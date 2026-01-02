Rộn ràng lễ hội ẩm thực đường phố Pleiku

(GLO)- Nhằm tạo không gian văn hóa-ẩm thực sôi động, góp phần quảng bá hình ảnh, giới thiệu các món ăn đặc trưng, đặc sản và sản phẩm OCOP của tỉnh Gia Lai, UBND phường Pleiku tổ chức “Lễ hội ẩm thực đường phố” gắn với Chương trình Countdown đón năm mới.

Những ngày này, không khí “Lễ hội ẩm thực đường phố” tại khu vực bãi đỗ xe đường Anh Hùng Núp (phường Pleiku) trở nên rộn ràng, nhộn nhịp. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ cùng nhau dạo phố, thưởng thức ẩm thực và tận hưởng không khí trong những ngày nghỉ lễ. Lễ hội diễn ra từ ngày 30-12-2025 đến hết ngày 2-1-2026.

Ông Nguyễn Ngọc Thông-Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Pleiku thông tin: “Lễ hội ẩm thực đường phố quy tụ 46 gian hàng, trong đó có 38 gian hàng ẩm thực với nhiều món ăn phong phú, đa dạng và 8 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP. Các gian hàng được bố trí khoa học, bảo đảm mỹ quan đô thị, an toàn thực phẩm và thuận tiện cho du khách tham quan, mua sắm”.

Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ cùng nhau dạo phố, thưởng thức ẩm thực. Ảnh: Chu Hằng

Khu vực trưng bày sản phẩm OCOP có các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Gia Lai được giới thiệu như bánh hồng, bánh nướng của cơ sở Minh Đức; hạt macca của Công ty TNHH Thịnh Phát Danh Trà; cùng các sản phẩm của hợp tác xã Hương Thanh,...

Tham gia lễ hội lần này, bà Đặng Thị Đức-Chủ cơ sở bánh hồng Minh Đức (xã Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) mang đến hai sản phẩm OCOP là bánh khoai mì nướng và bánh hồng. “Không chỉ đơn thuần là giới thiệu sản phẩm của cơ sở, chúng tôi đến đây với tâm thế là người một nhà. Thông qua lễ hội, tôi có cơ hội quảng bá món ăn truyền thống Tam Quan xứ dừa của mình tới người dân Tây Gia Lai. Qua đó, trải nghiệm thêm ẩm thực của các vùng, miền khác trong tỉnh Gia Lai và học hỏi thêm cách làm, cách giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng”-bà Đức bày tỏ.

Gian hàng của bà Đức thu hút người dân. Ảnh: Chu Hằng

Không chỉ dừng lại ở các sản phẩm OCOP, lễ hội còn hấp dẫn người dân bởi không gian ẩm thực. Gian hàng Cơm lam gà nướng Bahnar Food thu hút đông đảo người dân và du khách đến ủng hộ. Chị Ksor H’ HMiu-Chủ gian hàng Cơm lam gà nướng Bahnar Food cho biết: "Tham gia lễ hội lần này, chúng tôi mang đến các món đặc trưng như cơm lam, gà nướng và thịt heo nướng. Khách đến ủng hộ rất đông, các thành viên trong gian hàng luôn phải xoay xở để kịp phục vụ. Điều đó khiến chúng tôi rất vui và càng có thêm động lực làm thật ngon, để mọi người thưởng thức và hiểu hơn về ẩm thực Bahnar”.

Gia đình anh Nguyễn Cảnh Toàn cùng nhau thưởng thức món cơm lam gà nướng. Ảnh: Chu Hằng

Cùng vợ và hai con đến tham quan, anh Nguyễn Cảnh Toàn (trú tổ 8, phường Diên Hồng) hầu như lần nào gia đình anh cũng tham gia các lễ hội ẩm thực được tổ chức trên địa bàn phường Pleiku. “Mỗi lần trải nghiệm đều mang lại cảm giác khác nhau. Thông qua hoạt động này, gia đình tôi được thưởng thức nhiều món ăn của người địa phương và các đặc sản khác, vừa ủng hộ sản phẩm trong tỉnh, vừa gắn kết các thành viên trong gia đình”-anh Toàn chia sẻ.

Em Puih H’ Uyên (bìa phải) cùng các bạn trải nghiệm các gian hàng tại lễ hội. Ảnh: Chu Hằng

Không chỉ thu hút các gia đình, lễ hội ẩm thực đường phố còn là điểm đến yêu thích của nhiều bạn trẻ, em Puih H’ Uyên (trú tại làng Khưn, phường Hội Phú) cũng cùng nhóm bạn ghé thăm các gian hàng. Uyên cho hay: “Tới đây không khí vô cùng nhộn nhịp và ai nấy đều rất vui. Em được tham quan, biết thêm các sản phẩm OCOP, trải nghiệm nhiều món ăn ngon”.

Một số hình ảnh khác tại lễ hội:

Nhiều gia đình và bạn trẻ cùng nhau thưởng thức món ăn tại Lễ hội ẩm thực. Ảnh: Chu Hằng

Các gian hàng tất bật chuẩn bị các món ăn phục vụ khách hàng. Ảnh: Chu Hằng