Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Tin tức

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức

75 trường hợp nhập viện điều trị nghi do ngộ độc từ bánh mì

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THẢO KHUY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Gia Lai, tính đến chiều 25-5, số nạn nhân trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì tại hộ kinh doanh Lâm Huyền (252 Hùng Vương, phường Quy Nhơn Đông) đã lên đến 75 người.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai, trường hợp đầu tiên có triệu chứng nghi ngộ độc được ghi nhận vào khoảng 14 giờ ngày 22-5 với các biểu hiện tiêu chảy, nôn, sốt, đau đầu sau khi ăn bánh mì.

ngo-doc-thuc-pham-4.jpg
Bệnh nhân bị ngộ độc nghi do bánh mì được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh. Ảnh: Thảo Khuy

Đến 14 giờ ngày 25-5, tổng số trường hợp nhập viện điều trị liên quan vụ việc là 75 ca, gồm: 46 ca điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, 14 ca tại Trung tâm Y tế Quy Nhơn, 7 ca tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, 3 ca tại Bệnh viện Bình Định, 3 ca tại Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa và 2 ca tại Trung tâm Y tế Tuy Phước.

Qua điều tra ban đầu, đa số bệnh nhân đã ổn định sức khỏe, các triệu chứng tiêu chảy, nôn, sốt và đau đầu giảm rõ rệt; bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt và có thể ăn uống nhẹ.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh nhận định, vụ việc nghi liên quan đến bánh mì thập cẩm gồm các thành phần như chả lụa, chả da bao, thịt ba chỉ thưng, pa tê, bơ sốt trứng gà tươi, dưa món và rau ngò.

ngo-doc-thuc-pham-5.jpg
Bác sĩ Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai kiểm tra sức khỏe bệnh nhân ngộ độc nghi do bánh mì. Ảnh: Thảo Khuy

Qua xác minh, chiều 22-5, Công ty May Trung Nam (lô 26 Đặng Thái Thuyến, phường Quy Nhơn Đông) đặt mua 28 ổ bánh mì thập cẩm và 18 ổ bánh mì chan nước cho nhân viên tăng ca. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, có 15 người xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn, buồn nôn và sốt; trong đó 12 người nhập viện, 3 người tự điều trị tại nhà.

Theo khai báo của chủ cơ sở, trong ngày 22-5, cơ sở đã bán khoảng 200 ổ bánh mì thập cẩm.

Tại thời điểm kiểm tra, hộ kinh doanh Lâm Huyền đã tạm ngừng hoạt động để tập trung điều trị, thăm hỏi các bệnh nhân. Trong số các trường hợp nhập viện có cả bà Nguyễn Đinh Hoài Linh - chủ cơ sở.

Hiện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Gia Lai: 39 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì.

Gia Lai: 39 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

(GLO)- Ngày 25-5, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai xác nhận: Đơn vị đang điều trị cho 39 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại một tiệm trên đường Hùng Vương (thuộc phường Quy Nhơn Đông).

Có thể bạn quan tâm

Bộ Y tế quy định phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường

Bộ Y tế quy định phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường

Tin tức

(GLO)- Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 07/2026/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn diện tích tại cơ sở khám - chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 1-6. Theo đó, đối với khu điều trị nội trú, phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường, không bao gồm khu vệ sinh.

Đoàn công tác UNDP phối hợp cùng chính quyền địa phương khảo sát thực địa tại Trạm Y tế cơ sở 4 xã Hoài Ân, chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng mới.

Gia Lai: Khảo sát xây dựng Trạm Y tế thuộc Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc

Tin tức

(GLO)- Theo UBND xã Hoài Ân, Đoàn công tác của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) vừa có buổi làm việc và khảo sát thực địa tại Trạm Y tế cơ sở 4 xã Hoài Ân nhằm triển khai hạng mục xây dựng Trạm Y tế trong khuôn khổ Dự án “Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc” (KVPVP) tại tỉnh Gia Lai.

Những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng

Những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng

Tin tức

(GLO)- Điều dưỡng - công việc nhiều vất vả, áp lực và đôi khi chưa được ghi nhận tương xứng. Nhưng vượt lên tất cả, họ vẫn lặng thầm chăm sóc, đồng hành cùng người bệnh bằng lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm.

Bộ Y tế thông tin về diễn biến dịch bệnh trong nước

Bộ Y tế thông tin về diễn biến dịch bệnh trong nước

Sức khỏe

Theo Bộ Y tế, trong 4 tuần từ 18.3 - 18.4, cả nước ghi nhận 302 trường hợp mắc Covid-19, không có ca tử vong. Trong 4 tháng từ 14.12.2025 - 18.4.2026, cả nước ghi nhận 356 trường hợp mắc Covid-19, 1 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số mắc Covid-19 cao hơn 4,4 lần (đến 18.4.2026).

Tích cực phối hợp, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tích cực phối hợp, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sức khỏe

(GLO)- Từ ngày 1-1-2026, các trạm y tế được chuyển giao về UBND cấp xã, phường quản lý. Trước yêu cầu duy trì ổn định hoạt động, bảo đảm phục vụ nhu cầu khám - chữa bệnh của người dân, các địa phương và ngành Y tế đang tích cực phối hợp, hỗ trợ để hệ thống y tế cơ sở vận hành thông suốt.

Nơi giành lại hy vọng sống cho bệnh nhi

Nơi giành lại hy vọng sống cho bệnh nhi

Sức khỏe

(GLO)- Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) giữ vai trò chuyên sâu trong chăm sóc và điều trị bệnh nhi. Nơi đây quy tụ đội ngũ thầy thuốc tận tụy, ngày đêm nỗ lực vì mục tiêu giành lại sự sống cho các em nhỏ. 

Quan tâm hơn đến sức khỏe tâm thần trong đời sống

Quan tâm hơn đến sức khỏe tâm thần trong đời sống

Tin tức

(GLO)- Những năm gần đây, sức khỏe tâm thần không còn là chủ đề xa lạ khi ngày càng nhiều người chủ động tìm hiểu, chia sẻ, tìm kiếm sự hỗ trợ. Sự thay đổi trong nhận thức không chỉ giúp xóa dần định kiến mà còn góp phần thúc đẩy việc phát hiện, chăm sóc và điều trị các vấn đề tâm thần sớm hơn.

null