Đặc sắc "Món ngon từ đất Bazan và Biển"

(GLO)- Lễ hội ẩm thực “Món ngon từ đất Bazan và Biển” diễn ra tại khu vực Công viên Thiếu nhi Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) với nhiều món ăn đặc trưng đến từ núi rừng Tây Nguyên và biển cả. Lễ hội đã đem đến cho du khách trong và ngoài tỉnh nhiều trải nghiệm thú vị.

Đây là hoạt động nằm trong trong chuỗi sự kiện của Lễ hội Tinh hoa đại ngàn-Biển xanh hội tụ năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức từ ngày 29-8 đến 2-9.

uy-vien-ban-thuong-vu-tinh-uy-pho-chu-tich-thuong-truc-ubnd-tinh-gia-lai-nguyen-tuan-thanh-va-cac-dai-bieu-cat-bang-khai-mac-le-hoi.jpg
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh (thứ 6 từ trái sang) và các đại biểu cắt băng khai mạc lễ hội. Ảnh: Quang Tấn

Tham gia lễ hội ẩm thực “Món ngon từ đất Bazan và Biển” có 94 gian hàng của 33 đơn vị đến từ các nhà hàng trong và ngoài tỉnh. Du khách không chỉ được trải nghiệm, thưởng thức hàng loạt món ăn đặc sản của 2 miền ngược-xuôi tỉnh Gia Lai mà còn được tham quan, mua sắm các sản phẩm OCOP, sản vật đặc trưng của tỉnh.

tham-quan-gian-hang-banh-mi-khong-lo.jpg
Gian hàng bánh mì khổng lồ thu hút khách tham quan. Ảnh: Quang Tấn

Đặc biệt, du khách được trải nghiệm, thưởng thức miễn phí các loại nước uống được pha chế từ cà phê đặc sản đến từ vùng đất bazan-phía Tây Gia Lai như: cà phê trứng, cà phê muối, cà phê lá dứa, cà phê nước dừa…

lanh-dao-tinh-gia-lai-va-hoa-hau-dai-su-du-lich-viet-nam-2024-dinh-thi-hoa-trai-nghiem-van-hoa-cong-chieng.jpg
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam 2024 Đinh Thị Hoa trải nghiệm văn hóa cồng chiêng. Ảnh: Quang Tấn

Tham gia lễ hội lần này, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang (xã Kon Gang) đã đem đến các sản phẩm cà phê đặc sản được sản xuất và chế biến theo quy trình khép kín, nhất là 2 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 5 sao là cà phê Đak Yang Fine Robusta và cà phê Đak Yang Honey.

z6959523131950-cee5f6990afeca8c9a69ed2b9d1303d6.jpg
Du khách thưởng thức cà phê tại gian hàng của HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang.
﻿Ảnh: Quang Tấn

Bà Nguyễn Thị Nga-Phó Giám đốc HTX-chia sẻ: “Sản phẩm cà phê Đak Yang sử dụng giống cà phê sẻ trồng từ những năm 1995-1998 và được canh tác theo hữu cơ bền vững. Quá trình thu hoạch, chúng tôi chỉ hái lựa quả chín mọng, sơ chế để lên men tự nhiên, rồi phơi trên sàn, rang và chế biến thành phẩm. Vì thế, cà phê Đak Yang lưu giữ được hương vị đặc trưng nhất. Lễ hội lần này là cơ hội để chúng tôi quảng bá, giới thiệu sản phẩm cà phê Đak Yang, nhất là 2 sản phẩm đã đạt OCOP 5 sao của HTX”.

Là người kinh doanh quán cà phê ở Quy Nhơn, anh Lê Minh Chính (99 Phó Đức Chính, phường Quy Nhơn) rất hứng thú với gian hàng trưng bày các sản phẩm cà phê đến từ các đại phương khu vực Tây Gia Lai.

