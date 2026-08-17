Công an phường Pleiku mạnh tay với thực phẩm bẩn

(GLO)- Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, sử dụng hóa chất độc hại, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Theo Trung tá Võ Tá Ngọc - Phó Trưởng Công an phường Pleiku, với đặc thù là địa bàn trung tâm khu vực phía Tây tỉnh, trên địa bàn phường tập trung hàng trăm cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

“Do tập trung nhiều cơ sở với nhiều loại hình khác nhau nên cũng từ đó nảy sinh nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng khi một số chủ cơ sở vì lợi nhuận sẵn sàng sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu hư hỏng” - Trung tá Ngọc cho hay.

Công an phường Pleiku phát hiện hàng trăm kg thực phẩm đông lạnh đã bốc mùi hôi thối. Ảnh: Văn Ngọc

Trước tình hình trên, thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an phường đã chủ động rà soát, bám sát cơ sở nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Cuối tháng 7-2026, qua công tác nắm bắt tình hình, Công an phường phát hiện một cơ sở tại hẻm 42 Huyền Trân Công Chúa, tổ 12, phường Pleiku do chị T.T.L. (SN 1987) làm chủ có dấu hiệu kinh doanh thực phẩm bẩn.

Công an phường đã phối hợp với Tổ công tác liên ngành số 2 (Ban chỉ đạo liên ngành tổng rà soát, kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh) kiểm tra.

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện 220 kg thịt heo đông lạnh và 190 kg xương đùi gà đông lạnh, trị giá hơn 34 triệu đồng đã có dấu hiệu chuyển màu, bốc mùi hôi thối. Quá trình kiểm tra, chị L. không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa, không có nhãn hàng hóa, không có căn cứ để xác định nguồn gốc.

Chị L. thừa nhận: “Tôi thu gom hàng ở nhiều nơi về rồi để trong kho đông lạnh, chờ xuất ra bán dần. Do để chung nhiều hàng hóa khác nhau nên kiểm tra không kỹ, để xảy ra tình trạng như vậy. Tôi sẽ triệt để chấp hành các biện pháp xử lý của lực lượng chức năng và không để tái diễn sự việc tương tự”.

Công an phường Pleiku phối hợp cùng lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh có dấu hiệu ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Ảnh: Văn Ngọc

Từ đầu tháng 8-2026 đến nay, Công an phường đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với 3 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và 1 cơ sở kinh doanh hàng hóa là thực phẩm trên địa bàn phường.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cả 4 cơ sở đều có vi phạm, với các lỗi như: sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn nhưng không đội mũ, đeo khẩu trang; không cắt ngắn móng tay; không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay; nơi chế biến có côn trùng gây hại xâm nhập; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Công an phường đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở vi phạm, với tổng số tiền 9 triệu đồng; đồng thời thu giữ, tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc, xuất xứ là tang vật vi phạm hành chính, gồm: 100 bì cơm nếp chiên trà bông (trọng lượng 16 kg) và 10 bì chuối sấy (trọng lượng 5 kg).

Ngoài ra, Công an phường chủ trì phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 11 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với 2 cơ sở kinh doanh hàng hóa là quần áo và văn phòng phẩm, thiết bị trường học trên địa bàn phường.

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện 2 cơ sở có những hành vi vi phạm như: buôn bán hàng hóa giả mạo thương hiệu nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Bên cạnh việc kiểm tra, xử lý, Công an phường Pleiku cũng tập trung tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Ngày 30-7, đơn vị tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm và ký cam kết trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn phường, với 60 hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm tham gia.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các cơ sở đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; không sản xuất, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ; không sử dụng chất cấm, hóa chất, phụ gia ngoài danh mục cho phép, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, văn minh trên địa bàn.

Nhiều cơ sở bị xử phạt vì vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm. Ảnh: Văn Ngọc

Anh Phạm Quốc Linh - chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên đường Phan Đình Phùng (phường Pleiku) chia sẻ: “Bảo đảm an toàn thực phẩm không chỉ bảo vệ sức khỏe cho khách hàng mà chính là giữ được chất lượng cho quán để có lượng khách lâu dài, từ đó kinh doanh ổn định. Do đó chúng tôi luôn cố gắng tuân thủ các quy định một cách chặt chẽ nhất và cũng mong lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở để các cơ sở kinh doanh luôn chấp hành tốt”.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Võ Tá Ngọc nhấn mạnh: “Công an phường sẽ tiếp tục bám nắm địa bàn, rà soát, kiểm tra và tuyên truyền để các cơ sở nắm được các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, nắm chắc các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Đồng thời hướng dẫn các hộ kinh doanh thực hiện đúng các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa và vệ sinh trong quá trình chế biến, bảo quản, kinh doanh thực phẩm”.