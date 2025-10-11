Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Rừng-biển kết nối

Đêm Quy Nhơn nghe hát bội, bài chòi...

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Đêm Quy Nhơn nghe hát bội, bài chòi, lời ca tiếng đàn đã khép lại mà âm vang “đất võ trời văn” còn động vọng...

Sân khấu tuồng ở miền “đất võ trời văn” trong bối cảnh sáp nhập dung chứa những ý nghĩa và dư vị thật đặc biệt. Thú thực, tôi đã mang tâm thế của người phố núi vốn quen thuộc với cái vời vợi, khoáng đạt trầm hùng của cồng chiêng đại ngàn mà tò mò và háo hức tịnh túc trong không gian sân khấu tuồng - khán phòng của Nhà hát nghệ thuật truyền thống Gia Lai vào một đêm đặc biệt-12/8 âm lịch-kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam.

z7104272750215-45bfaeed188d653b4550b7065df61053-3796.jpg
Nghệ thuật tuồng xứ nẫu mang bản sắc địa phương, thể hiện chất võ thuật rất mạnh mẽ, cuốn hút. Ảnh: Phan Lài

Theo thời gian, sân khấu truyền thống của xã hội hiện đại vừa gần vừa xa trong tâm thế sáng tạo và tiếp nhận. Điều đó cũng đồng thời tạo nên sức hấp dẫn và cả những thách thức riêng cho nghệ sĩ và khán giả.

Bục diễn, âm thanh, ánh sáng, phông rèm và đạo cụ dựng nên một không gian diễn xướng đầy lạ lẫm. Rực rỡ ánh đèn lấp lóa theo từng họa tiết và chuyển động của trang phục tuồng vốn giàu tính tượng trưng. Trong không gian diễn xướng ấn tượng, ánh sáng và màu sắc phần nào lẩy được cái hồn cốt của các trích đoạn tuồng cổ.

Lần đầu được xem trích tuồng nổi tiếng “Tam Anh chiến Lữ Bố” cảm giác thật thú vị. Kép chính vào vai Lữ Bố đã mang đến một màn trình diễn mãn nhãn. Bộ trang phục trắng đính kim sa lấp lánh và miện lông trĩ được trưng hoạt điệu nghệ, làm toát lên thần thái uy nghi, đắc ý của một điển tướng lẫy lừng.

Trò diễn kết hợp điệu vũ đậm chất võ thuật trong trận thư hùng đã giúp khán giả cảm nhận rõ thế giằng co gay cấn, quyết liệt giữa hai mãnh tướng. Hình ảnh Trương Phi đâm thế hiểm làm Lữ Bố mũ rơi, tóc xõa đậm chất ước lệ: kẻ ưa vuốt tóc chuốt mũ giờ mũ rơi miện rớt, kẻ chiến thần bất bại giờ sa cơ thất thế. Cái lúng túng, cuồng phẫn của Lữ Bố khi rơi vào thế hạ phong đã được kép tuồng nhập vai trọn vẹn. Tiếng trống chầu và thanh la giục giã sát rịt từng bước chân người nghệ sĩ, không còn lời, chỉ còn thanh âm nhạc cụ và ngôn ngữ hình thể của đầu, tay, chân, mắt kết hợp thành cao trào kịch tính khiến người xem nín thở.

Nghệ thuật trình diễn giàu biểu trưng và màn vũ đạo đậm chất “đất võ” đã làm cho tuồng cổ Bình Định ẩn chứa một nét đẹp riêng đầy cuốn hút, dũng mãnh, dứt khoát mà điệu nghệ. Tôi ấn tượng với đôi hia đế vút cao và mũi hia cong vênh của Lữ Bố. Nó như một loại trang phục ngầm khẳng định tầm cỡ điêu luyện của người biểu diễn. Thì ra, trang phục này cũng là một loại đạo cụ đặc biệt có thể diễn tả những trạng thái cảm xúc đa dạng của nhân vật qua một số nguyên tắc ước định: khi tâm trạng bình thường thì đi bằng gót, khi lo lắng run sợ sẽ đi hàng ngang vào khoảng giữa đôi hia, còn lúc giận dữ thì cứ nện dồn đằng mũi mà nhấn bước.

Xem một nghệ sĩ kép tuồng khéo léo, lão luyện chuyển động trên đôi hia làm bằng gộc tre kết hợp hát, múa, diễn trò cùng lúc trong vai diễn khiến người xem vừa thương vừa thán phục. Khổ luyện và đam mê đã khiến họ trở thành những nghệ nhân, nghệ sĩ quyền năng thực thụ.

Chăm chú theo dõi một trích đoạn tuồng cổ điển, với khán giả nói chung đó là sự thưởng thức giàu chiêm nghiệm, nhiều suy tư mà ít tính giải trí, bởi phải “vỡ” cho được những ký tín hiệu mang tính ước lệ biểu tượng của sân khấu truyền thống, phải bắt nhịp cho kịp cấu trúc nói lối-hát Nam vừa hô ứng đăng đối nhịp nhàng “vế trống”, “vế mái” vừa chuyển động điệu tình lúc Ai, lúc Xuân, lúc Oán, lại “căng” mình dõi theo lối diễn tuồng lắm kịch tính, cao trào rút trong sử ký.

Sức hấp dẫn của sân khấu tuồng có lẽ nằm ở hiệu ứng “rộn - giao” từ âm thanh trống chầu, kèn, nhị, của trang phục bắt sắc bắt mắt đập vào thị giác, của vũ điệu, trò diễn và lời ca chói lói, nhấn nhá. Người xem bị cuốn hút hoàn toàn thần trí vì tai, mắt phải dồn về sân khấu.

