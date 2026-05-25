75 trường hợp nhập viện điều trị nghi do ngộ độc từ bánh mì

(GLO)- Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Gia Lai, tính đến chiều 25-5, số nạn nhân trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì tại hộ kinh doanh Lâm Huyền (252 Hùng Vương, phường Quy Nhơn Đông) đã lên đến 75 người.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai, trường hợp đầu tiên có triệu chứng nghi ngộ độc được ghi nhận vào khoảng 14 giờ ngày 22-5 với các biểu hiện tiêu chảy, nôn, sốt, đau đầu sau khi ăn bánh mì.

Bệnh nhân bị ngộ độc nghi do bánh mì được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh. Ảnh: Thảo Khuy

Đến 14 giờ ngày 25-5, tổng số trường hợp nhập viện điều trị liên quan vụ việc là 75 ca, gồm: 46 ca điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, 14 ca tại Trung tâm Y tế Quy Nhơn, 7 ca tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, 3 ca tại Bệnh viện Bình Định, 3 ca tại Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa và 2 ca tại Trung tâm Y tế Tuy Phước.

Qua điều tra ban đầu, đa số bệnh nhân đã ổn định sức khỏe, các triệu chứng tiêu chảy, nôn, sốt và đau đầu giảm rõ rệt; bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt và có thể ăn uống nhẹ.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh nhận định, vụ việc nghi liên quan đến bánh mì thập cẩm gồm các thành phần như chả lụa, chả da bao, thịt ba chỉ thưng, pa tê, bơ sốt trứng gà tươi, dưa món và rau ngò.

Bác sĩ Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai kiểm tra sức khỏe bệnh nhân ngộ độc nghi do bánh mì. Ảnh: Thảo Khuy

Qua xác minh, chiều 22-5, Công ty May Trung Nam (lô 26 Đặng Thái Thuyến, phường Quy Nhơn Đông) đặt mua 28 ổ bánh mì thập cẩm và 18 ổ bánh mì chan nước cho nhân viên tăng ca. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, có 15 người xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn, buồn nôn và sốt; trong đó 12 người nhập viện, 3 người tự điều trị tại nhà.

Theo khai báo của chủ cơ sở, trong ngày 22-5, cơ sở đã bán khoảng 200 ổ bánh mì thập cẩm.

Tại thời điểm kiểm tra, hộ kinh doanh Lâm Huyền đã tạm ngừng hoạt động để tập trung điều trị, thăm hỏi các bệnh nhân. Trong số các trường hợp nhập viện có cả bà Nguyễn Đinh Hoài Linh - chủ cơ sở.

Hiện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định.