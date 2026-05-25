Đăng ký thi tài năng diễn viên kịch nói toàn quốc trước ngày 3-6

(GLO)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Thông báo về việc tổ chức “Cuộc thi Tài năng Diễn viên Kịch nói toàn quốc - 2026”.

Theo thông báo, hồ sơ đăng ký tham gia Cuộc thi gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Cục Nghệ thuật biểu diễn (số 32 Nguyễn Thái Học, phường Ba Đình, TP. Hà Nội) trước ngày 3-6-2026.

Các trường hợp gửi hồ sơ sau thời gian nêu trên hoặc hồ sơ không hợp lệ đều không được tiếp nhận. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua bưu điện sẽ tính theo dấu bưu điện.

Cuộc thi Tài năng Diễn viên Kịch nói toàn quốc - 2026 được tổ chức nhằm phát hiện, tôn vinh các tài năng trong lĩnh vực sân khấu Kịch nói; tạo môi trường nghề nghiệp để nghệ sĩ, diễn viên rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng biểu diễn.

Đồng thời, cuộc thi là căn cứ thực tiễn để các cơ quan quản lý nhà nước đánh giá thực trạng hoạt động của sân khấu Kịch nói, trên cơ sở đó, nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới.

Cuộc thi dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6-2026 tại Hà Nội.

Đối tượng tham gia Cuộc thi là công dân Việt Nam từ đủ 18 đến 35 tuổi, đã tốt nghiệp THPT (12/12) và đáp ứng một trong những điều kiện gồm:

Cá nhân đã được đào tạo chuyên ngành diễn viên Kịch nói trình độ từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên và tham gia hoạt động biểu diễn từ 24 tháng trở lên tại các đơn vị nghệ thuật Kịch nói chuyên nghiệp có tư cách pháp nhân.

Cá nhân đã đạt Huy chương Vàng (hoặc giải Nhất, giải A) của cá nhân tại các Liên hoan về loại hình Kịch nói do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức và tham gia hoạt động biểu diễn từ 24 tháng trở lên tại các đơn vị nghệ thuật Kịch nói chuyên nghiệp có tư cách pháp nhân.

Đối với đơn vị nghệ thuật cử thí sinh tham gia Cuộc thi: Đơn vị nghệ thuật cử thí sinh tham gia phải đáp ứng các điều kiện: Hoạt động tối thiểu 36 tháng liên tục trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn Kịch nói tính đến năm tham gia Cuộc thi (trường hợp đơn vị mới sáp nhập được tính theo thời gian hoạt động trước khi sáp nhập).

Dàn dựng tối thiểu 1 chương trình, vở diễn mới mỗi năm, liên tục trong 36 tháng và được chấp thuận biểu diễn của cơ quan có thẩm quyền; Thực hiện tối thiểu 72 buổi diễn trong 36 tháng (căn cứ vào văn bản chấp thuận hoặc văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền); Đơn vị đăng ký tham gia Cuộc thi theo Mẫu ban hành kèm theo Quy chế này. Số lượng thí sinh của đơn vị đăng ký dự thi không quá 06 người và trong cùng một tiểu phẩm hoặc trích đoạn không quá 02 thí sinh đăng ký dự thi.

Đối tượng không được tham gia Cuộc thi là cá nhân đã được phong tặng danh hiệu từ Nghệ sĩ Ưu tú trở lên hoặc đã đạt từ giải Nhì trở lên tại các Cuộc thi về loại hình Kịch nói do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Mỗi thí sinh dự thi một tiểu phẩm hoặc trích đoạn có thời lượng không quá 25 phút. Trường hợp 02 diễn viên cùng dự thi trong một tiểu phẩm hoặc trích đoạn thì thời lượng không quá 35 phút.

Đơn vị và thí sinh tham gia Cuộc thi tra cứu, tìm hiểu thông tin, quy chế tổ chức, phiếu đăng ký tham gia của Cuộc thi tại: https://bvhttdl.gov.vn/van-ban-chi-tiet?vbid=122800