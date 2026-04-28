Thi sáng tác truyện tranh về chủ đề “Fake news - Tin giả”

(GLO)- Cuộc thi sáng tác truyện tranh lần thứ 3 - 2026 do Viện Pháp tại Việt Nam, Nhà xuất bản Kim Đồng và Phái đoàn Wallonie - Bruxelles phối hợp tổ chức có chủ đề “Fake news - tin giả”.

Cuộc thi dành cho các tác giả/nhóm tác giả đủ 18 tuổi trở lên đang sinh sống, làm việc, học tập trong và ngoài nước; đối tượng độc giả của tác phẩm dự thi là người 13 tuổi trở lên.

Ảnh: NXB Kim Đồng

Tác phẩm dự thi tối thiểu 10 trang truyện tranh, kích thước 18cm x 25 cm. Các tác phẩm vẽ tay cũng có thể scan với độ phân giải 300dpi; định dạng các tác phẩm gửi qua email là JPG hoặc PSD.

Đồng thời, tác phẩm dự thi phải chưa xuất bản hay tham dự các cuộc thi khác; chưa công bố trên các phương tiện truyền thông, trang cá nhân, trang thông tin, diễn đàn.

Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 31-10. Dự kiến kết quả được thông báo vào tháng 12. Ban Tổ chức không giới hạn số tác phẩm dự giải của mỗi tác giả/nhóm tác giả.

Đối với bản thảo định dạng file kỹ thuật số, tác giả gửi bài dự thi theo link: https://forms.gle/5v6qtX7jXKmcVU55A. Đối với bản thảo giấy, tác giả gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (bản sao hoặc bản gốc tác phẩm) theo địa chỉ: Nhà xuất bản Kim Đồng (55 Quang Trung, phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội).

Giải nhất cuộc thi là chuyến đi 7 ngày (bao gồm thời gian di chuyển) tham dự một liên hoan truyện tranh hoặc hội sách tại Pháp trong năm 2027; giải nhì và giải ba lần lượt là 15 triệu đồng và 10 triệu đồng.

Được biết, năm 2025, cuộc thi thu hút hơn 100 tác phẩm dự thi hợp lệ gửi về tham dự trong vòng 5 tháng. Các tác phẩm đoạt giải được Nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản trong năm 2026 với sự hỗ trợ từ Viện Pháp tại Việt Nam.