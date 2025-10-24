Ngăn chặn thực phẩm bẩn ngay từ cơ sở

(GLO)- Với tinh thần “không có vùng cấm”, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm. Nhiều vụ việc bị phát hiện, xử lý nghiêm, góp phần củng cố niềm tin người tiêu dùng.

Xử lý nghiêm vi phạm

Từ đầu tháng 7-2025 đến nay, Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh cùng các cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý gần 10 vụ vi phạm kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Tại nơi chế biến mỡ của bà Trần Thị Mỹ H. (phường An Nhơn Đông), lực lượng chức năng phát hiện 10 bao mỡ động vật với tổng khối lượng 281 kg. Ảnh: ĐVCC

Mới đây nhất, ngày 12-10, Đội QLTT số 4 phối hợp với CA phường An Nhơn Đông kiểm tra nhà bà Trần Thị Mỹ H. (SN 1980, ở tổ dân phố Hòa Cư, phường An Nhơn Đông) và phát hiện 10 bao mỡ động vật với tổng khối lượng 281 kg đang trong quá trình phân hủy. Toàn bộ số mỡ này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Qua làm việc, bà H. cho biết số mỡ trên được thu gom từ các chợ và cơ sở giết mổ trên địa bàn phường cùng vùng lân cận, dùng để chế biến mỡ bán ra thị trường. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm, buộc cơ sở tiêu hủy toàn bộ số mỡ nói trên và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Không chỉ xử lý vi phạm tại các điểm tập kết, đầu mối cung cấp nguyên liệu thực phẩm cho thị trường, lực lượng QLTT còn tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm ở các cơ sở sản xuất hàng hóa, thực phẩm.

Mới đây, Chi cục QLTT tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở lạp xưởng Gia Quý (ở phường Quy Nhơn) số tiền 65 triệu đồng.

4,9 tấn da heo bốc mùi hôi thối phát hiện tại cơ sở lạp xưởng Gia Quý (ở phường Quy Nhơn). Ảnh: N.C

Trước đó, ngày 17-9, Chi cục phối hợp với lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện tại cơ sở này có 4,9 tấn da heo đã bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc, được dùng làm nguyên liệu sản xuất lạp xưởng.

Từ ngày 1-7 đến nay, lực lượng QLTT đã tiến hành 61 vụ kiểm tra, phát hiện 54 vụ vi phạm liên quan đến hàng hóa không rõ nguồn gốc, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua đó, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 722 triệu đồng và buộc tiêu hủy 116 tấn hàng hóa các loại.

Phối hợp ngăn chặn từ gốc

Ông Lê Hồng Hà-Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh-cho biết, qua các vụ việc đã xử lý cho thấy nguyên nhân vi phạm chủ yếu xuất phát từ hạn chế trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các cá nhân, tổ chức. Bên cạnh đó, một số hộ kinh doanh vì hám lợi đã phớt lờ quy định, xem nhẹ vấn đề an toàn, sức khỏe người tiêu dùng.

Để giải quyết tận gốc vấn đề, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Trong các đợt kiểm tra, lực lượng QLTT lồng ghép phổ biến pháp luật đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh; đề nghị chấp hành nghiêm các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm. Đồng thời, tăng cường truyền thông, khuyến cáo người tiêu dùng nâng cao ý thức tự bảo vệ mình.

Lực lượng Quản lý thị trường và Công an kiểm tra, xử lý vi phạm tại một hộ kinh doanh heo đông lạnh trên địa bàn xã Hoài Ân. Ảnh: N.C

Cùng với đó, công tác phối hợp giữa các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh như QLTT, CA, Biên phòng, Hải quan… được thực hiện chặt chẽ, từ khâu nắm bắt, trao đổi thông tin, thẩm tra nguồn tin báo cho đến kiểm tra, xử lý vi phạm.

Trung tá Phan Đình Chẩn-Đội trưởng Đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh) chia sẻ: “Trong quá trình phối hợp, lực lượng Công an áp dụng các biện pháp nghiệp vụ trong trinh sát, kiểm tra, thu thập chứng cứ, đấu tranh với các cá nhân, tổ chức vi phạm, từ đó làm rõ hành vi và bảo đảm xử lý đúng người, đúng lỗi vi phạm”.

Để ngăn chặn các vi phạm ngay từ cơ sở, thời gian qua Chi cục QLTT tỉnh đã làm việc với các địa phương nhằm trao đổi thông tin, thống nhất giải pháp phù hợp với đặc thù từng địa bàn. Mới đây, đơn vị đã có buổi làm việc với xã Hoài Ân, nơi từng phát hiện hơn 100 tấn heo đông lạnh không rõ nguồn gốc hồi tháng 8-2025.

Chủ tịch UBND xã Hoài Ân Hoàng Anh Ngọc cho hay, huyện Hoài Ân (cũ) được xem là “thủ phủ heo” của miền Trung. Sau sáp nhập, đàn heo tại xã chiếm khoảng 1/3 tổng đàn heo toàn vùng.

Để ngăn chặn vi phạm tái diễn, xã đã thành lập tổ công tác thường xuyên kiểm tra an toàn thực phẩm trong hoạt động giết mổ, kinh doanh thịt heo trên địa bàn.

Thời gian tới, hoạt động kiểm tra, rà soát sẽ có sự phối hợp giữa ngành thú y và QLTT nhằm kịp thời nhận diện, ngăn ngừa vi phạm, bảo vệ hoạt động sản xuất, kinh doanh chính đáng của người dân.

Ông Lê Hồng Hà khẳng định: “Trong các tháng cuối năm, nhu cầu thực phẩm tăng cao, các loại hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc dễ trà trộn vào thị trường, gây nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Do đó, đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp, trong đó tăng cường kiểm tra, rà soát tình hình, xử lý nghiêm vi phạm, ngăn chặn thực phẩm bẩn, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân và củng cố niềm tin vào thị trường thực phẩm an toàn”.