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Phát hiện vụ khai thác cát trái phép trên sông Côn thuộc địa bàn Tuy Phước Bắc

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Công an xã Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai) đang điều tra làm rõ vụ khai thác cát trái phép trên đoạn sông Côn qua địa bàn.

Trước đó, lúc 13 giờ 40 phút ngày 27-7, Công an xã Tuy Phước Bắc tiếp nhận thông tin của người dân phản ánh việc có đối tượng sử dụng máy xúc khai thác cát trái phép tại khu vực bãi bồi sông Côn, thuộc địa bàn thôn Lục Lễ, xã Tuy Phước Bắc.

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Hiện trường vụ khai thác cát trái phép. Ảnh: ĐVCC

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã phối hợp cùng các đơn vị thuộc UBND xã Tuy Phước Bắc tiến hành kiểm tra hiện trường. Khi phát hiện tổ công tác, đối tượng điều khiển xe máy múc đã dừng việc múc cát lòng sông và rời khỏi hiện trường.

Tại hiện trường lúc này có 1 máy xúc nhãn hiệu Komatsu, 3 đống cát dấu hiệu vừa mới tập kết, khối lượng ước tính khoảng 98m3, nằm trên diện tích gần 150m2.

Phòng Kinh tế xã Tuy Phước Bắc cho biết: Địa điểm khai thác cát nằm cạnh khu vực triển khai dự án gia cố đoạn đê sông Côn (thuộc thôn Lục Lễ, xã Tuy Phước Bắc). Khu vực này bị sạt lở trong mùa mưa lũ cuối năm 2025.

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