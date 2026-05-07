Điều trị thành công ca bệnh nhiễm vi khuẩn Whitmore nguy kịch

(GLO)- Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa vừa điều trị thành công một trường hợp nhiễm vi khuẩn Whitmore nguy kịch với nhiều biến chứng nặng.

Bệnh nhân là ông N.V.H. (SN 1976, trú xã An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai), công nhân làm đá granite, nhập viện ngày 1-4 trong tình trạng sốt cao kéo dài, loét vùng kín, đau nhức dữ dội vùng đùi và cẳng chân phải. Bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường type 2 kiểm soát kém, chỉ số HbA1c lên tới 13,6%, khiến tình trạng nhiễm trùng tiến triển nhanh và nguy hiểm.

Theo các bác sĩ, ban đầu bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm trùng da thông thường và điều trị bằng kháng sinh kết hợp chăm sóc tại chỗ. Tuy nhiên, bệnh không thuyên giảm mà tiếp tục diễn tiến nặng. Qua quá trình thăm khám và thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu, bệnh viện phát hiện bệnh nhân mắc Whitmore - do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra.

Bệnh nhân N.V.H được điều trị tích cực tại Bệnh viện. Ảnh: ĐVCC

Kết quả cấy máu ban đầu ghi nhận phức hợp vi khuẩn Burkholderia cepacia complex. Hình ảnh chụp MRI cho thấy nhiều ổ áp xe lan rộng từ cơ mông, khớp háng đến cơ thắt lưng chậu. Đến ngày 16-4, kết quả xét nghiệm sinh học phân tử PCR từ dịch mủ đã xác định chính xác bệnh nhân dương tính với Burkholderia pseudomallei - tác nhân gây bệnh Whitmore nguy hiểm.

Ngay sau khi xác định đúng tác nhân gây bệnh, bệnh viện triển khai phác đồ điều trị tích cực. Bệnh nhân được sử dụng kháng sinh liều cao theo kết quả nuôi cấy, kháng sinh đồ; đồng thời kiểm soát đường huyết nghiêm ngặt bằng insulin. Các bác sĩ cũng tiến hành phẫu thuật lớn để làm sạch ổ mủ lan rộng, cắt lọc mô tổn thương, súc rửa và dẫn lưu nhằm loại bỏ nguồn nhiễm trùng.

Quá trình điều trị có sự phối hợp của nhiều chuyên khoa như nội khoa, ngoại khoa, hồi sức tích cực, vi sinh, sinh học phân tử, dược lâm sàng, chống nhiễm khuẩn và dinh dưỡng. Bệnh viện cũng tổ chức hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia đầu ngành tại Bệnh viện Bạch Mai để thống nhất chẩn đoán, tối ưu phác đồ điều trị và hồi sức tích cực cho bệnh nhân.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Tuấn Anh - Giám đốc Bệnh viện, sự thành công của ca bệnh không chỉ thể hiện năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ mà còn cho thấy hiệu quả của mô hình phối hợp đa chuyên khoa và ứng dụng kỹ thuật xét nghiệm hiện đại trong điều trị các ca nhiễm trùng nặng.

Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần tiếp tục điều trị phục hồi và sử dụng kháng sinh duy trì trong thời gian dài. Do hoàn cảnh khó khăn, bệnh viện đã vận động Quỹ hỗ trợ bệnh nhân và tổ công tác xã hội kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ kinh phí điều trị cho bệnh nhân.