Kỳ vọng những đổi thay trong nhiệm kỳ mới

(GLO)- Ðại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) sẽ mở ra chặng đường phát triển mới cho hoạt động của các cấp Hội Phụ nữ trong toàn tỉnh. Hòa chung không khí phấn khởi hướng về sự kiện quan trọng này, cán bộ, hội viên, phụ nữ đã chia sẻ những ý kiến tâm huyết.

▪ Trung tá Lê Thị Thanh Thủy - Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến (Hội Phụ nữ Công an tỉnh): Nâng cao năng lực số cho phụ nữ

Trung tá Lê Thị Thanh Thủy. Ảnh: M.N

Bước vào nhiệm kỳ mới, tôi kỳ vọng công tác Hội Phụ nữ sẽ có những thay đổi mạnh mẽ, toàn diện hơn.

Hội cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong tổ chức các hoạt động, vừa thu hút hội viên trẻ, vừa hỗ trợ hội viên lớn tuổi từng bước tiếp cận, thích ứng với môi trường số.

Tôi mong rằng các cấp Hội sẽ tiếp tục quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em gái; chủ động tham gia phòng, chống bạo lực, xâm hại, mua bán người; đồng thời, phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng Đảng; tăng cường giám sát và phản biện xã hội nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ.

Tôi cũng kỳ vọng Hội sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động gắn kết phụ nữ trong và ngoài lực lượng vũ trang; quan tâm, động viên chị em đang công tác tại các địa bàn biên giới, hải đảo.

Tin tưởng rằng, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ đề ra những giải pháp cụ thể, mô hình hiệu quả để đồng hành cùng phụ nữ tham gia chuyển đổi số một cách thiết thực và bền vững.

▪ Chị Trần Thị Thanh Tuyền - Chủ tịch Hội LHPN phường Hội Phú: Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội vững chuyên môn, giỏi kỹ năng

Chị Trần Thị Thanh Tuyền. Ảnh: M.N

Hội cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Hội vững về chuyên môn, linh hoạt trong phương thức tuyên truyền và vận động, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn mới.

Tôi mong Hội tiếp tục quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe, tinh thần, giúp chị em có đủ bản lĩnh, sự tự tin và năng lượng tích cực để cân bằng giữa công việc, gia đình và xã hội.

Đồng thời, đề nghị Hội tiếp tục duy trì và nhân rộng các chương trình, phần việc ý nghĩa như: “Trao sinh kế”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”… nhằm kịp thời hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là hội viên là phụ nữ yếu thế, tạo điều kiện để chị em vươn lên ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế.

Tôi tin tưởng và mong rằng Hội LHPN các cấp sẽ tiếp tục là chỗ dựa vững chắc cho hội viên, giúp mỗi phụ nữ không chỉ xây dựng gia đình hạnh phúc theo tiêu chí “5 có, 3 sạch” mà còn tự tin khẳng định vai trò, vị thế của mình trong xã hội hiện đại.

▪ Chị Kpă H’Yư - Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Tul: Quan tâm hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số

Chị Kpă H’Yư. Ảnh: M.N

Xã Ia Tul là địa bàn vùng III đặc biệt khó khăn. Hiện Hội LHPN xã có 100% hội viên là người dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ còn cao; nhiều hủ tục vẫn còn tồn tại...

Tôi mong rằng các cấp Hội tiếp tục tạo điều kiện để chị em được học nghề, tiếp cận thông tin, kinh doanh trực tuyến và khởi nghiệp gắn với các sản phẩm đặc trưng của địa phương, qua đó từng bước thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Bên cạnh đó, tôi mong muốn Hội quan tâm hơn nữa đến việc kết nối các nguồn lực, nhất là các chương trình ưu đãi từ Ngân hàng CSXH và Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển, giúp hội viên dễ dàng tiếp cận vốn vay, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Tin rằng, khi được tạo điều kiện phát triển, phụ nữ dân tộc thiểu số sẽ phát huy tốt vai trò của mình, góp phần nâng cao đời sống gia đình và thúc đẩy sự phát triển bền vững của cộng đồng.

▪ Chị Thái Thị Kim Phúc - Phó Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Phúc Đức (phường Quy Nhơn): Tạo điều kiện để phụ nữ khởi nghiệp

Chị Thái Thị Kim Phúc. Ảnh: M.N

Nhiệm kỳ mới, tôi mong Hội quan tâm xây dựng, phát huy hiệu quả các mô hình kết nối nữ doanh nhân, tạo môi trường để chị em chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông, quảng bá sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ.

Với sự đồng hành của tổ chức Hội, phụ nữ khởi nghiệp sẽ tự tin hơn, đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH của địa phương.

Bên cạnh đó, Hội cần tăng cường tổ chức các chương trình tập huấn giúp hội viên phụ nữ hoạt động kinh doanh có thể cập nhật kiến thức về chính sách, pháp luật và kỹ năng kinh doanh để chủ động hội nhập, thích ứng với yêu cầu của nền kinh tế số.

Chị Nguyễn Thị Thu Bích. Ảnh: NVCC

▪ Chị Nguyễn Thị Thu Bích - hội viên Chi hội Phụ nữ 19, Hội LHPN phường Quy Nhơn Nam: Mong các hoạt động của Hội hướng mạnh về cơ sở

Tôi kỳ vọng Đại hội lần này sẽ đề ra nhiều giải pháp thiết thực, góp phần xây dựng phong trào phụ nữ của tỉnh ngày càng phát triển và gần gũi hơn với hội viên.

Nhiệm kỳ mới, các cấp Hội cần tăng cường công tác tập hợp, thu hút và phát triển hội viên.

Tôi cũng mong rằng các hoạt động của Hội sẽ tiếp tục được hướng mạnh về cơ sở, đa dạng hóa hình thức sinh hoạt nhằm thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia.

Qua đó, tăng cường sự gắn kết, xây dựng phong trào phụ nữ thêm sôi nổi, hiệu quả.