và vũ đoàn TRE qua mashup “Thênh thênh oong ơi” và “Chuông gió”. Đây là sự kết hợp giữa lời ru của đại ngàn cùng hơi thở mới của thời đại, của đất nước và của vùng đất Gia Lai hôm nay. Trên nền nhạc cụ tre nứa, được phối khí và dàn dựng theo phong cách đương đại, bản mashup sôi động khiến khán giả dù đội mưa vẫn không thể rời mắt khỏi sân khấu.

Và cuối cùng là niềm tự hào dân tộc không ngừng trào dâng trong trái tim mỗi người khi những ca khúc như: “Việt Nam trong tôi là”, “Hào khí Việt Nam”... vang lên.

Đặc biệt, trên nền nhạc của ca khúc “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, pháo hoa rực rỡ đã bung tỏa trên bầu trời Gia Lai như một lời khẳng định: Từ mạch nguồn văn hóa ngàn đời, Gia Lai đang căng tràn sức sống mới, mở rộng cánh cửa hội nhập, vươn xa trong nhịp điệu phát triển không ngừng của đất nước và thế giới.

Sau chương trình nghệ thuật, màn pháo hoa rực rỡ đã bung tỏa trên nền nhạc của ca khúc “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Ảnh: Đ.T

Lần đầu tiên được xem được trực tiếp chương trình nghệ thuật có sự kết hợp đa sắc màu văn hóa các vùng miền của tỉnh Gia Lai mới, chị Nguyễn Thị Ngọc Lan (phường Pleiku) hào hứng nói: Các tiết mục rất hấp dẫn, giới thiệu những cái hay, cái đẹp cũng như nét văn hóa đặc trưng của từng vùng miền ở Gia Lai. Và có lẽ, cùng ngắm pháo hoa rực rỡ dưới trời mưa trong ngày Quốc khánh sẽ là khoảnh khắc khó quên trong lòng những ai có mặt hôm nay.

Rất đông người dân đã đội mưa ngồi xem đến cuối chương trình trong niềm tự hào

﻿và sự mãn nhãn. Ảnh: Quang Tấn

Cùng hòa chung cảm xúc, em Rơ Mah H’Thuên (làng Ốp, phường Pleiku) bộc bạch: "Hôm nay em tham gia trong đội hình biểu diễn cồng chiêng. Mặc dù đã nhiều lần tham gia các chương trình tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, song lần này em cảm thấy rất đỗi tự hào khi được góp mặt trong chương trình nghệ thuật chào mừng 80 năm Quốc khánh. Cảm nhận sâu sắc giá trị của hòa bình, thế hệ trẻ chúng em sẽ cố gắng phấn đấu, tiếp tục gìn giữ và xây dựng quê hương”.

Như đã từng sát cánh cùng cả nước vượt qua bão giông, bảo vệ từng tấc đất quê hương, hôm nay, Gia Lai đang cùng non sông hòa chung một nhịp, để dựng xây một Việt Nam mạnh giàu, văn minh, vươn tới những tầm cao mới.