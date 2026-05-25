Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật

Đăng ký thi tài năng diễn viên kịch nói toàn quốc trước ngày 3-6

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Văn hóa)

(GLO)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Thông báo về việc tổ chức “Cuộc thi Tài năng Diễn viên Kịch nói toàn quốc - 2026”.

Theo thông báo, hồ sơ đăng ký tham gia Cuộc thi gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Cục Nghệ thuật biểu diễn (số 32 Nguyễn Thái Học, phường Ba Đình, TP. Hà Nội) trước ngày 3-6-2026.

Các trường hợp gửi hồ sơ sau thời gian nêu trên hoặc hồ sơ không hợp lệ đều không được tiếp nhận. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua bưu điện sẽ tính theo dấu bưu điện.

dsc08692.jpg
Cuộc thi được tổ chức nhằm phát hiện, tôn vinh các tài năng trong lĩnh vực sân khấu Kịch nói.

Cuộc thi Tài năng Diễn viên Kịch nói toàn quốc - 2026 được tổ chức nhằm phát hiện, tôn vinh các tài năng trong lĩnh vực sân khấu Kịch nói; tạo môi trường nghề nghiệp để nghệ sĩ, diễn viên rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng biểu diễn.

Đồng thời, cuộc thi là căn cứ thực tiễn để các cơ quan quản lý nhà nước đánh giá thực trạng hoạt động của sân khấu Kịch nói, trên cơ sở đó, nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới.

Cuộc thi dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6-2026 tại Hà Nội.

Đối tượng tham gia Cuộc thi là công dân Việt Nam từ đủ 18 đến 35 tuổi, đã tốt nghiệp THPT (12/12) và đáp ứng một trong những điều kiện gồm:

Cá nhân đã được đào tạo chuyên ngành diễn viên Kịch nói trình độ từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên và tham gia hoạt động biểu diễn từ 24 tháng trở lên tại các đơn vị nghệ thuật Kịch nói chuyên nghiệp có tư cách pháp nhân.

Cá nhân đã đạt Huy chương Vàng (hoặc giải Nhất, giải A) của cá nhân tại các Liên hoan về loại hình Kịch nói do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức và tham gia hoạt động biểu diễn từ 24 tháng trở lên tại các đơn vị nghệ thuật Kịch nói chuyên nghiệp có tư cách pháp nhân.

Đối với đơn vị nghệ thuật cử thí sinh tham gia Cuộc thi: Đơn vị nghệ thuật cử thí sinh tham gia phải đáp ứng các điều kiện: Hoạt động tối thiểu 36 tháng liên tục trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn Kịch nói tính đến năm tham gia Cuộc thi (trường hợp đơn vị mới sáp nhập được tính theo thời gian hoạt động trước khi sáp nhập).

Dàn dựng tối thiểu 1 chương trình, vở diễn mới mỗi năm, liên tục trong 36 tháng và được chấp thuận biểu diễn của cơ quan có thẩm quyền; Thực hiện tối thiểu 72 buổi diễn trong 36 tháng (căn cứ vào văn bản chấp thuận hoặc văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền); Đơn vị đăng ký tham gia Cuộc thi theo Mẫu ban hành kèm theo Quy chế này. Số lượng thí sinh của đơn vị đăng ký dự thi không quá 06 người và trong cùng một tiểu phẩm hoặc trích đoạn không quá 02 thí sinh đăng ký dự thi.

Đối tượng không được tham gia Cuộc thi là cá nhân đã được phong tặng danh hiệu từ Nghệ sĩ Ưu tú trở lên hoặc đã đạt từ giải Nhì trở lên tại các Cuộc thi về loại hình Kịch nói do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Mỗi thí sinh dự thi một tiểu phẩm hoặc trích đoạn có thời lượng không quá 25 phút. Trường hợp 02 diễn viên cùng dự thi trong một tiểu phẩm hoặc trích đoạn thì thời lượng không quá 35 phút.

Đơn vị và thí sinh tham gia Cuộc thi tra cứu, tìm hiểu thông tin, quy chế tổ chức, phiếu đăng ký tham gia của Cuộc thi tại: https://bvhttdl.gov.vn/van-ban-chi-tiet?vbid=122800

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Theo dòng di sản qua ảnh

Theo dòng di sản qua ảnh

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo tàng (18-5) và Năm Du lịch Quốc gia 2026, Bảo tàng tỉnh Gia Lai và Bảo tàng Quang Trung đã tổ chức trưng bày ảnh chuyên đề.

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Gia Lai hưởng ứng Cuộc thi “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV

Gia Lai hưởng ứng Cuộc thi “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai vừa có công văn về việc phối hợp tuyên truyền, triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV - năm 2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức.

Giữ dấu quê hương qua dự án âm nhạc

Giữ dấu quê hương qua dự án âm nhạc

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Từ giấc mơ dang dở gần 10 năm, nhạc sĩ Lưu Minh Quang Ngọc trở lại với âm nhạc bằng tất cả trải nghiệm sống và tình yêu văn hóa. Dự án “Việt Nam mình đẹp lắm”, mở đầu bằng phần “Gió đại ngàn thổi qua miền đất Võ” là hành trình đi tìm và lưu giữ hồn cốt quê hương qua từng giai điệu.

null