Anh chia sẻ: “Tôi đến đây để tìm hiểu thêm các sản phẩm cà phê cũng như các thức uống chế biến từ các loại cà phê đặc sản nhằm phục vụ cho việc kinh doanh của gia đình mình”.

anh-le-minh-chinh-ngoai-cung-ben-trai-hung-thu-voi-mon-an-dac-san-com-lam-ga-nuong.jpg
Du khách hứng thú với món ăn đặc sản cơm lam, gà nướng. Ảnh: Quang Tấn

Mang đến lễ hội các món ăn truyền thống của người Jrai như: cơm lam gà nướng, lá mì xào, thịt heo nướng lụi, rượu cần và nhiều món ăn được chế biến từ rau rừng, anh Bạch Hồng Quý-Chủ quán Jarai Food (phường Diên Hồng) mong muốn giới thiệu và đem đến cho du khách miền biển những trải nghiệm khó quên.

“Không chỉ đơn thuần như những lần đi quảng bá, giới thiệu văn hóa ẩm thực của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên ở vùng biển như trước đây, chúng tôi đến đây với tâm thế là người một nhà. Chúng tôi cũng mong muốn giao lưu, học hỏi và trải nghiệm ẩm thực với các vùng, miền khác của Gia Lai”-anh Quý vui vẻ nói.

man-trinh-dien-phi-le-ca-ngu-dai-duong-anh-quang-tan.jpg
Màn trình diễn phi lê cá ngừ đại dương. Ảnh: Quang Tấn

Điểm nhấn ấn tượng nhất chính là chương trình giới thiệu nghệ thuật ẩm thực cá ngừ đại dương. Các đầu bếp trong nước cùng chuyên gia đến từ Nhật Bản, Thái Lan và Úc đã trình diễn phi lê cá ngừ đại dương nặng hơn 50 kg, sau đó chế biến thành những món ăn mới lạ như: cơm lam cá ngừ, cháo cá ngừ mắc ca, cá ngừ nướng kiểu Âu hay cà ri cay kiểu Thái.

Dự kiến khoảng 5.000 suất ăn miễn phí sẽ được phục vụ trong suốt 3 ngày lễ hội, mang đến cơ hội cảm nhận trọn vẹn hương vị biển cả giữa đại ngàn Tây Nguyên.

Chị Trần Thu Thủy (du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh) phấn khích nói: “Tôi và gia đình đã nhiều lần thưởng thức các món ăn được chế biến từ cá ngừ nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt thấy các đầu bếp mổ cá, chế biến ngay tại chỗ. Mọi thao tác nhanh gọn, đẹp mắt và rất ấn tượng. Các món ăn được chế biến từ loại cá đặc sản vùng biển này cũng rất ngon và hấp dẫn”.

hoa-hau-dai-su-du-lich-viet-nam-2024-dinh-thi-hoa-thuong-thuc-mon-sashimi-ca-ngu-cham-mu-tat.jpg
Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam 2024 Đinh Thị Hoa thưởng thức món sashimi cá ngừ
﻿chấm mù tạt. Ảnh: Quang Tấn

Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam 2024 Đinh Thị Hoa hứng thú với phần trình diễn phi lê cá ngừ đại dương qua phần kết hợp giữa các đầu bếp trong nước và Nhật Bản. “Tôi rất vinh dự được tận mắt chiêm ngưỡng các đầu bếp trình diễn phi lê cá ngừ tươi và thưởng thức món sashimi cá ngừ chấm mù tạt. Cùng với đó, tôi cũng được thưởng thức nhiều đặc sản của vùng đất bazan Tây Nguyên”-Hoa hậu Đinh Thị Hoa chia sẻ.

trinh-dien-van-hoa-cong-chieng.jpg
Không chỉ được thưởng thức ẩm thực, du khách còn được trải nghiệm văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Ảnh: Quang Tấn

Đến với Gia Lai dịp lễ này, du khách còn được hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc với cồng chiêng rộn rã, nghệ thuật dân gian đặc trưng, những gian hàng làng nghề tái hiện nét đẹp truyền thống của đồng bào các dân tộc, cùng các chương trình ca nhạc, hài kịch, xiếc… tạo nên bức tranh hội tụ đa sắc màu.

