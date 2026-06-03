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25 năm tù cho 3 bị cáo sa vào ma túy

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Tòa án nhân dân khu vực 9-Gia Lai vừa đưa ra xét xử sơ thẩm 3 bị cáo trong vụ án “Mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra trên địa bàn xã Ia Grai với tổng mức án 25 năm tù.

3 bị cáo gồm: Nguyễn Tiến Tùng (SN 1998), Nguyễn Trọng Quang (SN 1993) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1995) cùng trú tại xã Ia Grai.

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3 bị cáo đã bị TAND khu vực 9-Gia Lai đưa ra xét xử công khai. Ảnh: ĐVCC

Theo hồ sơ, ngày 8-10-2025, Tùng và Quang đã cùng nhau góp 2 triệu đồng để mua 0,2403 g ma túy loại Methamphetamine của Tuấn. Sau khi mua được, Tùng và Quang mang về nhà Tùng ở tổ 3, xã Ia Grai chia nhỏ rồi sử dụng nhiều lần trong các ngày 8, 9 và 10-10-2025.

Đến sáng 10-10, Công an xã Ia Grai đã kiểm tra hành chính nhà của Tùng; các đối tượng có hành vi tiêu hủy tang vật nhưng vẫn bị lực lượng Công an phát hiện, lập biên bản quả tang và thu giữ tang vật theo quy định.

Đến ngày 11-10, khi biết Tùng và Quang bị bắt, Tuấn đã đến Công an xã Ia Grai đầu thú.

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Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt 25 năm tù với 3 bị cáo phạm tội về ma túy. Ảnh: ĐVCC

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Quang 11 năm tù, Tùng 10 năm 6 tháng tù về các tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Tuấn 3 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

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