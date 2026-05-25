Những lợi ích cho sức khỏe từ hoa xoài có thể bạn chưa biết

(GLO)- Không chỉ mang hương thơm dịu nhẹ, hoa xoài còn được dân gian sử dụng như một vị thuốc tự nhiên, có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, thanh nhiệt, giảm viêm.

Theo kinh nghiệm dân gian, hoa xoài thường được dùng dưới dạng trà để hỗ trợ tiêu hóa. Tannin trong hoa có tác dụng làm se niêm mạc, giúp giảm tiết dịch trong ruột, qua đó hỗ trợ cải thiện một số tình trạng tiêu chảy nhẹ.

Hoa xoài có nhiều công dụng như hỗ trợ tiêu hóa, thanh nhiệt, giảm viêm. Ảnh: Internet

Đồng thời, các hợp chất như polyphenol, flavonoid và đặc biệt là mangiferin có trong hoa xoài giúp trung hòa gốc tự do - những phân tử không ổn định hình thành trong quá trình chuyển hóa và chịu ảnh hưởng từ ô nhiễm, căng thẳng hay tia UV.

Việc bổ sung chất chống oxy hóa tự nhiên có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ một số bệnh mạn tính như tim mạch hay rối loạn chuyển hóa.

Ngoài ra, hợp chất gallate trong hoa xoài được biết là có đặc tính chống viêm. Nó có thể giúp giảm đau do viêm nướu và giúp giảm đau răng. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng uống nước từ hoa xoài đun sôi có thể giúp giảm đau răng, đồng thời làm cho răng và nướu trở nên chắc khỏe hơn.

Đặc biệt, các bộ phận khác nhau của cây xoài, bao gồm cả hoa xoài, chứa một hợp chất thiết yếu mangiferin được biết là có tác dụng chống bệnh tiểu đường. Uống bột hoa xoài sấy khô và nghiền nát với 1 cốc nước hàng ngày vào buổi sáng lúc bụng đói có thể kiểm soát lượng đường trong cơ thể.

Trong thực tế, hoa xoài thường được sử dụng dưới 2 hình thức là pha trà hoặc kết hợp trong bài thuốc dân gian với lá xoài non hay dược liệu khác để hỗ trợ tiêu hóa.

Thời điểm thu hái tốt nhất là lúc hoa vừa nở rộ, chưa rụng cánh, bởi sẽ đảm bảo hàm lượng hoạt chất cao. Hoa sau đó được phơi hoặc sấy khô để bảo quản và sử dụng dần.

Mặc dù hoa xoài có thể ăn được nhưng chúng có thể gây dị ứng ở một số người. Tránh tiêu thụ nó nếu bạn nhận thấy bất kỳ triệu chứng dị ứng nào như ngứa hoặc phát ban.

Bên cạnh đó, hoa chỉ nên dùng như biện pháp hỗ trợ, không thay thế thuốc điều trị các bệnh mạn tính như tiểu đường, tăng huyết áp hay tim mạch. Phụ nữ mang thai, cho con bú hoặc người có bệnh nền cần tham khảo ý kiến chuyên môn trước khi dùng.