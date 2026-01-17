Bò tái chanh xếp thứ 38 món dùng chanh ngon nhất thế giới

(GLO)- Chuyên trang ẩm thực danh tiếng Taste Atlas vừa mới công bố bảng xếp hạng các món dùng từ chanh ngon nhất thế giới. Trong đó, Việt Nam góp mặt tại vị trí số 38.

Bò tái chanh được chấm 3,6/5 điểm. Món ăn này được chế biến từ thịt bò thái mỏng, không thể thiếu hành tây, nước cốt chanh cùng các loại gia vị như hành, tỏi, ớt cùng các loại rau thơm như ngò gai, ngò, tía tô, húng và đậu phộng rang giã dập.

Gỏi bò tái chanh. Ảnh nguồn Goodfood

Điều đặc biệt của món này là miếng thịt bò sẽ được làm chín tái bằng… nước cốt chanh và đường. Việc ngâm bò trong axit của chanh giúp miếng bò chín mà vẫn giữ được độ mềm mọng tự nhiên.

Bò tái chanh thường được dùng như một món khai vị trên bàn tiệc, mâm cơm cuối tuần của người Việt.