Gia Lai đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa vừa đề nghị các cơ quan, đơn vị, xã, phường đẩy mạnh triển khai và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào trên địa bàn.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức các hoạt động thuộc phong trào do cơ quan, đơn vị phụ trách.

Đội bả trạo biểu diễn nghi thức Hầu thần, tái hiện sinh hoạt nghề biển truyền thống trong Lễ hội khai sơn cầu ngư - Vạn Đầm Xương Lý năm 2026. Ảnh: Dũng Nhân

Đồng thời, lồng ghép nội dung phong trào trong các chương trình, hoạt động của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Bên cạnh đó, phối hợp với cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phong trào của tỉnh trong triển khai nhiệm vụ; kiến nghị và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào trên địa bàn từ tỉnh đến cơ sở.

UBND các xã, phường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo phong trào của địa phương hoạt động theo hướng thực chất, hiệu quả, gắn việc thực hiện phong trào với các nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị và khu dân cư.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp tại cơ sở nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Ảnh: N.U

Thực hiện Quyết định 805/QĐ-UBND ngày 5-3-2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Gia Lai, UBND các xã, phường chưa thành lập thì phải thành lập Ban Chỉ đạo phong trào của địa phương.

Ngoài ra, quan tâm bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động tại thiết chế văn hóa, thể thao; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp tại cơ sở nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân.

Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn tổ chức các hoạt động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở, trong đó, tập trung vào những địa bàn còn khó khăn; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện buông lỏng lãnh đạo, thiếu quan tâm chỉ đạo hoặc thực hiện không nghiêm túc các nội dung hoạt động phong trào của các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo phong trào các xã, phường phải tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào trên địa bàn; hướng dẫn, kiểm tra việc đăng ký, bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa bảo đảm đúng quy định, công khai, dân chủ, thực chất; khắc phục tình trạng hình thức trong xét tặng các danh hiệu văn hóa.

Các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Ảnh: N.U

Song song đó, hướng dẫn thực hiện hương ước, quy ước, việc ghi nhận các phong tục, tập quán tiến bộ; tuyên truyền lồng ghép vận động xóa bỏ, không áp dụng tập quán lạc hậu trong hương ước, quy ước; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng các danh hiệu văn hóa vào trong hương ước, quy ước của địa phương.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân, của cộng đồng về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.