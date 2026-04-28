Thi sáng tác truyện tranh về chủ đề “Fake news - Tin giả”

NHÃ UYÊN (theo Znews, NXB Kim Đồng)

(GLO)- Cuộc thi sáng tác truyện tranh lần thứ 3 - 2026 do Viện Pháp tại Việt Nam, Nhà xuất bản Kim Đồng và Phái đoàn Wallonie - Bruxelles phối hợp tổ chức có chủ đề “Fake news - tin giả”.

Cuộc thi dành cho các tác giả/nhóm tác giả đủ 18 tuổi trở lên đang sinh sống, làm việc, học tập trong và ngoài nước; đối tượng độc giả của tác phẩm dự thi là người 13 tuổi trở lên.

Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 31-10. Ảnh: NXB Kim Đồng

Tác phẩm dự thi tối thiểu 10 trang truyện tranh, kích thước 18cm x 25 cm. Các tác phẩm vẽ tay cũng có thể scan với độ phân giải 300dpi; định dạng các tác phẩm gửi qua email là JPG hoặc PSD.

Đồng thời, tác phẩm dự thi phải chưa xuất bản hay tham dự các cuộc thi khác; chưa công bố trên các phương tiện truyền thông, trang cá nhân, trang thông tin, diễn đàn.

Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 31-10. Dự kiến kết quả được thông báo vào tháng 12. Ban Tổ chức không giới hạn số tác phẩm dự giải của mỗi tác giả/nhóm tác giả.

Đối với bản thảo định dạng file kỹ thuật số, tác giả gửi bài dự thi theo link: https://forms.gle/5v6qtX7jXKmcVU55A. Đối với bản thảo giấy, tác giả gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (bản sao hoặc bản gốc tác phẩm) theo địa chỉ: Nhà xuất bản Kim Đồng (55 Quang Trung, phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội).

Giải nhất cuộc thi là chuyến đi 7 ngày (bao gồm thời gian di chuyển) tham dự một liên hoan truyện tranh hoặc hội sách tại Pháp trong năm 2027; giải nhì và giải ba lần lượt là 15 triệu đồng và 10 triệu đồng.

Được biết, năm 2025, cuộc thi thu hút hơn 100 tác phẩm dự thi hợp lệ gửi về tham dự trong vòng 5 tháng. Các tác phẩm đoạt giải được Nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản trong năm 2026 với sự hỗ trợ từ Viện Pháp tại Việt Nam.

Gia Lai hưởng ứng Cuộc thi “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV

(GLO)- Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai vừa có công văn về việc phối hợp tuyên truyền, triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV - năm 2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức.

Giữ dấu quê hương qua dự án âm nhạc

(GLO)- Từ giấc mơ dang dở gần 10 năm, nhạc sĩ Lưu Minh Quang Ngọc trở lại với âm nhạc bằng tất cả trải nghiệm sống và tình yêu văn hóa. Dự án “Việt Nam mình đẹp lắm”, mở đầu bằng phần “Gió đại ngàn thổi qua miền đất Võ” là hành trình đi tìm và lưu giữ hồn cốt quê hương qua từng giai điệu.

Gửi chút tình về với đại ngàn

(GLO)- Họa sĩ Lý Khắc Nhu, một tên tuổi trong làng tranh thủy mặc ở TP. Hồ Chí Minh, vừa có chuyến thăm, làm việc với lãnh đạo Bảo tàng Pleiku (tỉnh Gia Lai) với tâm nguyện hiến tặng “gia tài” tượng gỗ Tây Nguyên mà ông cất công sưu tầm nhiều năm qua. 

Ra mắt sách “Tiền đồ rực rỡ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nằm trong tay thế hệ trẻ”

(GLO)- Nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản và giới thiệu cuốn sách “Tiền đồ rực rỡ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nằm trong tay thế hệ trẻ” của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Nhiếp ảnh tôn vinh sắc màu văn hóa các dân tộc

(GLO)- Chiều 18-3, tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam khai mạc triển lãm chủ đề “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”. Gia Lai có 8 tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm dịp này, qua đó góp phần lưu giữ, tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc, quý báu của các dân tộc.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra mắt sách "Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển"

(GLO)- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Trường Đại học An ninh nhân dân (Bộ Công an) vừa giới thiệu cuốn sách “Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển” của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ.

Ra mắt cuốn sách “Rạng rỡ Việt Nam - Dấu ấn thành tựu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”

(GLO)- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách “Rạng rỡ Việt Nam - Dấu ấn thành tựu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Trên từng giọt rượu quê nhà

(GLO)- Dưới lũy tre làng, khi mặt trời đã thôi gay gắt, ánh nắng muộn lùi dần khỏi những mái nhà thấp, gió từ cánh đồng thổi về mang theo mùi lúa non tháng Chạp, mùi phù sa ủ lâu trong đất, ngọt lành như hơi thở của làng quê.