Còn đào, kép sau mỗi cuộc hóa thân vào vai là một sự đốt cháy mình đến tận cùng bằng lửa nghề đam mê. Đâu ai biết, rồi sớm mai có nghệ sĩ không chuyên nào vừa trút mũ miện xiêm y đã trở về với chân trần tay cuốc, nhẩn nha ngân nga lời tuồng cổ câu hò trong mênh mang ruộng đồng để mong đêm mai sân khấu lại sáng đèn.

Cân bằng giữa tính bác học và dân gian, độ “căng”-“chùng” trong tâm thế tiếp nhận, dường như sân khấu biểu diễn truyền thống thường chọn sự luân phiên hài hòa giữa trích đoạn tuồng cổ và lối diễn bài chòi. Những bài chòi Bình Định giàu sắc điệu vút cao từ ruộng lúa, ngân nga qua những mái nhà trung du yên bình đưa tôi trở về với những gì trầm ấm nguyên sơ, thuần hậu của người lao động.

Dân dã mà cũng thật nghệ thuật, ở đó “túi khôn nhân loại” mượn từ ca dao, tục ngữ, dân ca ngân vang thành những điệu xướng, câu hò, lời hiệu. Giữ mãi chất sống rười rượi nồng đượm khỏe khoắn mà hồn hậu thôn quê.

Đêm Quy Nhơn nghe điệu cổ tuồng, chòi, lời ca tiếng đàn đã khép lại mà âm vang “đất võ trời văn” còn động vọng. Hào sảng và chữ nghĩa, đam mê và “vốn liếng” thổ ngơi vùng tổ nghệ đã làm nên bản sắc riêng cho tuồng, chòi Bình Định, chắt chiu thêm trong nắng gió khó nhọc miền trung vị mặn mòi đậm đà chân chất, không hoa mĩ, điệu đàng mà cứ khiến lòng người say.

Mọi vật dẫu có đổi thay, nhưng có điệu hát câu hò nào ngân rung trong cổ họng mỗi con người, không bắt nguồn từ dòng lạch mát lành của giếng nước quê hương? Nghe hát bội, bài chòi giữa lòng phố biển, nhắm mắt, mong hoài, ánh đèn vàng của sân khấu tuồng cứ sáng bừng vào đêm.

KIM THOA

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Người Tây Sơn ở Đak Sơmei

Người Tây Sơn ở Đak Sơmei

Rừng-biển kết nối

(GLO)- Rời quê hương lên Đak Sơmei lập nghiệp, những người con của vùng đất Tây Sơn (tỉnh Bình Định cũ) mang theo ý chí vượt khó cùng tinh thần cần cù. Trên vùng đất rộng lớn, màu mỡ, họ dựng xây cuộc sống ngày càng sung túc, đóng góp tích cực vào sự đổi thay của quê hương mới.

Đổi thay trên vùng căn cứ cách mạng

Đổi thay trên vùng căn cứ cách mạng

Rừng-biển kết nối

(GLO)- Ở Gia Lai, nhiều địa phương từng là căn cứ cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Ngày nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân những địa phương này tiếp tục chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đặc sắc “Món ngon từ đất Bazan và Biển”

Đặc sắc “Món ngon từ đất Bazan và Biển”

Ẩm thực

(GLO)- Lễ hội ẩm thực “Món ngon từ đất Bazan và Biển” diễn ra tại khu vực Công viên Thiếu nhi Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) với nhiều món ăn đặc trưng đến từ núi rừng Tây Nguyên và biển cả. Lễ hội đã đem đến cho du khách trong và ngoài tỉnh nhiều trải nghiệm thú vị.

Người kể chuyện đại ngàn, biển xanh

Người kể chuyện đại ngàn, biển xanh

Rừng-biển kết nối

(GLO)- Trên những cung đường của vùng đất Gia Lai, biết bao chuyện rừng, chuyện biển đã lắng thành trầm tích. Ai sẽ kể lại những câu chuyện ấy một cách hấp dẫn, say lòng người trên mỗi dặm hành trình nếu không phải là những hướng dẫn viên, thuyết minh viên.

Vùng đất An Phú là một vùng quê an bình, và trù phú nằm cửa ngõ ngõ thành phố. Ảnh: Bi Ly

Chuyện người Bình Định lập làng trên cao nguyên

Rừng-biển kết nối

(GLO)- Từ miền biển Bình Định, những lưu dân “nước mặn” vượt núi lên cao nguyên tạo nên làng người Việt đầu tiên ở cửa ngõ Pleiku vào những năm 1920. Không chỉ xây chùa, dựng đình, họ còn gieo cốt cách hào sảng, hiếu học của "đất võ, trời văn" cho vùng quê An Phú.

Tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh sau hợp nhất tỉnh

Tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh sau hợp nhất tỉnh

Tin tức

(GLO)- Chủ trương tiếp nhận học sinh từ Trường THPT chuyên Hùng Vương về Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và việc hỗ trợ con em cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo bố mẹ chuyển công tác về trung tâm hành chính sau hợp nhất tỉnh được nhiều người quan tâm.

Định hình cực tăng trưởng du lịch rừng - biển

Định hình cực tăng trưởng du lịch rừng - biển

Hành trang lữ hành

(GLO)- Việc hợp nhất hai tỉnh Gia Lai và Bình Định thành tỉnh Gia Lai (mới) không chỉ kiến tạo một không gian phát triển mới mà còn thúc đẩy ngành du lịch đột phá, với sự kết hợp khai thác tài nguyên du lịch rừng và biển, sẽ tạo ra chuỗi sản phẩm đa dạng, hấp dẫn.

null