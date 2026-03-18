“Nữ quái” nhận ký gửi nông sản để chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

(GLO)- Ngày 18-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang thông báo tìm bị hại trong vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của đối tượng Phạm Thị Phượng (SN 1988, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu).

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Năm 2025, Phượng thuê một nhà kho trên địa bàn phường Hội Phú để buôn bán nông sản như sầu riêng, chanh dây… Trong quá trình làm ăn, đối tượng đưa ra thông tin rằng mình có nhận ký gửi nông sản.

Đối tượng Phượng đã lừa đảo hơn 1 tỷ đồng với thủ đoạn nhận ký gửi nông sản. Ảnh: Văn Tiến

Sau khi nhận nông sản ký gửi, Phượng tiếp tục đưa ra thông tin gian dối rằng số hàng hóa này của mình để bán cho người khác rồi lấy tiền tiêu xài. Bước đầu xác định đối tượng đã chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng với thủ đoạn trên.

Bị mất nông sản, bị hại đã tố cáo hành vi của Phượng đến cơ quan Công an. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Phượng về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Để có cơ sở điều tra, xử lý triệt để vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thông báo ai là bị hại của Phượng liên hệ qua Phòng Cảnh sát Hình sự, địa chỉ 267A Trần Phú, phường Diên Hồng; gặp điều tra viên Lâm Sanh Đức, số điện thoại 0976.959.589 để cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan.